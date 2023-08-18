Начальники штабов армий стран ЭКОВАС собрались в Гане для обсуждения начала интервенции в Нигер

В столице Ганы Аккре проходит совещание начальников штабов вооруженных сил стран – участниц ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки). Оно посвящено началу предполагаемой интервенции войск ЭКОВАС в Нигер, где ранее произошел антизападный военный переворот. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.Судя по всему, вооруженное вторжение в западноафриканское государство – вопрос ближайшего времени. Нет сомнений, что страны ЭКОВАС к интервенции в Нигер подталкивает Запад, в первую очередь – Франция, опасающаяся лишиться поставок урана и золота.Если вторжение начнется, то основную роль в нем будет играть армия Нигерии как наиболее мощного члена ЭКОВАС. Кроме того, к интервенции могут присоединиться Сенегал, Гана, Бенин, ряд других государств, однако всем им Нигер отпор дать может, а вот с противостоянием многочисленной и лучше вооруженной нигерийской армией дело будет обстоять сложнее.Впрочем, заступиться за Нигер пообещали Мали и Буркина-Фасо, лояльную позицию по отношению к перевороту занял и Алжир, которому не нужна дестабилизация обстановки в соседнем государстве.Напомним, что в ЭКОВАС входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того. Кроме того, формально в ЭКОВАС входят сам Нигер, Мали, Буркина-Фасо и Гвинея, но членство этих государств в сообществе в разное время было приостановлено из-за произошедших военных переворотов. Реальными военными возможностями из остающихся в составе ЭКОВАС стран обладают Нигерия, в меньшей степени Сенегал и Гана.