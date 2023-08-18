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Пресса США: Американская разведка пришла к выводу о недостижимости целей украинского контрнаступления

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Пресса США: Американская разведка пришла к выводу о недостижимости целей украинского контрнаступления

В Конгрессе США разгорелись споры, часть представителей Республиканской партии выступает категорически против выделения дополнительного финансирования Украине. Все дело в том, что по прогнозам американской разведки, Киев не сможет добиться объявленных перед контрнаступлением целей. Так что вложенные в Украину миллиарды долларов улетают в трубу. Об этом пишет The Washington Post.


По данным издания, ссылающегося на неназванные источники, американская разведка подготовила секретный доклад, посвященный украинскому контрнаступлению и его перспективам. По мнению аналитиков, о выходе ВСУ к Мелитополю речь больше не идет, перерезать сухопутный путь в Крым Украина тоже не сможет, а о выходе на границы полуострова и говорить нечего. Такие выводы сделаны на основе изучения опыта России по защите своих территорий и происходящего на фронте.

Как утверждается, контрнаступление ВСУ закончится "поиском виноватых" в его провале, что сейчас уже и происходит, правда, пока на уровне прессы. Тем не менее украинская сторона уже обвинила американцев в недостаточной подготовке украинской армии к наступлению, а западные союзники заявили о неумении ВСУ "правильно воевать".

Такие прогнозы, вероятно, спровоцируют в Киеве и западных столицах поиск виновных в том, что контрнаступление, на которое выделили десятки миллиардов долларов, западное оружие и военную технику, не достигло поставленных задач

- пишет издание.

В американском Конгрессе тоже не все спокойно, там представители республиканцев выступают категорически против запроса Байдена на дополнительное финансирование киевского режима. Как заявляется, никакие истребители F-16 или дальнобойные ракеты ситуацию на Украине уже не изменят. В то же время Белый дом продолжает утверждать, что Украина непременно победит, надо только немного подождать. У Байдена и демократов просто нет другого выхода, слишком много поставлено на Украину и проигрыш Киева будет означать проигрыш президентских выборов 2024 года.
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12 комментариев
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  1. Илия
    Илия Сегодня, 08:59
    +2
    В то же время Белый дом продолжает утверждать, что Украина непременно победит, надо только немного подождать.
    Ещё не всю зелень отмыли? Так, её сколько ни мой, всё мало.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 09:07
      +2
      Все дело в том, что по прогнозам американской разведки, Киев не сможет добиться объявленных перед контрнаступлением целей.

      Числа 8 июня мне было это понятно, после разгрома 47 омбр. Тогда писал, что по сути дела все. Контрнаступ имеет вполне предсказуемый итог. Украинцы, читающие этот форум под vpn, меня заминусовали. Хотя я полагал, что могут они побороться за оперативные результаты. Например, выйти к Токмаку. Но даже это оказалось недостижимым. Американская разведка только сейчас это поняла.
    2. corrado
      corrado Сегодня, 09:15
      0
      проигрыш Киева будет означать проигрыш президентских выборов 2024 года.

      О, а самоходный турист с того света, дед Бидон, решил ещё и выборы выиграть?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:00
    0
    Окраина утянет чумадеде в политический омут, не видать бидону второго срока, не зависимо от того, присядет Трампушка или нет. Другие кандидаты деда закидают тапками, причем и однопартийцы.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:02
      0
      Главное, голоса правильно посчитать.
    2. Владимир Нижегородский
      Владимир Нижегородский Сегодня, 09:08
      0
      Де Сантес республиканец из Флориды умоет любого демократа и даже если Трам пам пушка присядет.
      Полно людей сильных, они сильнее любого демократа.
      Только при любом раскладе они от России не отстанут.
      Им наша Россия не нужна.
      Только Россия может их уничтожить.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:00
    +2
    по прогнозам американской разведки, Киев не сможет добиться объявленных перед контрнаступлением целей.
    Со скрипом, но и американская разведка вынуждена признать реальные факты, а не акцентировать внимание на докладах от ВСУ. Очевидно оперативные работника на местах (территория Украины) уже завалили управление РУМО и ЦРУ объективной информацией. Республиканцы конечно не упустили такой возможности (данные разведки) еще раз вставить шпильку демократам.
  4. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 09:03
    +1
    Украина не одна будет пренесена Англосаксами в сокральную жертву.
    Далее там будет пущено в топку горнила войны Запада против России - Трибалты, Румыны и конечно же Поляки Поленья и дальше по списку !!!
    Победа будет за нами!!!!
    Будем гнать фашистов!!!!
    С нами Бог!!!!
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:06
    -1
    Наблюдающий за строителем может думать, что цель строителя - обстрогать доску. Или набить в нее гвоздей. Но цель в другом. Так и в этом кровавом "спектакле"кажущихся д.ураков совсем иные цели. Цель показать зрителям спектакль просто лежит на поверхности. А чтобы понимать цели глубже, нужна информация из глубины. У кого она есть, тот более или менее понимает. И молчит. Но есть люди, задача которых - говорить или писать. Не будем к ним строги. Правильней быть равнодушней и недоверчивей.
    Частное мнение, конечно. hi bully
  6. knn54
    knn54 Сегодня, 09:06
    +2
    -Так что вложенные в Украину миллиарды долларов улетают в ТРУБУ.
    Янкесы лукавят:
    -продают ЕС сжиженный газ по ВЕСЬМА завышенным ценам.
    -продают и старое оружие по цене нового.
    -поднимают цены на зерновые...
    Миллиарды в трубу,но триллионы в карман.
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:14
    0
    Такие прогнозы, вероятно, спровоцируют в Киеве и западных столицах поиск виновных в том, что контрнаступление, на которое выделили десятки миллиардов долларов, западное оружие и военную технику, не достигло поставленных задач

    - пишет издание.
    Виновные будут назначены... request
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:14
    0
    Байдену отступать некуда: проиграет выборы -- посадят вместе с сынком.