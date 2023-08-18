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Киев снова попытался атаковать российские боевые корабли с помощью безэкипажного катера в Чёрном море

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Киев снова попытался атаковать российские боевые корабли с помощью безэкипажного катера в Чёрном море

Киев снова попытался нанести удар с помощью морского беспилотника по боевым кораблям Черноморского флота, осуществив атаку одиночным безэкипажным катером, но безуспешно, беспилотник был уничтожен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Согласно сообщению, украинский морской беспилотник попытался атаковать российский сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков" в акватории Черного моря в 237 км юго-западнее Севастополя, где боевые корабли Черноморского флота выполняли задачи по контролю судоходства. Безэкипажный катер был замечен, после чего уничтожен огнем оружия кораблей. Как утверждают в военном ведомстве, цели атаки он не достиг.

Сегодня в 22.55 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя

- говорится в сообщении.  

В настоящее время оба российских боевых корабля продолжают выполнять задачи по контролю акватории Черного моря.

Ранее в Киеве прямо заявили, что будут атаковать российские корабли, якобы мешающие Украине вывозить зерно из портов Одессы, Южного и Черноморска. Атаки на российские корабли и суда осуществляются с помощью безэкипажных катеров, переданных западными спонсорами, а также якобы разработанными на Украине. Россия в ответ наносит ракетные удары по инфраструктуре украинских портов, так же будет и в этот раз, несмотря на то, что вчерашняя атака для Киева удачной не стала.
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2 комментария
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 06:15
    0
    Да вот, экипажам судов к этому надо привыкнуть - самый распространенный вариант атаки - это морской беспилотник. А вот попыток ударов ракетами наземного базирования не было давно, что удивительно - наверняка для ВСУ было бы соблазнительно повторить достижения прошлого года, когда поразили "Москву" ! Но - что-то нет этого.
    Равно как нет и попыток поразить надводные цели с самолетов.
    А вообще же было бы хорошим результатом завладеть целым или повреждённым таким вот беспилотником, и отправить его в Кубинку, с полным раскладом- кто его произвел, как был доставлен на Украину, какой военной частью использовался, и при каких обстоятельствах захвачен.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:18
    0
    Это явный проигрыш политики примиренчества-деньги все порешают.
    Идеологи, пропагандисты 20-30 лет назад сжали будущее России за газнефт контракты.
    Воспитали ухров и др в видннии "там с ними можно". Целеполагание на 3-5 лет по фин планам, не по долгосрочным циклам развития государства, народов.
    Ухры и др всю оставшуюся жизнь так и будут думать и делать. Против россии. За свою "демократию".