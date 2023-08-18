Инженерам и спасателям ВКС удалось оперативно вернуть на базу экстренно севший у линии фронта вертолёт Ми-28

Российским техническим специалистам удалось оперативно восстановить и вернуть на базу экстренно севший у линии боевого соприкосновения ударный вертолет Ми-28. Об этом рассказали сами участники спасательной операции.
Российский боевой вертолет Ми-28 был вынужден совершить экстренную посадку прямо у линии боевого соприкосновения по причине разрушения лопасти винта. Происходило все на Артемовском направлении, где идут ожесточенные бои. Чтобы вернуть машину в строй и не дать ее захватить противнику, на место был вызван технический состав и группа поисково-спасательной службы.
Первыми на место прибыли бойцы из спасательной службы, они заняли оборону вокруг вертолета и охраняли место посадки, пока не прибыли специалисты с запчастями и не произвели полевой ремонт севшего Ми-28. Работа по замене лопасти в полевых условиях без применения спецтехники заняла 30 минут, после чего восстановленный вертолет своим ходом ушел на базу.
Охраняла этот вертолет моя группа, в непосредственной близости к ЛБС, далее пришел вертолет Ми-8 с запчастями и техническим составом. От начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут, это была замена лопасти в ручном режиме без применения спецтехники
- приводит РИА Новости слова командира группы поисково-спасательной службы.
По словам одного из инженеров ВКС с позывным "Радист", участвовавшего в операции, на ремонт одной лопасти отводится два часа, но им удалось сделать все быстрее в четыре раза.
Нас подняли в пять утра, мы-то специалисты и знаем, что делать. Сели, прилетели, устранили. Такой объем работ, бывает, выполняется час-полтора, а нам удалось сократить его в три-четыре раза и вернуть машину, и она на данный момент в строю и летает
- добавил он.