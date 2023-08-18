«Мы не видим десантов в тылу противника»: чешский генерал призывает ВСУ к «маневренной войне»

Украинская армия «стучится лбом» об российскую оборону, теряя технику и людей и достигая очень скромных результатов. В бой уже вводятся последние резервы, накопленные благодаря массовым поставкам с Запада, но перелома в противостоянии с ВС РФ до сих пор не видать.
Как полагает бывший начальник Генштаба сухопутных войск ВС Чехии Джордж Грей, вместо лобовых атак, опирающихся на крупные бронегруппы, необходимо использовать тактику «маневренной войны»:
Почему мы не видим применения оперативно-тактических десантов в тылу противника?
С его слов, современная маневренная война требует мастерского взаимодействия всех родов войск. Одной из возможностей является проведение десантирования. Но подразделения ВДВ используются обеими сторонами как мотопехота.
Это пустая трата высококлассных солдат. При таком применении десантники несут большие потери, которые потом восполняются с трудом и долго
- отмечает генерал на страницах издания CZDefence.
Как он указывает, за исключением начала СВО, когда русские пытались использовать парашютные подразделения, больше подобных операций не осуществлялось. При этом сама конфигурация ТВД указывает на необходимость проведения ВСУ десантирования в тылу противника, за наиболее укрепленной и заминированной полосой обороны. После этого десант должен устремиться к узловым точкам обороны и быть поддержанным встречным ударом наступающих войск.
Это может создать ситуацию, при которой прорыв главного рубежа обороны будет успешным
- полагает генерал.
Он допускает появление при десантировании «проблем», связанных с работой российских средств ПВО и ВВС. Однако ее решит сосредоточение украинской авиации на узком участке фронта, пока вертолеты будут заниматься высадкой. То есть чешский генерал фактически призывает командование ВСУ подставить под удар самолеты на время проведения десантной операции армейской авиацией.