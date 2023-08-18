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Разработанный для Сухопутных войск ВС России ударный дрон «Сюрприз» вышел на этап испытаний

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Разработанный для Сухопутных войск ВС России ударный дрон «Сюрприз» вышел на этап испытаний

Фото иллюстрационное



Сухопутные войска ВС России уже в следующем году могут получить на вооружение новый ударный беспилотник, способный нести две мины калибра 82 мм. Новый дрон разрабатывается по заказу военных и с учетом опыта СВО. Об этом рассказал руководитель московского представительства предприятия "Робоавиа" Валентин Киселев.

Новый беспилотник под названием "Сюрприз" создан из карбона и пластика, поэтому засечь его радаром практически невозможно. Электродвигатель и специальные пропеллеры беспилотника не издают шума, а высота полета в 400 метров не позволяет засечь его без оптических приборов. Отсюда и название, мины прилетают как будто ниоткуда, вот такой сюрприз для противника.

Беспилотник выполнен в виде квадрокоптера, имеет вес 24 кг, может складываться и перевозиться в рюкзаке. Максимальная нагрузка - 7 кг, радиус действия с ней у "Сюрприза" составляет 10 км. Если задачи возвращения на базу не стоит, а дрон используется в качестве барражирующего боеприпаса, то дальность применения увеличивается до 20 км.

На сегодняшний день беспилотник вышел на этап испытаний, которые планируется завершить к концу года, серийное производство и поставки в войска запланированы на начало 2024-го.

Беспилотник "Сюрприз" имеет довольно приличную полезную нагрузку — две мины калибра 82 миллиметра. В данный момент проводим испытания данного дрона, которые планируем завершить в конце этого года, и уже в следующем году начать его серийное производство и поставки в войска

- приводит РИА Новости слова Кисилева.

Беспилотник разрабатывается специально для Сухопутных войск, управление простое и может осуществляться как с наземной станции управления, так и простым джойстиком. Также на "Сюрприз" устанавливается камера, тепловизор и система коррекции сброса боеприпаса.
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21 комментарий
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 07:42
    0
    БПЛА самолетного типа, если фото соответствует, трудно будет оператору попасть миной в нужное место.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:49
      +1
      Фото - всего лишь иллюстративное. Там же написано.
    2. uav80
      uav80 Сегодня, 07:58
      +5
      Написано же в статье что он квадрокоптер...
      Вот от РИА Новости картинка...

      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:59
        +2
        Ну видимо лепят в статью какие-попало картинки.... Что теперь поделать...
      2. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 08:53
        +1
        Характеристики весьма неплохие. Интересует стоимость этого изделия.
        1. Илия
          Илия Сегодня, 09:06
          +1

          Arzoo (Дмитрий)
          Сегодня, 08:53
          НОВЫЙ

          0
          Характеристики весьма неплохие. Интересует стоимость этого изделия.
          Вам приобрести, или для сравнения с другими похожими по ТТХ изделиями?
          П.С Ни какого намека на "подкол", или хамство. drinks
  2. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:45
    0
    Скоро появятся рои дронов-камикадзе управляемые искинами. Летит такой рой из 100-200 единиц и высматривает цели или целенаправленно идет к важной цели. Ну и волнами начинает уничтожать цель. Если после первых единиц цель еще бултыхается то добавить еще несколько единиц на цель и вдолбить ее в по ноздри землю. Рой летит дальше и находит другую важную цель и так до окончания летных единиц. Все просто. Война на другом безопасном и эффективном уровне.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 07:59
      +5
      Соревнование меча и щита будет вечно. Сейчас ударные БПЛА вырвались вперёд, но думаю в скором времени будут разработаны эффективные методы борьбы с ними. Но в целом согласен с вами вооружение пойдёт по методу дёшево, а значит много, давить будут массой, даже может и проигрывая в эффективности.
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 09:01
        0
        Цитата: Аркадич
        Сейчас ударные БПЛА вырвались вперёд, но думаю в скором времени будут разработаны эффективные методы борьбы с ними.

        Уже вовсю разрабатываются ! И даже есть уже опытные образцы! В приоритете лазерные и микроволновые "пушки",но есть и иные средства ...Например , РСЗО, выстреливающая РСы с БЧ ,содержащими мини-дроны или ракеты-миниперехватчики...(Это супротив "роев"...) Французы когда-то испытывали "многозарядные" РСЗО калибром 37-40 мм против ПКР,например... А если эти ракеты калибром 37-40 мм сделать управляемыми , "работающими" в режиме "роя" ? И делают ! Например, американцы с их МНТК !
      2. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 09:11
        0
        Цитата: Аркадич
        вооружение пойдёт по методу дёшево, а значит много, давить будут массой, даже может и проигрывая в эффективности.

        Ну,дёшево -это ещё посмотрим ! А вот "давить массой"...это пожалуй ! Например, есть проекты у тех же американцев... рой микродронов ("стрекоз"),которые должны по программе(команде) "облеплять " объект поражения и взрывать его !Например, танк,блиндаж...
    2. Светлан
      Светлан Сегодня, 08:04
      0
      Войны на безопасном уровне в реале не бывает. Бо на всякий болт с хитрой резьбой найдётся своя гайка.
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:48
    +1
    Всё это хорошо .но хотелось бы уже иметь такие дроны на передовой.Да и что бы на коленках такие дроны диверсанты не смогли делать и запускать с нашей территории.
  4. Luminman
    Luminman Сегодня, 07:48
    +1
    «Сюрприз» - весьма говорящее название для дрона... wink
  5. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 08:01
    0
    Россия начала распрямляться и вдыхать. Печальна судьба бандеровцев. Мины, дроны, снаряды и все это на головы незадачливых нациков побратымов. Если повезет выжить остается только деревянная нога и помойка в Польше.
  6. Ua3qhp
    Ua3qhp Сегодня, 08:24
    -1
    управление простое и может осуществляться как с наземной станции управления, так и простым джойстиком.
    Что то у автора проблемы с русский язык. Путать станцию управления и орган управления-джойстик не следует.
  7. Saler
    Saler Сегодня, 08:36
    0
    Побольше бы таких "Сюрпризов" для врага в наши войска.
  8. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 08:45
    0
    Хорошо, что у нас появляется куча маленьких фирм, собирающих новую технику. Понятно, что большинство из них повторят судьбу Кронштата и разорятся. Но выживает сильнейший.
  9. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:08
    0
    А куда делся "Привет82" ? Активно рекламировали и тишина.
  10. Sith
    Sith Сегодня, 09:12
    0
    Цитата: Землекоп
    Скоро появятся рои дронов-камикадзе управляемые искинами. Летит такой рой из 100-200 единиц и высматривает цели или целенаправленно идет к важной цели. Ну и волнами начинает уничтожать цель. Если после первых единиц цель еще бултыхается то добавить еще несколько единиц на цель и вдолбить ее в по ноздри землю. Рой летит дальше и находит другую важную цель и так до окончания летных единиц. Все просто. Война на другом безопасном и эффективном уровне.

    Рои дронов нужны по большому скоплению техники или каких то военных и около объектов
    Для этого нужна очень качественная разведка и наблюдение за "целью" налёта
    В целом ж ... тема интересная ... 10-15 дронов ... могут подлетев к цели ... разойтись и зайти на неё с разных сторон "поделив" му собой цели
  11. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 09:13
    0
    Отличноеизделие и название соответствующее.Но не могу пролить не много дегтя.Пора,давно назрело создавать контр бпла,рэб бпла,а так же стратегические с большим запасом дальности и времени полета.Сейчас у нас уникальный шанс стать не просто лидерами в этой области,но и развить свою школу и сделать лучшей в Мире.
  12. К-50
    К-50 Сегодня, 09:18
    0
    Разработанный для Сухопутных войск ВС России ударный дрон «Сюрприз» вышел на этап испытаний

    - И ты Брутт?
    - И я, Цезарь.
    - Но почему?
    - Сюрприз!
    laughing