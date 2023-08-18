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«Наша страна славится финансовой экономией»: Германия отказалась увеличить военные расходы до 2% ВВП

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«Наша страна славится финансовой экономией»: Германия отказалась увеличить военные расходы до 2% ВВП

Правительство Германии отозвало в законопроекте о бюджете обязательство выделить 2% ВВП на оборону. Это решение ставит Берлин в невыгодное положение, особенно после предыдущих заявлений канцлера Олафа Шольца, пообещавшего в июле на саммите НАТО в Вильнюсе превзойти целевой порог альянса в следующем году. Последний раз страна тратила 2% ВВП на бундесвер в 1991 году.


Как сообщается в издании Reuters, вместо этого немецкие власти прописали обязательство выйти на объем военных расходов в 2% ВВП «в среднем за пятилетний период». В новом бюджете на 2024 год ФРГ планирует увеличить их примерно на 1,7 млрд евро – до 51,8 млрд евро.

Самым горячим сторонником увеличения оборонного бюджета является глава военного ведомства Борис Писториус, который неоднократно говорил об «опустошении запасов бундесвера» в результате оказания помощи Украине. Однако фактически ему противостоит министр финансов Кристиан Линднер, который намерен снизить размер новых заимствований на 50% - до 16,6 млрд евро.

Наша страна славится финансовой экономией

- заявил министр.

Несмотря на то, что Германия несколько месяцев назад приступила к массовым поставкам вооружений киевскому режиму, оказание обещанной военной помощи значительно тормозится. Так, из 110 танков Leopard 1 было передано ВСУ только 10.
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14 комментариев
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 10:22
    +1
    Наша страна славится финансовой экономией

    А зачем тратить деньги впустую? Украину разобьют, вопрос времени. В Германии рецессия, Гансам нужны деньги на пиво. И Япония, посмотрев на успехи Украины в контрнаступе, решила увеличить импорт и экспорт товаров в Россию.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:28
      +2
      Слова про финансовую экономию это не про современную Германию, ну а как иначе ? сами посудите увеличивают военное производство вооружений и передают третьей стороне которая платить и не собирается, так это получается в холостую работать радоваться производству и накапливать долги за неоплаченную продукцию. Не похоже на прижимистых немцев.
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 11:24
        +2
        В Германии пьяные еноты врываются в дома и нападают на домашних зерей
        https://news.mail.ru/society/57458082/?frommail=10
        Даже звери в Германии озверели. wink
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 10:29
    +3
    Похоже потихонечку и оборонке германии и ее экономике настает настоящий писториус, впрочем, сами выбрали этот путь...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:35
      -2
      Цитата: Романенко
      Похоже потихонечку и оборонке германии и ее экономике настает настоящий писториус, впрочем, сами выбрали этот путь...

      Даже так? lol Ну поговорим об этом годика через два.
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 10:58
        0
        Даже так. Достаточно посмотреть статданные. По промышленному производству, а самое главное по заимствованиям. Долгие облигации дорожают уже несколько месяцев, долг домохозяйств к доходам увеличивается а индексы делового доверия снижаются. Германия вступает в полосу застоя.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 11:11
          0
          Цитата: АндрейKam_Z
          Даже так. Достаточно посмотреть статданные. По промышленному производству, а самое главное по заимствованиям. Долгие облигации дорожают уже несколько месяцев, долг домохозяйств к доходам увеличивается а индексы делового доверия снижаются. Германия вступает в полосу застоя.

          Само собой. В Германии идет перестройка многих отраслей экономики.
          1. Простой
            Простой Сегодня, 11:54
            0
            Надо такую "перестройку" в Израиле организовать. wassat

            Снимите розовые очки через которые смотрите на экономику ФРГ.
          2. АндрейKam_Z
            АндрейKam_Z Сегодня, 12:03
            0
            Перестройка? Россия уже пережила, как минимум, две перестройки если в Германии тоже самое могу только сказать "Вольному - воля"
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 10:34
    0
    Правильно,пускай "спонсор" раскошеливается.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:37
    +1
    После такого кидняка Писториус просто обязан уйти в отставку!Ой забыл ,там же сейчас у власти " женщины с низкой социальной ответвенностью" ,совесть и честь это не для них! Мазохисты.То что деньгов немае это хорошо.А может кредит возьмут у США- те дадут.
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:38
    +3
    «Наша страна славится финансовой экономией»:

    ***
    — Даже от российского газа отказались в целях "финансовой экономии" ...
    ***
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:39
    0
    Походу, в 2023 - 2024 г. решили вложиться в СПГ, нападать ВВП все равно не будет, а топить чем-то надо - это про финансовую экономику.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:24
    +1
    Наша страна славится финансовой экономией
    Это раньше считали каждый пфенинг, чтобы пустить его в последующем на свои нужды, да и российский газ помогал это делать. А сегодня затянуть пояса предлагают простым немцам ради помощи Киеву и "противостоянии России". Теперь приходится экономить на тепле в квартире, силе струи воды и питании.