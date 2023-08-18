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Российская ПВО сбила украинский беспилотник при попытке атаковать объекты в Москве

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Российская ПВО сбила украинский беспилотник при попытке атаковать объекты в Москве

Киевский режим предпринял очередную террористическую атаку с применением беспилотника на Москву, дрон был перехвачен средствами ПВО над территорией столицы. Об этом в своем ТГ-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.


По имеющимся на данный момент данным, украинский беспилотник был замечен над Москвой рано утром, после чего сбит средствами ПВО. Обломки дрона упали в районе Краснопресненской набережной, повредив около 20 кв. метров фасада одноэтажного павильона Экспоцентра. Других разрушений на земле нет, пострадавших тоже. На месте падения дрона работают экстренные службы.

Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли

- написал Собянин.

Подтверждают уничтожение беспилотника и в Минобороны. По данным военных, украинский БПЛА был засечен над Москвой примерно в 4 утра, после чего уничтожен средствами противовоздушной обороны. Обломки БПЛА упали, не причинив значительных разрушений.

18 августа около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы 

- говорится в сообщении Минобороны.

Это не первая, да и не последняя атака Киева на Москву с помощью беспилотников, они будут продолжены. Таким образом киевская хунта намерена запугать население России, поскольку другого эффекта эти атаки не несут.
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30 комментариев
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  1. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 07:07
    +5
    Как-то странно сбили, между башен Сити? Ибо я проснулся от бабаха где-то в 3:47.
    Походу он сам куда-то прилетел, но не туда, куда нужно, ибо глушат gnss не по детски.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 07:21
      -4
      Про ПВО и глушилки - сказки. К сожалению, опять упустили. А укры куда целились, туда и попали. Почти все дроны летят в Сити, т.к. легкая цель.
      1. vadimtt
        vadimtt Сегодня, 07:27
        +7
        Глушилки не сказки, внутри ТТК крайне сложно пользоваться навигатором, велокомпом и спорт-часами laughing
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 07:43
          +3
          Глушилки работают не постоянно (это вызовет коллапс) а включаются автоматом в момент подлета дронов. Сегодня опять профукали.
          1. vadimtt
            vadimtt Сегодня, 08:26
            +2
            Практически всегда включены, у меня 2 тренировки в день, рано утром и вечером, и езда на/с работы на машине, все в пределах ТТК.
            С коллапсом борются с помощью навигации по точкам wifi/базовым станциям в навигаторах, работает на удивление неплохо, скорость конечно не показывает, а вот координаты более менее, в круге 50-100м.
        2. Severomor
          Severomor Сегодня, 08:56
          0
          Значит правда, многие москвичи не могут доехать до дома, переночевать, блуждают без навигатора
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:08
    +10
    БПЛА был засечен над Москвой примерно в 4 утра, после чего уничтожен средствами противовоздушной обороны.

    А так, чтобы вообще до Московской области не долетали, никак нельзя? ((( Да и не только до Московской, а и до России в целом?
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 07:13
      +6
      Самое интересное, что Москву патрулируют истребители, но видать даже их продвинутые радары не видят такую цель. Компактность, низкий тепловой контраст и стеклопластик делают свое дело.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:15
      +2
      Цитата: Егоза
      БПЛА был засечен над Москвой примерно в 4 утра, после чего уничтожен средствами противовоздушной обороны.

      А так, чтобы вообще до Московской области не долетали, никак нельзя? ((( Да и не только до Московской, а и до России в целом?


      Уже много раз говорилось что эти беспилотники запускаются диверсантами с территории России и не удивителъно если из Московской области или даже ночью из самой Москвы.
    3. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 09:24
      0
      раз перехват был в ЦАО, то получается, что запускают дроны скорее всего из-за МКАДа - украинские патриоты или беженцы которых шантажируют родственниками - что не снимает с них ответственность в терроризме
  3. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:17
    +1
    Запугивание и деморализация населения тоже один из приемов ведения войны. Если такие налёты будут регулярными, то проблем будет немало.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:22
      +8
      Они и так уже носят регулярный характер.Но запугать и деморализовать население прошедшее перестройку,90-ые и всевозможные войны и терракты просто нереально.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:33
    +4
    С "легкой" руки Кличко московский мэр Собянин тоже решил усилить ПВО Москвы башнями Москва-Сити и даже павильонами Краснопресненского экспоцентра.
    Вот только непонятно, почему Собянин решил, что мы все, граждане России, дураки. Потому что назвал "провал" ПВО, пропустившей в очередной раз летательный аппарат в центр Москвы, "дрон был перехвачен средствами ПВО над территорией столицы". Надо принимать реальные меры по усилению ПВО столицы, а не пытаться обмануть ее население.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 07:49
      0
      Вариант что дрон запустили с крыши соседнего дома в самой Москве вы отрицаете совсем? И какое тогда ПВО? Потерялся в пространстве, когда сигнал GPS, внезапно, пропал
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 07:55
        0
        Вариант что дрон запустили с крыши соседнего дома в самой Москве

        А контрразведывательная и антитеррористическая работа соответствующих спецслужб по недопущению запуска дронов с соседней крыши разве в нынешних условиях СВО не относится к ПВО? Еще как относятся. Но пока, к сожалению, малоэффективно.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 08:25
          0
          Вот например я, живу себе тихо, ни в чём предосудительном не замечен, и вдруг захотелось мне бабла по-быстрому срубить, связался с хлами, привезли мне дрон, в 2 часа ночи поднялся я на крышу своего дома и запустил, какая соответствующая спецслужба меня вычислит? А мне есть на что запустить и как раз в пределах видимости
    2. frruc
      frruc Сегодня, 08:08
      +1
      Дилетант .... Надо принимать реальные меры по усилению ПВО столицы, а не пытаться обмануть ее население.

      Да, какими мерами? Что вы еще можете предложить? Заградительные аэростаты или развернуть С-400 на Красной площади ? ПВО над Москвой считаю сработало с малыми последствиями и будет далее совершенствоваться по противодействию таким атакам.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 09:21
        0
        Цитата: frruc
        Заградительные аэростаты или развернуть С-400 на Красной площади ?

        А почему нет? В конце концов, тогда точно будет известно, что не с Украины прилетело, а внутри искать предателей нужно. Все меньше работы будет.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:40
    0
    был засечен над Москвой
    А до Москвы наверное крался тихонько, тихонько используя складки местности? (ирония).
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:43
    +9
    Может уже пора по Банковой шарахнуть?
  7. мазута
    мазута Сегодня, 07:56
    +6
    "Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву ..." заявление мэра.Т.е Краснопресненская набережная это как бы еще и не Москва."Хлопки вместо взрывов,выдавливание вместо разгрома и т.д и т.п..."
    1. Кетцалькоатль
      Кетцалькоатль Сегодня, 08:02
      +1
      Новояз же. Верной дорогой идем в антиутопию.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:02
      +3
      про "размягчение обороны" еще забыли.... это вообще перл.
    3. Ua3qhp
      Ua3qhp Сегодня, 08:19
      +2
      Т.е Краснопресненская набережная это как бы еще и не Москва.
      Как бы почти центр по современной оценке, но все таки "Замоскворечье", где то так.
  8. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 07:59
    +2
    Лукашенко же считает, что мы уже победили. Или это предвыборная речь? Удары по центру Москвы- это, конечно, "менее агрессивно, чем до февраля 22 г".

    "Но смею высказать свою позицию. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены», — добавил Лукашенко. Он уточнил, что Украина больше никогда не будет вести себя «так агрессивно» в отношении России, как до февраля 2022 года.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 08:14
      +1
      Послушать Лукашенко, так у России в резерве двенадцать легионов готовых в любой момент сокрушить супостата.
  9. никникник
    никникник Сегодня, 08:16
    +4
    вот мы все хвастаемся нашей техникой обнаружения, дронами, РЭБ и т.д. мне же интересно, как эти дроны незаметно пролетают до Москвы аж более 600 км? И ведь спросу то не с кого((
  10. r5555
    r5555 Сегодня, 08:40
    0
    Да Сколько можно !?? где головы генералов, ну или хотя бы полканов, майоров ?
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 09:07
      +1
      Так Стрелков сидит! Квачкову тоже что-то вменяли...
  11. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:09
    +1
    Цитата: KCA
    Вот например я, живу себе тихо, ни в чём предосудительном не замечен, и вдруг захотелось мне бабла по-быстрому срубить, связался с хлами, привезли мне дрон, в 2 часа ночи поднялся я на крышу своего дома и запустил, какая соответствующая спецслужба меня вычислит? А мне есть на что запустить и как раз в пределах видимости

    Вот на стадии "связался с хлами" и должны повязать, если соответствующие службы работают на высоте. А пытаться сбить уже летящее - последнее дело в предотвращении диверсии.