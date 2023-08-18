«Сравнимы со снайперской винтовкой»: в западной прессе оценили массовые поставки снарядов «Краснополь-М2»

Это может привести к тактическим изменениям на поле боя. «Краснополь-М2», способный уничтожать цели точным огнем, можно рассматривать как ответ на поставки бронетехники Украине

Они известны своей высокой точностью стрельбы даже по небольшим целям

Их массовые поставки в войска позволили вооружить российскую армию высокоточными артиллерийскими боеприпасами, сравнимыми по точности со снайперской винтовкой

«Краснополь-М2» меняет правила игры, знаменуя переход от ведения огня по площадным целям к высокоточному бою. Он в состоянии уничтожать цель с первого выстрела, создавая серьезную проблему для бронетехники, предоставленной Западом

Российская оборонка запланировала на следующий год наращивание в 25 раз производства артиллерийского снаряда «Краснополь-М2» с лазерным наведением.- отмечается в издании Army Recognition.Система «Краснополь», детище Тульского КБ, основана на парной работе управляемого снаряда и лазерного целеуказателя-дальномера, обеспечивающей точное наведение. Боеприпас универсален, совместим со всеми 152-мм артиллерийскими системами. Он может похвастаться дальностью полета 20 км и БЧ на 8 кг. Модификация «Краснополь-М2» отличается своим калибром 155 мм и увеличенной дальностью огня до 26 км.- говорится в издании.Со снарядами семейства «Краснополь» совместимы как российские (1Д20, 1Д22, ЛЦД-3M), так и западные лазерные целеуказатели-дальномеры, такие как DHY307, разработанные французской компанией CILAS.- указывается в издании.Разработанный для поражения бронетанковых подразделений (пребывающих как на позиции, так и в движении), «Краснополь-М2» может применяться самоходными гаубицами, такими как 2С3 «Акация» и 2С19 «Мста-С».- оценили данное изделие в западной прессе.Автоматизированная система управления артиллерийским огнем «Малахит» еще больше усиливает эффективность снарядов, помогая обнаруживать цели в ночное время и автоматизируя ввод данных.Снаряд «Краснополь-М2» весит 54,3 кг, имеет длину 1300 мм и дальность стрельбы от 3 до 26 км. Масса осколочно-фугасной боеголовки составляет 22,5 кг, из которых 11 кг приходится на взрывчатое вещество. Ее траектория взлета-пикирования обеспечивает приближение к целям сверху. Вероятность попадания в радиусе 12 км составляет 80-90%.