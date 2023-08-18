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Белоруссия получила первую партию российских ударных вертолётов Ми-35М

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Белоруссия получила первую партию российских ударных вертолётов Ми-35М

Белорусские военные получили партию российских ударных вертолетов Ми-35М, техника прибыла в Белоруссию накануне, 17 августа, преодолев более 2 тысяч километров. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.


Первая партия из четырех современных ударных вертолетов в четверг прибыла на один из военных аэродромов республики, преодолев более 2 тысяч километров. Пилотирование вертолетов осуществляли белорусские экипажи, прошедшие переподготовку в российском учебном центре. Ввод вертолетов в боевой состав ВВС и ПВО запланирован через несколько недель после завершения всех необходимых для этого мероприятий.

Мы получили четыре новейших вертолета Ми-35М. Этот вертолет похож внешне на вертолет Ми-24, но на самом деле принципиально от него отличается новейшей электроникой и современными приборами. Он способен применять более широкую номенклатуру авиационных средств поражения и готов выполнять задачи в любых условиях

- заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Леонид Давидович.


Напомним, что первый контракт на поставку четырех многоцелевых вертолетов Ми-35М белорусское Минобороны подписало в 2020 году в рамках международного форума "Армия-2020". Тогда же белорусы заказали два батальонных комплекта бронетранспортеров БТР-82А и средства ПВО.

Ми-35М – глубокая модернизация транспортно-боевого вертолета Ми-24. Многоцелевой ударно-транспортный вертолет предназначен для поражения бронетанковой техники противника, огневой поддержки подразделений сухопутных войск на поле боя, десанта и эвакуации раненых. Помимо этого вертолет может использоваться для перевозки различных грузов в кабине и на внешней подвеске.
Использованы фотографии:
Минобороны Белоруссии
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7 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:41
    +7
    Братьев нужно усиливать - одни они остались в одном строю с нами.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:42
    +3
    Белорусские военные получили партию российских ударных вертолетов Ми-35М,
    Ну, вот она красава!!!
    П.С. Фото сделано в другой стране, потому камуфло видимо, будет другое.
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 09:46
    +1
    Какой-то фетиш в нашем веке на цифру 35 и 5 в частности. Так ей - цифре 5 - магические свойства скоро припишут. Даже лунный аппарат и тот 25 request
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:54
      +1
      Цитата: igorbrsv
      Какой-то фетиш в нашем веке на цифру 35 и 5 в частности.


      Да, пофиг! Лишь бы не «666»...Пусть будет «555» лишь бы летало и стреляло.
  4. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 09:57
    0
    Лучше бы "Фениксы"... Ми-35М, это не модернизация, это уродование отличного вертолёта.
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:59
    0
    Мы рады за нашего союзника, давно признавшего Крым российским, и участвующего вместе с нами в СВО.
    1. Lako
      Lako Сегодня, 12:04
      0
      А мы рады, что ЦИПСОшные твари на форуме не переводятся, без вас было бы скучно