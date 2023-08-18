Разработанный для Сухопутных войск ВС России ударный дрон «Сюрприз» вышел на этап испытаний

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Сухопутные войска ВС России уже в следующем году могут получить на вооружение новый ударный беспилотник, способный нести две мины калибра 82 мм. Новый дрон разрабатывается по заказу военных и с учетом опыта СВО. Об этом рассказал руководитель московского представительства предприятия "Робоавиа" Валентин Киселев.
Новый беспилотник под названием "Сюрприз" создан из карбона и пластика, поэтому засечь его радаром практически невозможно. Электродвигатель и специальные пропеллеры беспилотника не издают шума, а высота полета в 400 метров не позволяет засечь его без оптических приборов. Отсюда и название, мины прилетают как будто ниоткуда, вот такой сюрприз для противника.
Беспилотник выполнен в виде квадрокоптера, имеет вес 24 кг, может складываться и перевозиться в рюкзаке. Максимальная нагрузка - 7 кг, радиус действия с ней у "Сюрприза" составляет 10 км. Если задачи возвращения на базу не стоит, а дрон используется в качестве барражирующего боеприпаса, то дальность применения увеличивается до 20 км.
На сегодняшний день беспилотник вышел на этап испытаний, которые планируется завершить к концу года, серийное производство и поставки в войска запланированы на начало 2024-го.
Беспилотник "Сюрприз" имеет довольно приличную полезную нагрузку — две мины калибра 82 миллиметра. В данный момент проводим испытания данного дрона, которые планируем завершить в конце этого года, и уже в следующем году начать его серийное производство и поставки в войска
- приводит РИА Новости слова Кисилева.
Беспилотник разрабатывается специально для Сухопутных войск, управление простое и может осуществляться как с наземной станции управления, так и простым джойстиком. Также на "Сюрприз" устанавливается камера, тепловизор и система коррекции сброса боеприпаса.