Белоруссия получила первую партию российских ударных вертолётов Ми-35М

Мы получили четыре новейших вертолета Ми-35М. Этот вертолет похож внешне на вертолет Ми-24, но на самом деле принципиально от него отличается новейшей электроникой и современными приборами. Он способен применять более широкую номенклатуру авиационных средств поражения и готов выполнять задачи в любых условиях

Белорусские военные получили партию российских ударных вертолетов Ми-35М, техника прибыла в Белоруссию накануне, 17 августа, преодолев более 2 тысяч километров. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.Первая партия из четырех современных ударных вертолетов в четверг прибыла на один из военных аэродромов республики, преодолев более 2 тысяч километров. Пилотирование вертолетов осуществляли белорусские экипажи, прошедшие переподготовку в российском учебном центре. Ввод вертолетов в боевой состав ВВС и ПВО запланирован через несколько недель после завершения всех необходимых для этого мероприятий.- заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Леонид Давидович.Напомним, что первый контракт на поставку четырех многоцелевых вертолетов Ми-35М белорусское Минобороны подписало в 2020 году в рамках международного форума "Армия-2020". Тогда же белорусы заказали два батальонных комплекта бронетранспортеров БТР-82А и средства ПВО.Ми-35М – глубокая модернизация транспортно-боевого вертолета Ми-24. Многоцелевой ударно-транспортный вертолет предназначен для поражения бронетанковой техники противника, огневой поддержки подразделений сухопутных войск на поле боя, десанта и эвакуации раненых. Помимо этого вертолет может использоваться для перевозки различных грузов в кабине и на внешней подвеске.