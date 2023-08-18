Инженерам и спасателям ВКС удалось оперативно вернуть на базу экстренно севший у линии фронта вертолёт Ми-28

Охраняла этот вертолет моя группа, в непосредственной близости к ЛБС, далее пришел вертолет Ми-8 с запчастями и техническим составом. От начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут, это была замена лопасти в ручном режиме без применения спецтехники

Нас подняли в пять утра, мы-то специалисты и знаем, что делать. Сели, прилетели, устранили. Такой объем работ, бывает, выполняется час-полтора, а нам удалось сократить его в три-четыре раза и вернуть машину, и она на данный момент в строю и летает