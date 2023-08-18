Великобритания профинансирует через специально созданный фонд поставку средств ПВО Украине

Эти противовоздушные системы обладают достаточными способностями и возможностью быстрой переброски как для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины, так и для использования на линии фронта

Великобритания профинансирует передачу Украине систем противовоздушной обороны, но не из собственных средств, а из созданного в Европе международного фонда Украины. Согласно данным, предоставленным британским правительством, под финансирование попадают три уже заключенных контракта.Министерство обороны Соединенного королевства от имени фонда Украины подписало три контракта на передачу Киеву систем и оборудования для противовоздушной обороны. Общая сумма трех контрактов составляет 90 млн. фунтов стерлингов (114 млн. долларов).Основная часть средств в 56 млн. фунтов пойдет на оплату поставки средств борьбы с беспилотниками в рамках заключенного с норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace контракта. Речь идет о мобильных антидроновых системах CORTEX Typhon на базе бронемашин Dingo 2, вооруженных дистанционно управляемыми боевыми модулями RWS с крупнокалиберными пулеметами.Еще два контракта направлены на расширение противовоздушной системы Украины, но никаких пояснений по ним пока нет. Судя по заявлению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, для Украины будут закуплены еще какие-то зенитные системы.- прокомментировал он заключенные контракты.Международный фонд Украины создан несколькими странами Европы, основными вкладчиками в него являются Великобритания, Дания, Исландия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция. На сегодняшний день фонт собрал уже более 770 млн. фунтов стерлингов (980 млн. долларов).