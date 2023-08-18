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США официально одобрили передачу Украине американских истребителей F-16 из наличия ВВС Нидерландов и Дании

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США официально одобрили передачу Украине американских истребителей F-16 из наличия ВВС Нидерландов и Дании

Соединенные Штаты одобрили поставку американских истребителей F-16 Украине, но не из собственных запасов, а из наличия европейских стран. Первые самолеты Киев получит от Дании и Нидерландов. Об этом сообщает Reuters.


По данным британского издания, ссылающегося на неназванного представителя администрации США, Вашингтон одобрил передачу Украине истребителей F-16 из наличия ВВС Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы Киеву только после окончания подготовки украинских пилотов, т.е. в следующем году. По прогнозам различных экспертов, обучение представителей Воздушных сил ВСУ может занять гораздо большее время, чем заявляют в Киеве учитывая, что там проблемы еще и с английским языком.

Пока же Вашингтон направил Дании и Нидерландам официальное уведомление, что США ускорят одобрение всех необходимых для передачи Украине истребителей запросов. Письмо подписал глава Госдепа США Энтони Блинкен подчеркнувший, что для США важно, чтобы Украина была в состоянии "защитить себя". А сделать ей это помогут старые американские истребители, стоящие на вооружении ВВС европейских стран.

Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в передаче Украине истребителей F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16

- приводит издание текст письма.

Ранее несколько стран Европы создали так называемую "истребительную коалицию", в рамках которой намерены предоставить Украине какое-то количество истребителей F-16 американского производства из собственных запасов. Нидерланды первыми выступили за передачу части своих самолетов Киеву, далее к ним присоединилась и Дания. На сегодняшний день Королевские ВВС Нидерландов имеют на вооружении около 40 истребителей F-16, которые будут заменены новыми F-35.
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26 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:40
    +1
    Соединенные Штаты одобрили поставку американских истребителей F-16 Украине. Первые самолеты Киев получит от Дании и Нидерландов.
    Вместе с их пилотами? Т.к. украинские пока не прошли полный курс обучения, а по некоторым данным только осваивают английский язык и "летают" на тренажерах. Но возникают большие сомнения, что датчане и голландцы пошлют своих пилотов, скорее всего Сша могут объявить набор "добровольцев"-наемников.
    чтобы Украина была в состоянии "защитить себя". А сделать ей это помогут старые американские истребители
    Комментарии не требуются.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 07:02
      +5
      Естественно вместе с пилотами. Просто те за день то приезда на Украину пойдут в отпуск. Все по классике
      1. frruc
        frruc Сегодня, 08:19
        +1
        Escariot .....Просто те за день то приезда на Украину пойдут в отпуск. Все по классике

        И даже получат украинское гражданство. Кто будет летать на этих самолетах понятно даже непросвещенным.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 07:40
      +1
      По центру обучения на тренажёре уже прилетело, когда они ещё новый построят
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:47
    +4
    Дания и Голландия передадут свидомым свои старые F-16. А себе купят новые F-35. За свои "кровные".
    Ничего личного.
    Просто бизнес
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:10
      +3
      Цитата: Дилетант
      Дания и Голландия передадут свидомым свои старые F-16. А себе купят новые F-35. За свои "кровные".

      Ну, так чего же не одобрить? Сами в сторонке, а преданные вассалы денюжки потратят на американский ВПК,
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 07:33
        +1
        Так вассалы уже давно (лет 10 назад) решили купить F-35. Тут только судьба старых F-16 решалась. Изначально Голландцы хотели их продать частной американской фирме, помогает обучать летчиков. Типа эскадрильи "Агрессор", коя является спарнг-партнером действующих военных. Но теперь планы поменялись.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 07:42
      +2
      Дания и Голландия передадут свидомым свои старые F-16.

      А кто сказал что передадут бесплатно ? Как уже не раз было для этого и есть средства "фонда мира гейропы". И овцы целы и волки сыты. А ВПК америкосов в шоколаде.
  3. Бисмарк
    Бисмарк Сегодня, 06:57
    +5
    Сначало были БМП, потом танки, теперь одобрили поставку истребителей, а дальше что они одобрят, поставку ядерного оружия?
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 07:04
      +2
      Ежели вы заметили, то запад передает только те системы, кои уже применяются в конфликте. Так что пока нет смысла спекулировать на счёт передачи ЯО, пока его кто-то не применил.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:07
      0
      . а дальше что они одобрят, поставку ядерного оружия?

      Ага. И авианосец подарят, и фу-35, и апл, и ледокол. Ещё звезду смерти yes
      Им сбагривают все и вся, но старье. Во имя процветания американского впк
  4. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 06:57
    -10
    Серьёзная машина, а учитывая то, что авиация Украины уничтожена только Конашенковым да ура - патриотами это может многое изменить. Но мы будем всё упорно тодычить по ТВ, что это ничего не изменит! Веремеевский выступ уже срезан, да потери у ВСУ большие, но они упорно идут вперёд! А мы делаем вид, что всё по плану. Ну как под Купянском, если вы не забыли!
    1. Трус
      Трус Сегодня, 07:15
      +5
      Передача джавелинов может многое изменить;
      Передача байракторов может многое изменить;
      Передача брэдли может многое изменить;
      Передача танков может многое изменить;
      Теперь передача ф-16 будет многое менять…
      Не надоело «старые песни о главном» петь?
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:20
      +3
      , но они упорно идут вперёд!
      ...куда они вперёд идут...по плану контрнаступу они должны быт на берегах Азова и по Ялте на набережной гулять..а вместо этого взяли всего то деревушку в три улицы ценой погибших всук в 50 000 душ и осрамления западной техники......а ты тут поносишь...жаль тебя
    3. Uprun
      Uprun Сегодня, 08:25
      +1
      А чем Купянск-2023 не устраивает?...................
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:28
    +2
    Цитата: Сид2014
    Серьёзная машина, а учитывая то, что авиация Украины уничтожена только Конашенковым да ура - патриотами это может многое изменить. Но мы будем всё упорно тодычить по ТВ, что это ничего не изменит! Веремеевский выступ уже срезан, да потери у ВСУ большие, но они упорно идут вперёд! А мы........

    Поплачьте. Может полегчает. Только не факт, что по каким-то качествам превосходите "ура-патриотов".
    А то как-то повелось, что только при одном упоминании в нелицеприятном свете "ура-патриотов" и Конашенкова совсем недалёкие персонажи начинают ощущать себя значительно поумневшими, что выглядит очень комично.
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 07:45
      -6
      Продолжайте верить сводкам Конашенкова и смотреть Скабеева!
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 08:28
        +3
        Скабеева - это не он , а она. Ну так , для приличия аудитории. Топорно работает ципота, палится на мелочах.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:13
        0
        . Продолжайте верить сводкам Конашенкова и смотреть Скабеева!

        Я смотрю. Мне нравится. Если у кого-то другие вкусы - выбор есть. Можно байдена, или Маляр с Зеленским. Вариантов много fellow
  6. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 07:43
    0
    то есть с одной стороны - "перемога, весь демократический мир с нами". С другой - "Я вас поцелую. Потом..." - то есть, пока только иллюзия. Тем более, что за пол года с лишним ещё много чего измениться может.
  7. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 07:54
    -4
    То что сейчас происходит в Запорожье это результат поставок ср стороны Запада. И это приводит к гибели тысячь наших ребят. А F - 16 с лёгкостью поставят хотод 100-200 самолётов с наёмниками проффесионалами. Ди и взлетать они будут из Польши и Румынии, но нам ведь об этом не скажут. Мы до сих пор не можем уничтожить даже украинские аэродромы и мосты. Почему? Поговорите с мобилизованными!!!
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:09
      0
      А F - 16 с лёгкостью поставят хотод 100-200 самолётов
      ...судя по тому как постовляют поломанные лео 1 с геропы, то и боевая авиация такого же уровня....а вот про мосты особо через днестр и южный буг ты в "яблочко"...какого хрена они ещё целые, тем более на фоне атак на мосты в Крым
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 08:37
      0
      Тут не поспоришь, западное барахло и правда привело к гибели тысяч ваших кеклов. А по аэродромам запад уже открестился, летаки дадим, но летайте со своей территории, поэтому и их Сушки с импортными ракетами на свои базы не принимают сегодня. Было бы так просто - уже заявили что усе пилоты подготовлены еще год назад и импортные самолеты с наемниками были бы уже на окраине или как там, по вашему плану - в Польше и Румынии.
      А почему только с мобилизованными, а контрактники не в курсах?
      Жути нагнал....., пойду исподнее постираю.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:01
    0
    Пришлют так пришлют: это было ясно, сейчас им необходимо подготовить пилотов, техников, аэродромы, запчасти горючее, боеприпасы, а нам всё это по максимуму уничтожать.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:33
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Пришлют так пришлют: это было ясно, сейчас им необходимо подготовить пилотов, техников, аэродромы, запчасти горючее, боеприпасы, а нам всё это по максимуму уничтожать.

      Все тоже самое надо было уничтожить и для Су-24 вместе с самими Су-24, однако воз и поныне там
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:26
    +1
    Цитата: Сид2014
    Продолжайте верить сводкам Конашенкова и смотреть Скабеева!

    Соловьева забыли упомянуть для пущей убедительности. Только зачем уподобляться paгулям, которые которые конспектируют каждое их слово, а потом втирают, что это мы их смотрим неустанно? Поэтому, что сказала та же Скабеева, я могу узнать разве что от вас.