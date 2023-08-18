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Начальники штабов армий стран ЭКОВАС собрались в Гане для обсуждения начала интервенции в Нигер

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Начальники штабов армий стран ЭКОВАС собрались в Гане для обсуждения начала интервенции в Нигер

В столице Ганы Аккре проходит совещание начальников штабов вооруженных сил стран – участниц ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки). Оно посвящено началу предполагаемой интервенции войск ЭКОВАС в Нигер, где ранее произошел антизападный военный переворот. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.


Судя по всему, вооруженное вторжение в западноафриканское государство – вопрос ближайшего времени. Нет сомнений, что страны ЭКОВАС к интервенции в Нигер подталкивает Запад, в первую очередь – Франция, опасающаяся лишиться поставок урана и золота.

Если вторжение начнется, то основную роль в нем будет играть армия Нигерии как наиболее мощного члена ЭКОВАС. Кроме того, к интервенции могут присоединиться Сенегал, Гана, Бенин, ряд других государств, однако всем им Нигер отпор дать может, а вот с противостоянием многочисленной и лучше вооруженной нигерийской армией дело будет обстоять сложнее.

Впрочем, заступиться за Нигер пообещали Мали и Буркина-Фасо, лояльную позицию по отношению к перевороту занял и Алжир, которому не нужна дестабилизация обстановки в соседнем государстве.

Напомним, что в ЭКОВАС входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того. Кроме того, формально в ЭКОВАС входят сам Нигер, Мали, Буркина-Фасо и Гвинея, но членство этих государств в сообществе в разное время было приостановлено из-за произошедших военных переворотов. Реальными военными возможностями из остающихся в составе ЭКОВАС стран обладают Нигерия, в меньшей степени Сенегал и Гана.
Использованы фотографии:
Вооруженные силы Нигерии / https://defenceinfo.mil.ng/
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22 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:46
    +1
    Есть ли у РФ возможность помочь Нигеру?
    А китайцы молчат.((((
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:54
      0
      Да, вечер перестает быть томным. Вот интересно в случае начала агрессии со стороны Франции "прогрессивный" мир введет против них санкции, исключит сборную Франции из всех соревнований и запретит внучку ездить по Европе ? Китай- это основной держатель акций экономики Африки и ему явно не понравится вся эта заварушка.
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 10:55
      +2
      Грядет Первая Африканская война?

      Неужели африканцы не понимают, что война на континенте - денежки во Франции, Англии и США.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 11:09
        +3
        Понимают-не понимают , им плюшки пообещали, не всем конечно-правителям, вот они рады постараться.
    3. beybender
      beybender Сегодня, 11:01
      +2
      РФ пусть себе поможет !!! Или на три фронта воевать хотят ?!?
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:07
      +3
      Цитата: Румaтa
      Есть ли у РФ возможность помочь Нигеру?
      А китайцы молчат.

      Возможность есть, а вот про желание, не могу сказать, есть много моментов - "против"..
      Китайцы в конфликт не полезут, они все делают "тихой сапой".
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 11:09
        0
        Китайцы в конфликт не полезут, они все делают "тихой сапой".

        Поищут местных наемников?
    5. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 12:05
      0
      А китайцы молчат.((((

      Китай в Нигерию хорошо вложился. Город современный им построил, железные дороги и т.д. Военную технику Нигерия в Китае естественно покупает. Разница между капиталовложениями в Нигерию и Нигер несопоставима. С Макроном председатель Китая во время визита Макрона в Китай долго общался и и нашел с ним много общих точек сотрудничества. Китай стремится сохранить партнерство с ЕС и надеется в этом на помощь Франции. Лидер ЕС Германия, как известно наряду с Японией, является оккупированным США государством и имеет определенные ограничения в своей политике. Если даже новое правительство Нигера предложит отдать им концессии, то из-за санкций, которые уже наложены на Нигер, Китай больше потеряет.
      Интересно другое, исламисты как пишут самые боеспособные части отправили в Нигерию и творят там безобразия, а военные Нигерии не могут с ними справиться, но еще хотят влезть в заварушку в Нигере. Президент Нигерии наверно еще тот клоун. Ему это вторжение в Нигер может закончиться потерей поста, а может и жизни. Впрочем, это мое мнение.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:48
    +3
    Некоторые психиатры говорят, что буйных музыкой лечат.
  3. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:49
    +1
    Нет сомнений, что страны ЭКОВАС к интервенции в Нигер подталкивает Запад, в первую очередь – Франция, опасающаяся лишиться поставок урана и золота.

    Мечты сбываются! За интересы белых господ будут резаться аборигены! Свободолюбивые и демократичные, разумеется...request
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 10:59
      +1
      Цитата: Васян1971
      Мечты сбываются! За интересы белых господ будут резаться аборигены!

      Аборигены тех стран, которые хотят начать интервенцию в Нигер это ставленники западных ТНК. Они позволяют "деребанить" природные богатства своих стран "западным демократиям" за толику малую, а те поддерживают их власть. Само же население этих стран Западной Африки живёт в полной нищете, сам неоднократно видел своими глазами. Так что властьимущие ЭКОВАС очень бояться распространения свободы и на их государства.
  4. Поташник
    Поташник Сегодня, 10:59
    0
    Я думаю, что Россия не оставит в беде Нигер. Хотя мы об этом скорее всего и не узнаем.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:04
    0
    Реальными военными возможностями из остающихся в составе ЭКОВАС стран обладают Нигерия, в меньшей степени Сенегал и Гана.

    И правительства там прозападные, даже больше проамериканские, как в Нигерии.
  6. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 11:06
    +1
    Впрочем, заступиться за Нигер пообещали Мали и Буркина-Фасо, лояльную позицию по отношению к перевороту занял и Алжир
    .
    Мали и Буркина-Фасо мало чем смогут помочь, а Алжир в одиночку не потянет да и экономически его быстро прижмут.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:38
      -1
      Цитата: Аркадич
      а Алжир в одиночку не потянет да и экономически его быстро прижмут.

      Доказанные запасы газа Алжира оцениваются более чем в 4,3 триллиона кубометров. Это второе место в Африке (первое занимает Нигерия) и 11-е — в мире. Большая часть (92%) алжирского СПГ поставляется на рынок Евросоюза. Одного из ведущих и самых активных членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Алжир в Западной Европе называют лучшим поставщиком. Добывая 830 тыс. баррелей нефти в сутки и огромное количество газа, эта страна, несмотря на все внутренние сложности, четко выполняет все свои международные обязательства, снабжая углеводородами Францию, Испанию, Италию и другие развитые европейские страны.
      И кто же посмеет "кусать руку кормящего", даже злая собака, на такое не способна.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 11:44
        +1
        Пример поставок газа из России забыли? Кого интересовало цена, объёмы и гарантированность поставок когда вентили закручивали?
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:11
    0
    европа и сша платит за бабки любой каприз мадам )
  8. Single-n
    Single-n Сегодня, 11:11
    0
    ЕС приготовится к череночному нашествию беженцев:)
  9. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 11:15
    0
    Прогнулись все-таки члены Эковас за западные пряники. Предполагаю, что с этим вторжением там появится куча западных наёмничков. Вот где для Музыкантов будет работа, надеюсь Мали и ЦАР в стороне не останутся, да и от Алжира бы помощь не помешала. Пора наглосаксам и прочим любителям лягушатины по зубам и в Африке дать. Китай наверное как всегда в сторонке отсидится.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:18
    0
    посвящено началу предполагаемой интервенции войск ЭКОВАС в Нигер
    лучшие африканские военные умы собрались обсудить планы "молниеносной войны" полагаясь лишь на Нигерию. Сенегал, Гана, Бенин... рвут на себе набедренные повязки высказывая желание повоевать и оставить Нигер под протекторатом Франции. Какая "любовь" к бывшим (нынешним) колонизаторам за интересы которых не грех и свою кровь пролить. А у самих в стране в любой момент может вспыхнуть свой мятеж, т.к. Африка этим живет и за счет этого существует.
  11. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:30
    0
    Вот лично всё равно что они там творят, в моём кармане от этого не прибудет. А ко всём доброхотам вопрос, а почему РФ должна помогать Нигеру?
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 11:52
      0
      Цитата: AdAstra
      почему РФ должна помогать Нигеру?

      А потому что этот самый Нигер расположился прямо над нашим ураном...