Американский эксперт: США сильно опасаются попадания «Абрамсов» в руки россиян

Американские власти предпочитают поставлять боевикам киевского режима устаревшую военную технику, преимущественно выпущенную в конце прошлого века. По мнению военный эксперт Мэттью Хо, в Вашингтоне опасаются, что российская армия захватит новые модели американских танков для того, чтобы впоследствии провести реконструкцию секретных технологий оборонного комплекса США.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom эксперт отметил, что подобное уже произошло с ракетами поставленных ВСУ американских РСЗО HIMARS - в результате российские военные получили возможность подавлять используемую этими ракетами GPS-навигацию.
Эксперт также добавил, что власти США опасаются, что поставленные Украине вооружения будут захвачены российскими военными, поэтому в Пентагоне так неохотно согласились поставить ВСУ танки "Абрамс".
Предполагается, что в скором времени на Украину прибудут первые шесть танков "Абрамс" из 40 обещанных Киеву властями США. Это старые модели M1A1, изготовленные в конце прошлого века. Причина, по которой американские власти не дают украинцам свои новые танки, по мнению эксперта, заключается в опасениях потенциального захвата поставленной Киеву техники российскими военнослужащими. Это даст Москве возможность изучить и затем воссоздать американские секретные технологии, например, броню "Абрамса".
Хо также добавил, что эти опасения являются также одной из причин, по которой власти США так неохотно соглашаются поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.