«Мы не видим десантов в тылу противника»: чешский генерал призывает ВСУ к «маневренной войне»

Почему мы не видим применения оперативно-тактических десантов в тылу противника?

Это пустая трата высококлассных солдат. При таком применении десантники несут большие потери, которые потом восполняются с трудом и долго

Это может создать ситуацию, при которой прорыв главного рубежа обороны будет успешным