Уже и на выставку попали: танки с антидроновыми козырьками на форуме «Армия-2023»

Нынешний сезон международного военно-технического форума «Армия» можно назвать особенным, поскольку, помимо новейших образцов вооружения от иностранных и отечественных производителей, на мероприятии была представлена техника, получившая улучшения по опыту СВО. Одними из представителей этой когорты стали танки, оборудованные модернизированными козырьками на башнях. Конструкциями, некогда считавшимися жуткой кустарщиной, но ставшими чуть ли не единственным средством защиты боевых машин от атак сверху.
Приобрели значимость
Как ни крути, но насчёт танковых козырьков до сих пор нет определённого мнения – сторонников и противников этого способа защиты боевых машин хватает с избытком.
Достаточно вспомнить первое появление решётчатых экранов над крышами российских танков летом 2021 года в войсках Южного военного округа. Тогда, судя по информации из СМИ и скудным комментариям военных, конструкции предназначались для защиты от высокоточных противотанковых ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Однако реакция на новинку оказалась не очень позитивной.
Танки Т-72Б3 Южного военного округа, оснащённые козырьками
Волна критики от широкой общественности и экспертов разного уровня была просто огромной и зачастую вполне справедливой.
Много говорили о том, что это бесполезный паллиатив ввиду отсутствия комплексов активной защиты, неспособный сдержать удар «крышебойных» боеприпасов с мощными боевыми частями. Затрагивали аспекты, касающиеся удобства работы экипажа, его ситуационной осведомлённости, использования пулемётного вооружения, безопасности башнёров в случае обрушения конструкции и тому подобное.
Собственно говоря, ничего с того момента в плане недостатков не изменилось – костыль так и остался костылём.
Тем не менее после 24 февраля 2022 года козырьки приобрели куда большую значимость, чем предполагалось изначально. А причиной тому стало появление на фронтах просто несметного количества беспилотников, порой «кусающих» куда больнее и чаще, чем какие-нибудь «Джавелины».
Атака FPV-дрона по украинскому танку
Переделанные под сброс различных гранат гражданские коптеры, FPV-дроны с примотанными к «фюзеляжу» выстрелами от противотанковых гранатомётов и барражирующие боеприпасы явились серьёзной угрозой для бронетехники и в особенности танков. И решить эту проблему не так-то просто: крышу, в отличие от других проекций, более-менее хорошо динамической защитой не перекрыть, чтоб она ещё и остаточного пробития не оставляла.
Про автоматические зенитные средства пока можно только мечтать. Комплексов активной защиты, способных нейтрализовать летучий снаряд с пропеллерами или падающую с неба кумулятивную «поганку», пока нет даже в опытных экземплярах. Да и мобильные комплексы РЭБ – это тоже не выход, поскольку есть риск приземлить кучу дружественных БПЛА без защищённых каналов связи, о чём мы уже писали в материале Украинская самоделка для защиты танков от наших FPV-дронов.
Так что козырёк при всей своей топорности, недостатках и примитивности может хотя бы крышу башни обезопасить от удара сверху – на безрыбье, как говорится, и рак является рыбой.
Продемонстрированные на выставке экспонаты, конечно, на идеал не тянут и требуют доработки – например, с использованием 12,7-мм пулемёта там вообще всё очень плохо. Но в то же время несут в себе все прелести заводского изготовления и ряд существенных улучшений, которые в последствии можно внедрить в серийное производство.
Заводские козырьки в нескольких вариантах
Модернизированные козырьки на форуме «Армия 2023» были представлены в трёх вариантах исполнения на танках, активно использующихся в зоне специальной военной операции. Трудно сказать, чем руководствовались производители и организаторы, но по комплектации защита башенных крыш этих машин различается радикально.
Танк Т-80БВМ с козырьком на «Армии-2023»
Танк Т-90М с козырьком и сеткой против дронов на «Армии-2023»
Так, у Т-80БВМ при хорошем перекрытии крыши отсутствует противокумулятивная сетка. У Т-90М в этом плане всё наоборот: сетка есть, но козырёк по площади небольшой. Ну а самым укомплектованным является Т-72Б3 – на нём и стоит остановиться, рассмотрев подробнее.
Первое, на что следует обратить внимание, это усиленная устойчивость конструкции за счёт применения стоек в виде стальных труб небольшого диаметра и оптимального способа крепления горизонтальной части козырька к ним. Всё-таки, глядя на это изделие, уже нет такого ощущения, что оно развалится от любого пинка, как это было ранее с некоторыми кустарными произведениями полевого искусства.
Также из заводских удобств можно отметить: возможность быстрого демонтажа козырька (крепится болтами) и наличие откидывающихся створок над люками наводчика и командира, снабжённые металлической сеткой для снижения их массы и, соответственно, простоты их подъёма и опускания.
Т-72Б3
Что же касается самой защиты, то от прилёта FPV с бортов её обеспечивает противокумулятивная сетка, с которой многие уже знакомы ещё по танкам Т-90М, на которых она устанавливается по периметру башни.
Принцип её работы в общем и целом заключается в разрушительном воздействии металлических элементов, установленных на перекрестиях нитей, на корпус и кумулятивную воронку гранат типа ПГ-7. Правда, в полной мере этот эффект проявляется только при полной неподвижности сетки. Но в данном случае от него мало толку – FPV-дроны, несущие на себе подобные боеприпасы, до столь высоких скоростей не разгоняются, поэтому на первый план выходит останавливающее действие, которое можно обеспечить любой прочной сетью.
Т-72Б3 с модернизированным козырьком. По периметру козырька видна противокумулятивная сетка
Так что как ловушка для летучих гранат – вполне жизнеспособный вариант, только вырезы для прицелов и приборов наблюдения хоть какие-то нужны.
Сверху на козырьке – в горизонтальной плоскости – установлены зигзагообразные коробчатые элементы, состоящие из гофрированных стальных листов, скреплённых с помощью болтовых соединений. И это, пожалуй, самые загадочные с точки зрения потенциального использования предметы.
С одной стороны, отсутствие какого-либо наполнения внутри явно намекает на то, что ничего там и не появится. В связи с чем некоторые западные ресурсы уже выразили предположения о предназначении этих штуковин. В качестве догадок, иногда доходящих до фантастики: оптимальная форма для рикошета летящих сверху боеприпасов, а также адаптация противоминных технологий в виде V-образного днища на бронетехнике – дескать, раз против взрывных устройств это работает, то и на крыше в качестве демпфера при падении фугасных боеприпасов сгодится.
С другой, форма этих коробок, секционное разделение и оптимальный угол наклона может свидетельствовать о возможности установки элементов динамической защиты. Тем более что ранее танки с «реактивной бронёй» в лице старенького «Контакта» на козырьках уже мелькали в видеороликах военкоров и Министерства Обороны.
Однако на тот момент подобная модернизация подвергалась вполне справедливой критике во многом из-за горизонтального расположения взрывных блоков, что кратно снижало их эффективность против кумулятивных средств.
В данном же случае вероятность полностью нейтрализовать или сильно ослабить действие атакующих в крышу суббоеприпасов, гранат на дронах и даже фабричных барражирующих боеприпасов куда выше.
Что же по выводам?
На самом деле прецедент с козырьками вышел интересный. Во многом потому, что сам факт их появления на главной оружейной выставке России и позиционирование этих изделий как защитных средств, прошедших обкатку в боях, является редким примером ситуации, когда кустарщина получает официальное одобрение.
Это вовсе не означает, что стальные навесы необычайным образом приобрели ранее невиданные характеристики, поражающие воображение. Просто выхода из сложившегося положения пока не предвидится – при всех своих недостатках экранирование крыши башни является единственной мерой, которая хоть как-то поможет помочь защитить боевую машину и её экипаж. Поэтому заинтересованность промышленности в их производстве и доведении до ума вывести своеобразный стандарт «крышестроительства» , сочетающий в себе все улучшения при минимизации недостатков.