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«Мы не видим десантов в тылу противника»: чешский генерал призывает ВСУ к «маневренной войне»

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«Мы не видим десантов в тылу противника»: чешский генерал призывает ВСУ к «маневренной войне»

Украинская армия «стучится лбом» об российскую оборону, теряя технику и людей и достигая очень скромных результатов. В бой уже вводятся последние резервы, накопленные благодаря массовым поставкам с Запада, но перелома в противостоянии с ВС РФ до сих пор не видать.


Как полагает бывший начальник Генштаба сухопутных войск ВС Чехии Джордж Грей, вместо лобовых атак, опирающихся на крупные бронегруппы, необходимо использовать тактику «маневренной войны»:

Почему мы не видим применения оперативно-тактических десантов в тылу противника?


С его слов, современная маневренная война требует мастерского взаимодействия всех родов войск. Одной из возможностей является проведение десантирования. Но подразделения ВДВ используются обеими сторонами как мотопехота.

Это пустая трата высококлассных солдат. При таком применении десантники несут большие потери, которые потом восполняются с трудом и долго

- отмечает генерал на страницах издания CZDefence.

Как он указывает, за исключением начала СВО, когда русские пытались использовать парашютные подразделения, больше подобных операций не осуществлялось. При этом сама конфигурация ТВД указывает на необходимость проведения ВСУ десантирования в тылу противника, за наиболее укрепленной и заминированной полосой обороны. После этого десант должен устремиться к узловым точкам обороны и быть поддержанным встречным ударом наступающих войск.

Это может создать ситуацию, при которой прорыв главного рубежа обороны будет успешным

- полагает генерал.

Он допускает появление при десантировании «проблем», связанных с работой российских средств ПВО и ВВС. Однако ее решит сосредоточение украинской авиации на узком участке фронта, пока вертолеты будут заниматься высадкой. То есть чешский генерал фактически призывает командование ВСУ подставить под удар самолеты на время проведения десантной операции армейской авиацией.
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37 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:58
    +4
    Украинский десант только с кровати может прыгнуть затяжным прыжком, военно-транспортная авиация у них ушла вместе с распадом СССР.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:02
      +5
      Как полагает бывший начальник Генштаба сухопутных войск ВС Чехии Джордж Грей, вместо лобовых атак, опирающихся на крупные бронегруппы, необходимо использовать тактику «маневренной войны»


      Так ВСУ с попыток «маневренной войны» и начинали своё контрнаступление 4 июня 2023 известно чем всё закончилось,просто оборона оказалась сплошной,глубокоэшелонированной,с минными полями ,а не очаговой как при Харьковском и Херсонском сражениях в 2022 году.Отсюда и невозможность вести манёвренную войну,которую ВСУ хотели продолжить опираясь на опыт 2022 года.Просто манёвренная война хороша при очаговой или при плохо выстроенной обороне.Отсюда и обвинения со стороны ВСУ в адресс западных партнёров что из-за вашей тактики провал,но опять же эта тактика была актуальна в 2022 году.А так как брешей в обороне не нашли,то её приходится таранить в лоб под артиллерийскими и авиационными ударами.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:08
      +10
      Цитата: Silver99
      Украинский десант только с кровати может прыгнуть затяжным прыжком, военно-транспортная авиация у них ушла вместе с распадом СССР.

      Ну в Израиле уже после 1956 года отказались от массовых самолетных десантов. И это несмотря на то что десантирование на перевал Митла было очень успешным по результатам. Просто разбор показал, что десантников от разгрома спасло чудо в виде прорвавшихся раньше планируемого времени танкистов, но планировать опперации с расчетом на чудо, не представляется разумным.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 11:22
        -1
        ну, если наших десантников укомплектовать штурмовыми костюмами Воин-КМ (30 кг), штурмовыми шлемами Вулкан-5 (4 кг)
        то можно и вертолетный десант забацать - навести шороху в тылу и обрушить фронт
        даже как тяжелая мотопехота с БМП и БТР - они проломят любую эшелонированную оборону
        не из РПГ же по этим штурмовикам стрелять (?) (!)
        Воин-КМ уверенно держит "в упор" 7,62х54
        Вулкан-5 держит 7,62х39 - забрала только нет по классу Бр.5
        1. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 11:31
          -1
          Цитата: Romario_Argo
          Воин-КМ уверенно держит "в упор" 7,62х54

          Угу. С выходом бойца из строя с переломанными рёбрами. Не надо путать пробой и поражение.
          1. Romario_Argo
            Romario_Argo Сегодня, 11:39
            0
            это снова только ваши догадки,
            в анцифирово и на вернадку вас не пустят laughing
            посмотрите Военную приемку - там сотрудники СпН АТЦ ФСБ стойко переносят все эти попадания, спец.патронами - а там даже не Воин-КМ а Дефендер и Гусар
      2. Sevastiec
        Sevastiec Сегодня, 11:22
        +1
        В СССР, от массовых десантов, отказались уже во второй половине ВОВ. Как это сделать сейчас, при противодействии ПВО и особенно при преимуществе противника в воздухе, этот чешский дятел, попавший в генштаб не иначе как по недоразумению, почему то не рассказал. Наверное не подумал.)
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 11:33
          0
          чешский дятел - завуалированно, предложил нам повторить десант на Гостомель
          но нам пока не надо - пока просто вертим всех в фарш
          к десантам потом вернемся
          у нас есть забронированные керамикой вертолеты Ми-8АМТШ и оснащенные РЭП/РЭБ Рычаг и Витебск от всяких ПЗРК
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 11:40
      +1
      "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны."
  2. Sith
    Sith Сегодня, 10:58
    +8
    Интересно как они себе это представляют ... что группа вертолётов ... пролетит не замеченной через ПВО
    Высадится ... начнёт бой ... и ей дадут подвести подкрепления и БК
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:05
      +7
      Чешский генерал теоретик толком никогда на практике не воевавший отсюда и такие глубокие умозаключения.
  3. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 11:00
    +3
    Да чухляндцы еще те стратеги оказывается. Ты посмотрика
  4. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 11:00
    +3
    Ну вот то Чеха забыли спросить. Великого война. Тоже мне Гойко Митич нашелся. Так то вроде венгр был. Да какая разница.... laughing п/s Знаю. Гойко Митич был серб. Так к слову вырвалось.




    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:12
      +3
      Согласен, Джордж Грей - то ещё "чешское" имя, почти как Йозеф Швейк. lol
  5. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 11:01
    +4
    Между строк "Давайте, утилизируйтесь побыстрее, достали со своими проблемами ".
  6. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 11:02
    +3
    бывший начальник Генштаба сухопутных войск ВС Чехии Джордж Грей

    редкостный гусар, чётко понятно отношение к войскам соседа - пусть умирают и при атаках в лоб, но этого мало, пусть теперь и с другой стороны гибнут!
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:03
    +3
    Походу, у чехов уродился хороший урожай молодой картошки... далее кадры из к/ф "Чапаев" и "Гитлер капут", ну, кто смотрел, поймут.
    Он бы еще морским десантом в Севастополь из Одессы озадачился...., недоумок.
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:03
    +2
    Ещё один западный специалист, который видел современный бой только по телевизору. Ближний Восток, где он, наверняка, "поучаствовал" в составе америкосовской коалиции, по сравнению с войной на Украине это просто боевик по "телеку".
  9. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 11:03
    +3
    гашиш или ЛСД?
    Чтобы высадиться в тылу врага, нужно владеть небом.
    1. Плохиш
      Плохиш Сегодня, 11:29
      0
      ... и землёй в полосе пролёта (иначе местность от ПЗРК и ЗУ никак не зачистишь).
  10. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 11:03
    +1
    Джордж Грей

    Что-то его имя на чешское непохоже... скорее на английское (похоже), чем на чешское... Хотя какая разница, как его там зовут, враг есть враг..
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 11:34
      0
      Цитата: Kojote21
      Что-то его имя на чешское непохоже...

      Судя по глубине тактической мысли, это скорее Саша Грей...
  11. blackcat
    blackcat Сегодня, 11:06
    +2
    Да очень не хватает десанта , только вот с чего десантироваться , видимо чехи уже строгают римские катапульты am
  12. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:06
    +3
    Чехи, вообще , знаменитые военноначальники, партизаны и тактики.
  13. Almeka
    Almeka Сегодня, 11:08
    +2
    Очевидно же, что если даже дроны толком не летают, то уж несколько десятков вертолетов будут светится на радарах как новогодняя елка. А учитывая, что вертолет - это относительно (самолёта) медленая цель, то уничтожение их ПВО будет вопросом нескольких минут. Как-то болван этот чешский генерал.
  14. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 11:08
    +2
    Как полагает бывший начальник Генштаба сухопутных войск ВС Чехии Джордж Грей

    Чистокровный чех, однозначно!
    чешский генерал фактически призывает командование ВСУ подставить под удар самолеты на время проведения десантной операции армейской авиацией.

    А кого ему жалеть?
  15. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 11:08
    +2
    Хотя... Пусть так и сделают как им недогенерал советует. Быстрее денацифицируются и заодно литаки потеряют.
  16. alanery
    alanery Сегодня, 11:08
    +3
    виден уровень образования таких европейских генералов. с такими армиями не страшно воевать... :-)
  17. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:09
    +5
    бывший начальник Генштаба сухопутных войск ВС Чехии Джордж Грей: Почему мы не видим применения оперативно-тактических десантов в тылу противника?
    С каких пор чехи стали великими стратегами и специалистами по применению десантных войск по прямому предназначению? А чех не подумал, как и главное чем украинский десант будет доставляться к месту высадки и какие при этом будут потери? Хотя зачем думать не сам же десантироваться собрался.
  18. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 11:14
    +2
    Ну один раз проскочат (не все), высадят, а снабжать, эвакуировать раненых. Или предлагается высаживать десант непосредственно на укрепления, чтобы он сразу был поддержан мотопехотой.
  19. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 11:16
    +1
    Чешский генерал переиграл в тактику Марин-Дропов за Терранов в Старкрафт-2, он забыл добавить, что обязательно надо взять с собой хотя бы пару осадных танков
  20. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 11:18
    +3
    Что тут можно сказать?..





    Текст очень короткий, зато ум длинный.
  21. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:23
    +1
    Почему мы не видим применения оперативно-тактических десантов в тылу противника?

    а десантироваться они как будут?
    как я понимаю с авиацией у бандерлогов проблемы
  22. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:23
    0
    Ну, да- чехи еще те вояки. Что в Первую мировую (Гашек Вам в помощь), что во Вторую мировую (Адольф соврать не даст!) А, свистеть- не мешки ворочать.
  23. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:38
    0
    Как полагает бывший начальник Генштаба сухопутных войск ВС Чехии Джордж Грей, вместо лобовых атак, опирающихся на крупные бронегруппы, необходимо использовать тактику «маневренной войны»:
    Почему мы не видим применения оперативно-тактических десантов в тылу противника?
    . Н-да уж, советчиков хоть отбавляй... ну и ладно, советуют они так, что могут перекрыть собственную глупость зелебобиков.
  24. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 11:42
    0
    Вроде бы последний раз чехи воевали в нашей Сибири с РККА. Десантников тогда не было. Откуда этот кадр знает про десант, - неизвестно. Может книжек каких начитался, или кинушек насмотрелся... А вообще им самим надо у укрорейха учиться, а не указывать свысока, всяко у кастрюлеголовых опыта побольше будет...
  25. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 11:47
    0
    Судя по материалам других СМИ, его зовут Иржи Шедивы.)