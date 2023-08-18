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Американский эксперт: США сильно опасаются попадания «Абрамсов» в руки россиян

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Американский эксперт: США сильно опасаются попадания «Абрамсов» в руки россиян

Американские власти предпочитают поставлять боевикам киевского режима устаревшую военную технику, преимущественно выпущенную в конце прошлого века. По мнению военный эксперт Мэттью Хо, в Вашингтоне опасаются, что российская армия захватит новые модели американских танков для того, чтобы впоследствии провести реконструкцию секретных технологий оборонного комплекса США.


В интервью YouTube-каналу Judging Freedom эксперт отметил, что подобное уже произошло с ракетами поставленных ВСУ американских РСЗО HIMARS - в результате российские военные получили возможность подавлять используемую этими ракетами GPS-навигацию.

Эксперт также добавил, что власти США опасаются, что поставленные Украине вооружения будут захвачены российскими военными, поэтому в Пентагоне так неохотно согласились поставить ВСУ танки "Абрамс".

Предполагается, что в скором времени на Украину прибудут первые шесть танков "Абрамс" из 40 обещанных Киеву властями США. Это старые модели M1A1, изготовленные в конце прошлого века. Причина, по которой американские власти не дают украинцам свои новые танки, по мнению эксперта, заключается в опасениях потенциального захвата поставленной Киеву техники российскими военнослужащими. Это даст Москве возможность изучить и затем воссоздать американские секретные технологии, например, броню "Абрамса".

Хо также добавил, что эти опасения являются также одной из причин, по которой власти США так неохотно соглашаются поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
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30 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:56
    +2
    Американские власти предпочитают поставлять боевикам киевского режима устаревшую военную технику, преимущественно выпущенную в конце прошлого века. По мнению военный эксперт Мэттью Хо, в Вашингтоне опасаются, что российская армия захватит новые модели американских танков для того, чтобы впоследствии провести реконструкцию секретных технологий оборонного комплекса США.
    . Кто б сомневался, что полосатики дадут скакуасам старый хлам...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:02
      +2
      так ведь "абрамсы" уже встречались с Т-72 в Ираке, думаю, что СВР России уже заполучило ТТД этих танков и образцы брони, целый экземпляр может украсить коллекцию трофейной техники в Кубинке.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 10:04
        +5
        Украине на 30 абрамсов передали 8 (!!!) ремонтно-эвакуационных машин. Очевидно у америкасей паранойя, чтобы танк не попал на Кубинку
        1. Aken
          Aken Сегодня, 10:11
          +5
          Так надо брать 2 в одном. Танк + эвакуатор. Чтобы два раза не ходить.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:30
        +1
        При таком весе танка около 70 тонн, секрет брони как-то не просматривается. Такое ощущение, что они тупо облепили весь танк усиленной броней, пусть композитной но очень толстой, и вот весь секрет...
        Кстати, читая СМИ о доработке наших БМП или БМД дополнительной динамической защитой, что заставила делать эта СВО, понимаю, что на Западе раньше нас озаботились всяческой защитой экипажа и жертвуют весом машины ради этого. Но как я уже высказывался, простейшая противотанковая мина, уравнивает все экзотические танки, в случае их подрыва. Выходит, что гусеницы, а не броня становятся главной ахиллесовой пятой танка.
        1. Васян1971
          Васян1971 Сегодня, 10:46
          +2
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Такое ощущение, что они тупо облепили весь танк усиленной броней

          Если бы "весь"!
        2. sgrabik
          sgrabik Сегодня, 10:48
          +2
          У них не существует такой брони, которую мы не способны пробить, учитывая что у нас уже имеются противотанковые средства, способные пробивать до 1500 мм гомогенной брони, то все эти их примочки не сильно то и помогут, тем более что наверняка мы уже имеем информацию о их танках в последних версиях.
          1. Сабуров_Александр53
            Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:18
            0
            У них не существует такой брони, которую мы не способны пробить
            Ровно так же наоборот и что вы этим хотите сказать? Может пора отказаться от брони вообще, сделать танк из стекла с форточками для удобства экипажа пока не прилетело? Так где разумная граница в эквивалентной толщине брони, зачем тогда мы изобретаем свою версию брони для танков? Я полагаю, задняя проекция любого отечественного танка не менее уязвима, чем у Абрамса или Челенджера, так плюс/минус ни о чём... Или американцы настолько тупые, что не знают о пробивной способности наших РПГ и прочих комплексов, но продолжают делать танки? Но вы абсолютно правы в своём заключении - "не существует такой брони...." И за это вам плюсик от меня. fellow
        3. Наблюдатель2014
          Наблюдатель2014 Сегодня, 10:58
          0
          Про этот Абрамс уже наверное и дети знают всё. Где его слабые места. Ну что там в нем может быть интересное? Двигатель с коробкой передач. Системы связи и наводки орудия. И то для общего развития. Ну может что по мелочам будет интересно. Ну а так да. Главное это его как экспонат в Кубинку доставить. Вот это будет трофей так трофей. Тут уж согласен.
        4. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 11:42
          0
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Такое ощущение, что они тупо облепили весь танк усиленной броней, пусть композитной но очень толстой, и вот весь секрет...

          Тем не менее йеменцы в тапочках верхом осликах из стареньких РПГ-7 успешно били эти хваленые Абрамсы саудитов
        5. seamen2
          seamen2 Сегодня, 11:53
          0
          *Выходит, что гусеницы, а не броня становятся главной ахиллесовой пятой танка*.
          И всегда ими были.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 10:17
      0
      Вот после таких статей ответственные дяди в МОУ поднимут цены на "абраши".
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:58
    +6
    Американский эксперт: США сильно опасаются попадания «Абрамсов» в руки россиян

    А мы давно подозреваем, что все эти первые и непревзойдённые американские ноу-хау на проверку могут оказаться хау-ноу...
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 11:49
      0
      Цитата: ROSS 42
      Американский эксперт: США сильно опасаются попадания «Абрамсов» в руки россиян

      А мы давно подозреваем, что все эти первые и непревзойдённые американские ноу-хау на проверку могут оказаться хау-ноу...

      Янкесы больше опасаются репутационных потерь, чем технологических. Вон у тех же фрицевских Леопардов, после применения их в/на Украине имидж резко понизился.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:03
    +4
    Ни кто не знает технологию ,как убрать из лобовой проекции Абрашки обеденный уран ,не разрезая её автогеном или плазморезом? bullyТанковый движок с Абрашки нам бы не помешал на изучение ,может там какое ноу- хау есть.Хотя мы и сами неплохие танковые движки делаем.
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 10:54
      +2
      Там ничего нового мы не увидим, на Абрамсе стоит турбодвигатель очень напоминающий наш турбодвижок от Т-80, а вот электронная часть, системы управления, связи, прицеливания, это было бы действительно интересно изучить.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:04
    0
    Эксперт также добавил, что власти США опасаются, что поставленные Украине вооружения будут захвачены российскими военными, поэтому в Пентагоне так неохотно согласились поставить ВСУ танки "Абрамс".
    Аха, проходили! Как там, насчет мышей и кактуса? laughing
  5. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:10
    +3
    И хочется и колется и мама не велит. И старье утилизировать и бабки получит и величие свое не уронить.
  6. KCA
    KCA Сегодня, 10:11
    0
    А то вот у нас никто ничего не знает про абрашки, помню по ТВ показывали про НИИ какой-то - а вот отражатель имитирующий Ф-35 - а вы что, его параметры знаете? - конечно знаем, мы про все самолёты знаем
  7. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:20
    0
    Американский эксперт: США сильно опасаются попадания «Абрамсов» в руки россиян
    Если эти абрамсы действительно представляют хоть какую то ценность и за них предложат хорошую цену, то пусть американский эксперт не опасается, попадут точно.
  8. Юрий_Я
    Юрий_Я Сегодня, 10:22
    0
    Цитата: Arzoo
    Украине на 30 абрамсов передали 8 (!!!) ремонтно-эвакуационных машин. Очевидно у америкасей паранойя, чтобы танк не попал на Кубинку

    Надо бы ещё самоликвидатор добавить, что бы наверняка)))
  9. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 10:31
    +1
    Кубинка уже заждалась "Абрамсы" , будет хоть повод взглянуть на обновление экспозиции..
    Конечно ,все это не скоро доедет до музея, но надеюсь что это случится .
  10. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:33
    0
    Если не решат переводить в партизанщину, то кроме американцев ни кто не сможет поставить массово БТ. Не знаю, чего США думают, но у них массово на хранении есть М60, они есть у Турции...можно модернизировать и передать 404. Они не хуже Лео1.
    1. Grossvater
      Grossvater Сегодня, 10:44
      0
      М 60 много лучше Лео 1. Во всяком случае на ём хоть броня присутствует. Лео 1 это в общем то противотанковая самоходка с вращающейся башней.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:34
    0
    "Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах". (из к/ф "Место встречи изменить нельзя").
  12. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 10:42
    0
    А что там особенного в Абраше то? Пушка немецкая, движок тоже, образца ещё 1944 года. Броня у него только во лбу, остальное голое. Общая компоновка обыкновенная, не считая водилы втиснутого между двумя топливными баками. Танк, как танк.
  13. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:49
    +1
    Годы производства с 1980 года
    Годы эксплуатации с 1981 года
    Количество выпущенных, шт. более 10 288
    Основные операторы
    Флаг США США
    Флаг Польши Польша
    Флаг Египта Египет
    Флаг Саудовской Аравии Саудовская Аравия
    Флаг Кувейта Кувейт
    Флаг Ирака Ирак
    Флаг Австралии Австралия
    Флаг Тайваня Китайская Республика
    8 Боевое применение
    8.1 Война в Персидском заливе (1991)
    8.2 Иракская война (2003—2011)
    8.3 Война в Афганистане (2001—2021)
    8.4 Вооружённый конфликт на севере Ирака (2014)
    8.5 Вторжение в Йемен (2015

    Так неужели ещё ни один не попал на Уралвагонзавод?
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:53
    0
    в Вашингтоне опасаются, что российская армия захватит новые модели американских танков для того, чтобы впоследствии провести реконструкцию секретных технологий оборонного комплекса США.

    В Йемене их Саудовцы оставили не один десяток,думаю кто хотел ,все уже приобрели образцы
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:31
    0
    Это даст Москве возможность изучить и затем воссоздать американские секретные технологии, например, броню "Абрамса"
    Что-то подсказывает, что "секретность брони "Абрамса" уже давно не секрет для российского ВПК благодаря нашей разведке и "друзьям" в различных точках мира. Американцы больше опасаются картинок аналогичных с "Леопардами" и подбитого "Абрамса" перед окнами своего посольства в Москве. А вот в отношении своих ракет действительно опасения не напрасны.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:50
      0
      лагодаря нашей разведке

      Это не той, которая видела вна Окраине толпы встречающих наши войска, с хлебом-солью и цветами в руках?

      и "друзьям" в различных точках мира.

      Это те, которые вместе с нами участвуют в СВО, да?