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Инженерам и спасателям ВКС удалось оперативно вернуть на базу экстренно севший у линии фронта вертолёт Ми-28

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Инженерам и спасателям ВКС удалось оперативно вернуть на базу экстренно севший у линии фронта вертолёт Ми-28

Российским техническим специалистам удалось оперативно восстановить и вернуть на базу экстренно севший у линии боевого соприкосновения ударный вертолет Ми-28. Об этом рассказали сами участники спасательной операции.


Российский боевой вертолет Ми-28 был вынужден совершить экстренную посадку прямо у линии боевого соприкосновения по причине разрушения лопасти винта. Происходило все на Артемовском направлении, где идут ожесточенные бои. Чтобы вернуть машину в строй и не дать ее захватить противнику, на место был вызван технический состав и группа поисково-спасательной службы.

Первыми на место прибыли бойцы из спасательной службы, они заняли оборону вокруг вертолета и охраняли место посадки, пока не прибыли специалисты с запчастями и не произвели полевой ремонт севшего Ми-28. Работа по замене лопасти в полевых условиях без применения спецтехники заняла 30 минут, после чего восстановленный вертолет своим ходом ушел на базу.

Охраняла этот вертолет моя группа, в непосредственной близости к ЛБС, далее пришел вертолет Ми-8 с запчастями и техническим составом. От начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут, это была замена лопасти в ручном режиме без применения спецтехники

- приводит РИА Новости слова командира группы поисково-спасательной службы.

По словам одного из инженеров ВКС с позывным "Радист", участвовавшего в операции, на ремонт одной лопасти отводится два часа, но им удалось сделать все быстрее в четыре раза.

Нас подняли в пять утра, мы-то специалисты и знаем, что делать. Сели, прилетели, устранили. Такой объем работ, бывает, выполняется час-полтора, а нам удалось сократить его в три-четыре раза и вернуть машину, и она на данный момент в строю и летает

- добавил он.
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27 комментариев
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  1. Orso
    Orso Сегодня, 08:08
    +22
    Нижайший поклон профессионалам с большой буквы! Ребята-молодцы! Ярчайший пример самоотверженной работы подразделений обеспечения, благодаря которым, на переднем крае куется Победа.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:10
      +7
      Западный вертолёт вряд ли так же оперативно смогли бы починить.
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 08:34
        -8
        Бандера бы его починил и летаки летали бы на нём там.
        1. Александр 3
          Александр 3 Сегодня, 08:58
          -1
          Там это имелось ввиду у сатаны .на том свете.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:34
        -4
        Все дело в подходе к этому вопросу.Амерзцы в первую очередь спасали экипаж,а машиной вообще бы не заморачивались-взорвали ..Впрочем,наши ребята молодцы.Но тут есть элемент везения,видимо убытки быстро не прочухали о поврежденном вертолете
      3. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:34
        +2
        Повезло... видать разведка ВСУ не увидела куда сел этот вертолет и не накрыла его из всего что есть. А не увидела в т.ч. и потому, что наши ребята очень быстро его починили и улетели. Отдельное восхищение пилотами, сумевшими посадить машину с поврежденной лопастью. Если кто знает, сколько весит лопасть у этого вертолета? Наверняка успели соорудить -подпорки.
      4. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:34
        +5
        Западный вертолёт вряд ли так же оперативно смогли бы починить.
        ..ну там только так...да и то мишкой
      5. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 08:35
        +4
        Есть подозрение, что ребятам помогала какая-то мать на непереводимом русском диалекте, который инноная техника не понимает...( с юмором).
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:40
          +2
          что ребятам помогала какая-то мать
          ..скорей всего дама с низкой социальной ответственностью....выручает в 100 процентов из 100 без погрешности
  2. Titsen
    Titsen Сегодня, 08:10
    +4
    Красавцы!! Можем ведь когда совсем жаренно становится!
  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:14
    +5
    ого, 30 минут. Отличная работа good
    уважение ко всем!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:26
    +8
    Работа по замене лопасти в полевых условиях без применения спецтехники заняла 30 минут, после чего восстановленный вертолет своим ходом ушел на базу.
    Вот это профессионализм! Сегодня судя по минусам активизировались заукраинцы, причем активно. Им украинские СМИ с утра сообщили, что "славные ВСУ" уничтожили российский Ка-52. А тут такой облом - оказывается не уничтожили, и совсем не Ка-52.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:34
      +4
      ТГ ВО тоже сначала сообщал о сбитом Ка-52. Потом там появилось видео где непонятно что горит, видео снято издалека, чем снимали дергается в руках оператора. Мутная в общем информация насчет Ка-52...
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:27
    +2
    Явно был нарушен регламент работ по замене лопасти винта.А что делать,опробовали на малом газе и
    полетели.А что делать?Работали профессионалы.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 08:37
      +5
      Скорее всего в регламенте нет ЛБС и возможности прилета в любую секунду ПТУРа, дрона или снаряда. Так что норм все, красавцы. На базе проверят уже по регламенту.
    2. Joker62
      Joker62 Сегодня, 08:39
      -10
      В этом деле не регламент, а усталость металла.
      Кто вы по специальности? Авиаспециалист? Нет?
      Лучше бы промолчали и сошлись за умного.
      А так, судя во вашей аватарке - продолжайте тралить рыбку, которых нет хороших на прилавках магазинов.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 08:54
        +3
        Вы где видели лопасти винта вертолёта из металла? На МИ-1? Композит давно уже, лет 50, если не больше
  6. monetam
    monetam Сегодня, 08:40
    +2
    Достойны награды.
    Не растерялись, руки в ноги, и спасли и себя, и машину. Пусть и не герои России, но - случай именно что должного- и даже сверх этого, случая выполнения долга.
    А так, могли бы просто на эвакуационной машине улететь, оставив свою поврежденную - и в общем-то , были бы правы. Но - решились на героическое дело, и его провели.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:42
    +2
    Молодцы парни: герои, успехов и: ''Работайте братья".
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:43
    +2
    Респект и уважуха, "За отвагу" всем парням в самый раз, и пилотам, и ремонтникам. Профи.
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:46
    +4
    Ремонтопригодность отечественной боевой техники во многом зависит от подготовленности личного состава к выполнению поставленной задачи не говоря о высокой мотивации основанной на отличных знаниях материальной части. Работа что называется на гиперзвуке. Машина в строю, лётчик цел, задача выполнена. Что ещё нужно технику для полного счастья !!! gooddrinks
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:56
      +1
      Сегодня День Воздушного Флота СССР.Поздравляю всех причастных к авиации.
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:48
    +3
    Молодцы!
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  11. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 08:53
    +3
    Только вчера в комментариях упоминал Ми-28, как сегодня уже вышла соответствующая новость!

    Лётчики, браво! Браво, мастера своего дела! Удачи вам!
  12. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:00
    +1
    Нас подняли в пять утра, мы-то специалисты и знаем, что делать. Сели, прилетели, устранили. Такой объем работ, бывает, выполняется час-полтора, а нам удалось сократить его в три-четыре раза и вернуть машину, и она на данный момент в строю и летает

    - добавил он.
    Представляю какой отборный мат стоял в эфире противника по поводу не состоявшегося трофея. Однозначно группу осуществлявшую ремонт Ми-28 на ЛБС представить к государственным наградам !!! Машина противнику не досталась !!! Уверен аппарат отблагодарит лётчиков и техников потому как у аппарата как и у человека есть душа !!! yes laughing drinks bully
  13. Илия
    Илия Сегодня, 09:01
    +1
    Нас подняли в пять утра, мы-то специалисты и знаем, что делать. Сели, прилетели, устранили. Такой объем работ, бывает, выполняется час-полтора, а нам удалось сократить его в три-четыре раза и вернуть машину, и она на данный момент в строю и летает
    Круто! good Молодцы спецы. И желательно представить бы их к наградам. good
  14. BlacTiger74
    BlacTiger74 Сегодня, 09:08
    +1
    " От начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут " ..........
    Я конечно не специалист в ремонте авиатехники , но ....... эти 30 минут для парней видать пролетели за 2 из-за угрозы обстрела !!! Моё восхищение парням !!!