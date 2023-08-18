«Наша страна славится финансовой экономией»: Германия отказалась увеличить военные расходы до 2% ВВП

Правительство Германии отозвало в законопроекте о бюджете обязательство выделить 2% ВВП на оборону. Это решение ставит Берлин в невыгодное положение, особенно после предыдущих заявлений канцлера Олафа Шольца, пообещавшего в июле на саммите НАТО в Вильнюсе превзойти целевой порог альянса в следующем году. Последний раз страна тратила 2% ВВП на бундесвер в 1991 году.
Как сообщается в издании Reuters, вместо этого немецкие власти прописали обязательство выйти на объем военных расходов в 2% ВВП «в среднем за пятилетний период». В новом бюджете на 2024 год ФРГ планирует увеличить их примерно на 1,7 млрд евро – до 51,8 млрд евро.
Самым горячим сторонником увеличения оборонного бюджета является глава военного ведомства Борис Писториус, который неоднократно говорил об «опустошении запасов бундесвера» в результате оказания помощи Украине. Однако фактически ему противостоит министр финансов Кристиан Линднер, который намерен снизить размер новых заимствований на 50% - до 16,6 млрд евро.
Наша страна славится финансовой экономией
- заявил министр.
Несмотря на то, что Германия несколько месяцев назад приступила к массовым поставкам вооружений киевскому режиму, оказание обещанной военной помощи значительно тормозится. Так, из 110 танков Leopard 1 было передано ВСУ только 10.