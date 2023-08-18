США официально одобрили передачу Украине американских истребителей F-16 из наличия ВВС Нидерландов и Дании

Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в передаче Украине истребителей F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16

Соединенные Штаты одобрили поставку американских истребителей F-16 Украине, но не из собственных запасов, а из наличия европейских стран. Первые самолеты Киев получит от Дании и Нидерландов. Об этом сообщает Reuters.По данным британского издания, ссылающегося на неназванного представителя администрации США, Вашингтон одобрил передачу Украине истребителей F-16 из наличия ВВС Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы Киеву только после окончания подготовки украинских пилотов, т.е. в следующем году. По прогнозам различных экспертов, обучение представителей Воздушных сил ВСУ может занять гораздо большее время, чем заявляют в Киеве учитывая, что там проблемы еще и с английским языком.Пока же Вашингтон направил Дании и Нидерландам официальное уведомление, что США ускорят одобрение всех необходимых для передачи Украине истребителей запросов. Письмо подписал глава Госдепа США Энтони Блинкен подчеркнувший, что для США важно, чтобы Украина была в состоянии "защитить себя". А сделать ей это помогут старые американские истребители, стоящие на вооружении ВВС европейских стран.- приводит издание текст письма.Ранее несколько стран Европы создали так называемую "истребительную коалицию", в рамках которой намерены предоставить Украине какое-то количество истребителей F-16 американского производства из собственных запасов. Нидерланды первыми выступили за передачу части своих самолетов Киеву, далее к ним присоединилась и Дания. На сегодняшний день Королевские ВВС Нидерландов имеют на вооружении около 40 истребителей F-16, которые будут заменены новыми F-35.