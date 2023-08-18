Киев снова попытался атаковать российские боевые корабли с помощью безэкипажного катера в Чёрном море

Киев снова попытался нанести удар с помощью морского беспилотника по боевым кораблям Черноморского флота, осуществив атаку одиночным безэкипажным катером, но безуспешно, беспилотник был уничтожен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно сообщению, украинский морской беспилотник попытался атаковать российский сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков" в акватории Черного моря в 237 км юго-западнее Севастополя, где боевые корабли Черноморского флота выполняли задачи по контролю судоходства. Безэкипажный катер был замечен, после чего уничтожен огнем оружия кораблей. Как утверждают в военном ведомстве, цели атаки он не достиг.
Сегодня в 22.55 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя
- говорится в сообщении.
В настоящее время оба российских боевых корабля продолжают выполнять задачи по контролю акватории Черного моря.
Ранее в Киеве прямо заявили, что будут атаковать российские корабли, якобы мешающие Украине вывозить зерно из портов Одессы, Южного и Черноморска. Атаки на российские корабли и суда осуществляются с помощью безэкипажных катеров, переданных западными спонсорами, а также якобы разработанными на Украине. Россия в ответ наносит ракетные удары по инфраструктуре украинских портов, так же будет и в этот раз, несмотря на то, что вчерашняя атака для Киева удачной не стала.