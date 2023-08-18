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«Сравнимы со снайперской винтовкой»: в западной прессе оценили массовые поставки снарядов «Краснополь-М2»

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«Сравнимы со снайперской винтовкой»: в западной прессе оценили массовые поставки снарядов «Краснополь-М2»

Российская оборонка запланировала на следующий год наращивание в 25 раз производства артиллерийского снаряда «Краснополь-М2» с лазерным наведением.


Это может привести к тактическим изменениям на поле боя. «Краснополь-М2», способный уничтожать цели точным огнем, можно рассматривать как ответ на поставки бронетехники Украине

- отмечается в издании Army Recognition.

Система «Краснополь», детище Тульского КБ, основана на парной работе управляемого снаряда и лазерного целеуказателя-дальномера, обеспечивающей точное наведение. Боеприпас универсален, совместим со всеми 152-мм артиллерийскими системами. Он может похвастаться дальностью полета 20 км и БЧ на 8 кг. Модификация «Краснополь-М2» отличается своим калибром 155 мм и увеличенной дальностью огня до 26 км.

Они известны своей высокой точностью стрельбы даже по небольшим целям

- говорится в издании.

Со снарядами семейства «Краснополь» совместимы как российские (1Д20, 1Д22, ЛЦД-3M), так и западные лазерные целеуказатели-дальномеры, такие как DHY307, разработанные французской компанией CILAS.

Их массовые поставки в войска позволили вооружить российскую армию высокоточными артиллерийскими боеприпасами, сравнимыми по точности со снайперской винтовкой

- указывается в издании.

Разработанный для поражения бронетанковых подразделений (пребывающих как на позиции, так и в движении), «Краснополь-М2» может применяться самоходными гаубицами, такими как 2С3 «Акация» и 2С19 «Мста-С».

«Краснополь-М2» меняет правила игры, знаменуя переход от ведения огня по площадным целям к высокоточному бою. Он в состоянии уничтожать цель с первого выстрела, создавая серьезную проблему для бронетехники, предоставленной Западом

- оценили данное изделие в западной прессе.

Автоматизированная система управления артиллерийским огнем «Малахит» еще больше усиливает эффективность снарядов, помогая обнаруживать цели в ночное время и автоматизируя ввод данных.


Снаряд «Краснополь-М2» весит 54,3 кг, имеет длину 1300 мм и дальность стрельбы от 3 до 26 км. Масса осколочно-фугасной боеголовки составляет 22,5 кг, из которых 11 кг приходится на взрывчатое вещество. Ее траектория взлета-пикирования обеспечивает приближение к целям сверху. Вероятность попадания в радиусе 12 км составляет 80-90%.
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36 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:44
    -1
    «Сравнимы со снайперской винтовкой»: в западной прессе оценили массовые поставки снарядов «Краснополь-М2»

    Вчера тут мне пели, что современная артиллерия разбрасывает снаряды, как тот сеятель из прошлого века. Естественно, снаряд специальный, но всё же...
    * * *
    Кстати, обратил внимание на номер расчёта, который готовит снаряд. Там нет какой необходимости применять что-то типа шуруповёрта для повышения оперативности?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:53
      +4
      Ствольную артиллерию пытаются похоронить, некоторые, не первый раз... а она была, есть и будет, всех своих хоронит елей переживёт!
      На счёт точности... это зависит от многих причин и почти все они, вполне преодолимы в процессе, без каких то за умных методов. То, что не всегда это происходит... увы, такова реальность, но это не отменяет значимость, нужность артиллерии в современных боевых действиях.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 09:58
        +1
        А как там с серийным выпуском УАС Краснополь-Д?Краснополь-Д предпочтительнее чем Краснополь-М2.
        1. Комментарий был удален.
      2. morozov-d30
        morozov-d30 Сегодня, 10:29
        +1
        Да. Краснополь - оружие небученного артиллериста
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:04
      +2
      Прошла интересная информация о возможном взломе системы управления и движения орбитальных спутников, можно в корне изменить позиционирование и перехватить управление. Интересная тема для разработки может в корне нивелировать всю систему наведения и управления огнем.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 10:11
        +1
        У американей очень большие проблемы с их GPS. Заглушить его весьма несложно, это не дроны постоянно меняющие частоты. По этой причине советская военная мысль с ориентацией на систему лазерного наведения правильно оценила перспективы.
        Касательно америкасей. Пытаются создать систему квантовой навигации, дабы прикрыть этот жесткий косяк.
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 10:53
          0
          На самом деле "американы" сделали Копперхед с лазерным наведением лет за 5 до Краснополя. Активно его применяли в Ираке. Пришли к выводу, что это плохая, негодная концепция. Перешли на GPS, хотя Копперхеды по прежнему на вооружении.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:01
      0
      Цитата: ROSS 42

      Вчера тут мне пели, что современная артиллерия разбрасывает снаряды, как тот сеятель из прошлого века. Естественно, снаряд специальный, но всё же...

      Г-н Свиридов! Вы палку притащили?

  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:48
    +5
    Российская оборонка запланировала на следующий год наращивание в 25 раз производства артиллерийского снаряда «Краснополь-М2» с лазерным наведением.
    До какого количества увеличилось производство снарядов, мы не узнаем. Но то, что их количество возрастает - это очевидный факт. Нам на радость good , врагам на погибель feel
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:50
    +2
    Повторюсь очередной раз, это СВО даёт мощный толчок развития самого разнообразного и современного российского оружия.
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 09:50
    -5
    переход от ведения огня по площадным целям к высокоточному бою.
    Не прошло и полутора лет.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:52
    -1
    Вопрос: c Коалицией совместим? У нас есть что то что способное стрелять из нее на заявленные 80-т км, с КВО 5 метров.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:15
      +2
      Конечно совместим.Странный вопрос стандартный 152 мм калибр.

      После того, как был сделан снаряд «Краснополь-Д» с установленным на нем GPS-приёмником коррекции ГЛОНАСС, запуск боеприпаса с 2А79 САУ «Мста-С» показал максимальную дальность в 43 километра. Увеличение дальности полета «Краснополь-Д», МО решило с помощью введения в строй современных гаубиц 2С35 «Коалиция-СВ»


      Новое САУ имеет 152-мм орудие 2А88 со значительно большим максимальным давлением в канале ствола, по сравнению САУ 2С3 «Акация» и САУ 2С19М «Мста-С», а сам снаряд «Краснополь-Д», выпущенный из «Коалиция-СВ» при условии использования спутникового наведения, достигает дальности в 60 км.

      https://amalantra.ru/krasnopol-d/
      1. morozov-d30
        morozov-d30 Сегодня, 10:32
        0
        Давление пороховых газов больше, ресурс ствола на порядок меньше.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 10:42
          +2
          Цитата: morozov-d30
          Давление пороховых газов больше, ресурс ствола на порядок меньше.


          И что из этого следует?Эта аксиома характерна для любого артиллерийского орудия.Но в контрбатарейной борьбе важна дальность поражения.Будет хороший ресурс ствола гуд,не будет,ну что поделаешь. Это лучше чем проиграть контрбатарейную борьбу.Опять же о ресурсе орудия пока ничего не известно.Может и ресурс вполне себе на уровне даже при таком давлении пороховых газов за счёт новых сплавов для ствола.
        2. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 11:39
          +3
          Если стрелять высокоточными боеприпасами, то ресурс в 500 выстрелов будет означать 400 поражённых целей. А сколько вагонов обычных боеприпасов нужно гаубице, чтобы поразить 400 целей? Вероятно не хватит и ресурса.
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:54
    0
    Всё что хорошо уничтожает бандэрлогов, нам только на пользу.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:56
    -4
    запланировала на следующий год

    Все как всегда. На следующий год, в 2025 году, не позднее 2222 года...
    О чем думали 23.03.22 года?
    Пока жареный петух в попу не клюнет
    Мужик не перекрестится
    ?
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:59
    0
    Западные идиоты не в курсе ,что Краснополи у нас конца 80 ых на вооружении.Да такого не может быть в их параллельной реальности.Как ,Абрашка в крышу башни Краснополь ( всех модификаций)держит?Может "мангалами " надо обеспокоиться? НА КАЗ надейся ,но " мангал" держи в уме.Все КАЗ испытываются в парниковых условиях.У нас опыт боёв и применение нашего оружия есть ,а в США? Одна лобуда ЗРК Пэтриот чего стоит.Не ЗРК ,а проходной двор.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 11:35
      +1
      Про Краснополь они в курсе. Более того, они и сами разработали похожий снаряд (Копперхед) лет за 5 до Краснополя. И они даже успели его применить во время вторжения в Ирак. Показал он себя посредственно именно в на уровне самой концепции: уж слишком много времени уходило на связь между артиллерийскими наблюдателями или БПЛА и батареей.
      На счёт попадания в крышу башни: на счёт Абрамса не знаю, но т-55s подобное попадание пережил и вроде как даже своим ходом передвигался. Дело в том, что Краснополь умеет только осколочно-фугасную боевую часть, да она ещё в хвосте находится, так что подрыв происходит на некотором расстоянии от цели. Копперхед же был кумулятивно-осколочным и гарантированно пробивал крышевую броню, да ещё и боевая часть находилась в головной части.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 11:58
        0
        Показал он себя посредственно
        Первые копперхеды недодавали заявленной точности- пришлось усиливать рулевые машинки.
  9. Вовик
    Вовик Сегодня, 10:04
    0
    вроде как на технику можно устанавливать аппаратуру предупреждающую о облучении лазером, потом отстрел дымовых гранат, лазер через дым не пробивает. Оборудована ли техника поставляемая так называемым зсу этой апаратурой и насколько все это хорошо работает...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:11
      +2
      Вовик ,есть у наших такой приём маркер целеуказания лазером наводится рядом с поражаемым объектом, что бы у него не сработали датчики облучения.Потом резкий доворот и бздынь происходит вместе с срабатыванием защиты.Опыт не пропьёшь.
      1. stankow
        stankow Сегодня, 10:46
        0
        Лазер включается по радиосигналу автоматически, за 3 сек до прилета. Засвечиваеть прямо на цель. Некогда держать его в сторону и потом переносить.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 11:04
      +1
      Фиксация облучения в лоб, а наводят луч беспилотники сверху, да и если наводчик, он не из окопа светит, а уж точно с высоты или здания, отстрел дымовых гранат это на 5 секунд, максимум, да и дымовая завеса затрудняет наводку, но не блокирует совсем, первый снаряд промазал, второй достанет
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:16
    +1
    Не артиллерист конечно, но для наших 152 мм как это "....Модификация «Краснополь-М2» отличается своим калибром 155 мм ....."? Ни разу не пробовал стрелять из ружья 20 калибра патронами 12 и наоборот. Может описка или это на экспорт? Если на экспорт, то нам какой от этого профит на ЛБС?
    1. Attero_Dominatus
      Attero_Dominatus Сегодня, 10:44
      0
      Я тоже не понял в чем радость нам от натовского калибра?
    2. stankow
      stankow Сегодня, 10:47
      +1
      Специальное исполнение на зкспорт. Например для Индии.
  11. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 10:20
    -2
    Интересный нишевый продукт... К этому снаряду требуется ещё одноразовая ДРГ. Или на линии фронта применять для отражения атаки. Но, по-любому, лучше иметь такой,. чем ничего вообще. "Краснополь-Д", я так понимаю, пока ещё только неимеетаналоговвмире.
    1. Пузотер
      Пузотер Сегодня, 10:35
      +1
      Вообще-то беспилотники уже давно целеуказатели таскают.
    2. stankow
      stankow Сегодня, 10:51
      +1
      .К этому снаряду требуется ещё одноразовая ДРГ

      Наблюдатель с подсвечивающей аппаратурой находится в расположение своих войск, на самой передовой. Никаких ДРГ не надо. К тому же они работать с аппаратурой не могут, связь со стреляюшим дивизионом не имеют. Сугубо артиллеристкое зто дело.
  12. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:44
    -5
    Российская оборонка запланировала на следующий год наращивание в 25 раз производства артиллерийского снаряда «Краснополь-М2» с лазерным наведением


    всегда улыбают такие заявления
    но пастве заходит

    мне вот одно только не понятно
    а какой такой бесценный опыт получила армия в сирии в борьбе с тапочниками
    о чем так хвасталось руководство
    1. Скоробей
      Скоробей Сегодня, 11:32
      0
      Например алгоритм поиска и подсвечивания цели с БПЛА для того же Краснополя.
  13. km-21
    km-21 Сегодня, 10:48
    +3
    Краснополь очень дорог по причине применения сложной электроники и механики устойчивой к очень высоким стартовым перегрузкам. Вместе с тем он по сути является ракетой, поскольку имеет реактивный двигатель.

    Отсюда вопрос. Не проще было бы вообще исключить ствольную фазу работы снаряда и сделать его полностью реактивным? В этом случае несколько удлинилось время полета, зато мехатроника не подвергалась бы очень высоким перегрузкам, и поэтому могла бы сильно подешеветь.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 12:03
      0
      Есть такая буква! "Гермес" - как раз оно. В наземном варианте стартует с грузовика, пролетает до 100 км и несёт фугасб/ч около 20 кг. Наведение по лазерному лучу на конечном участке траектории, либо используя головку самонаведения. Только в войсках я это изделие ещё не видел. В Сирии, по слухам, испытывали его в вертолетном варианте, с дальностью до 20 км. И развитие "Гермеса" - под шифром "Клевок". Вообще темный лес. Дюже секретно.
  14. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 11:59
    0
    Какой приятный спокойный голос у российского солдата. Эталон! Вот они...элита нашей страны!