Пресса США: Американская разведка пришла к выводу о недостижимости целей украинского контрнаступления

Такие прогнозы, вероятно, спровоцируют в Киеве и западных столицах поиск виновных в том, что контрнаступление, на которое выделили десятки миллиардов долларов, западное оружие и военную технику, не достигло поставленных задач

В Конгрессе США разгорелись споры, часть представителей Республиканской партии выступает категорически против выделения дополнительного финансирования Украине. Все дело в том, что по прогнозам американской разведки, Киев не сможет добиться объявленных перед контрнаступлением целей. Так что вложенные в Украину миллиарды долларов улетают в трубу. Об этом пишет The Washington Post.По данным издания, ссылающегося на неназванные источники, американская разведка подготовила секретный доклад, посвященный украинскому контрнаступлению и его перспективам. По мнению аналитиков, о выходе ВСУ к Мелитополю речь больше не идет, перерезать сухопутный путь в Крым Украина тоже не сможет, а о выходе на границы полуострова и говорить нечего. Такие выводы сделаны на основе изучения опыта России по защите своих территорий и происходящего на фронте.Как утверждается, контрнаступление ВСУ закончится "поиском виноватых" в его провале, что сейчас уже и происходит, правда, пока на уровне прессы. Тем не менее украинская сторона уже обвинила американцев в недостаточной подготовке украинской армии к наступлению, а западные союзники заявили о неумении ВСУ "правильно воевать".- пишет издание.В американском Конгрессе тоже не все спокойно, там представители республиканцев выступают категорически против запроса Байдена на дополнительное финансирование киевского режима. Как заявляется, никакие истребители F-16 или дальнобойные ракеты ситуацию на Украине уже не изменят. В то же время Белый дом продолжает утверждать, что Украина непременно победит, надо только немного подождать. У Байдена и демократов просто нет другого выхода, слишком много поставлено на Украину и проигрыш Киева будет означать проигрыш президентских выборов 2024 года.