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Великобритания профинансирует через специально созданный фонд поставку средств ПВО Украине

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Великобритания профинансирует через специально созданный фонд поставку средств ПВО Украине

Великобритания профинансирует передачу Украине систем противовоздушной обороны, но не из собственных средств, а из созданного в Европе международного фонда Украины. Согласно данным, предоставленным британским правительством, под финансирование попадают три уже заключенных контракта.


Министерство обороны Соединенного королевства от имени фонда Украины подписало три контракта на передачу Киеву систем и оборудования для противовоздушной обороны. Общая сумма трех контрактов составляет 90 млн. фунтов стерлингов (114 млн. долларов).

Основная часть средств в 56 млн. фунтов пойдет на оплату поставки средств борьбы с беспилотниками в рамках заключенного с норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace контракта. Речь идет о мобильных антидроновых системах CORTEX Typhon на базе бронемашин Dingo 2, вооруженных дистанционно управляемыми боевыми модулями RWS с крупнокалиберными пулеметами.

Еще два контракта направлены на расширение противовоздушной системы Украины, но никаких пояснений по ним пока нет. Судя по заявлению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, для Украины будут закуплены еще какие-то зенитные системы.

Эти противовоздушные системы обладают достаточными способностями и возможностью быстрой переброски как для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины, так и для использования на линии фронта

- прокомментировал он заключенные контракты.

Международный фонд Украины создан несколькими странами Европы, основными вкладчиками в него являются Великобритания, Дания, Исландия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция. На сегодняшний день фонт собрал уже более 770 млн. фунтов стерлингов (980 млн. долларов).
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:42
    0
    Только основную нагрузку в этом фонде несут норвежцы.Но они эти деньги отожимут у Англии за энергоносители и электроэнергию.Норги и нашим и вашим.Представляете они у нас люминий покупают ,хотя своего завались.Норвегия внесла в фонд 7 млрд норвежских крон = 520 млн £.Так что фонд скорее норвежский,как бы потом не пришлось англичанам оплачивать их расходы.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:56
      0
      Что-то давно не было столкновений в Ольстере, да и афганским мигрантам надо помочь с переездом на британский остров, а то в их омнибусах и белые и цветные на первом этаже стали ездить вместе.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:44
    0
    Любая поставка оружия для ВФУ = проблемы для ВС РФ. Когда же наконец ВКС РФ начнёт по-взрослому уничтожать пути логистики вна бывшей Украине?
  3. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:52
    0
    Великобритания профинансирует передачу Украине систем противовоздушной обороны

    В этом деле, главное - профинансировать. Остальное вторично.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:02
    0
    из созданного в Европе международного фонда Украины... фонт собрал уже более 770 млн. фунтов стерлингов (980 млн. долларов)
    Вот где, судя по всему, неплохая кормушка для организаторов этого "фонда" при общипывании финансовых поступлений. То создают "истребительные коалиции", то ЕС использует деньги из "фонда мира" (?) и все для того, чтобы украинцы продолжали погибать и при этом наносили ущерб России. Сволочная Европа, сволочная политика.