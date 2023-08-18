Российская ПВО сбила украинский беспилотник при попытке атаковать объекты в Москве

Киевский режим предпринял очередную террористическую атаку с применением беспилотника на Москву, дрон был перехвачен средствами ПВО над территорией столицы. Об этом в своем ТГ-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По имеющимся на данный момент данным, украинский беспилотник был замечен над Москвой рано утром, после чего сбит средствами ПВО. Обломки дрона упали в районе Краснопресненской набережной, повредив около 20 кв. метров фасада одноэтажного павильона Экспоцентра. Других разрушений на земле нет, пострадавших тоже. На месте падения дрона работают экстренные службы.
Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли
- написал Собянин.
Подтверждают уничтожение беспилотника и в Минобороны. По данным военных, украинский БПЛА был засечен над Москвой примерно в 4 утра, после чего уничтожен средствами противовоздушной обороны. Обломки БПЛА упали, не причинив значительных разрушений.
18 августа около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы
- говорится в сообщении Минобороны.
Это не первая, да и не последняя атака Киева на Москву с помощью беспилотников, они будут продолжены. Таким образом киевская хунта намерена запугать население России, поскольку другого эффекта эти атаки не несут.