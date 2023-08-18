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Российская компания приступит к поставкам иностранным государствам новейшего интегрированного комплекса связи для боевых кораблей

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Российская компания приступит к поставкам иностранным государствам новейшего интегрированного комплекса связи для боевых кораблей

В ближайшее время начнутся поставки иностранным покупателям новейшего интегрированного комплекса связи боевых кораблей, произведенного российским холдингом «Росэлектроника», входящем в государственную корпорацию «Ростех». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.


Речь идет об экспортном варианте интегрированного комплекса связи Р-760 для оснащения катеров и кораблей. Данное оборудование разработали в Омском научно-исследовательском институте приборостроения, входящем в состав холдинга «Росэлектроника». Комплекс предназначен для осуществления связи надводного корабля с береговыми службами, авиацией, другими кораблями и подводными лодками.

С помощью технологии программно-определяемого радио, как сообщила РИА Новости слова генерального директора ОНИИП Владимира Березовского пресс-служба холдинга, можно значительно улучшать и модернизировать тактико-технические и технико-экономические характеристики оборудования связи. Это обстоятельство серьезно повышает и востребованность подобной техники в других странах.

Мы в этом году начинаем поставки заказчикам экспортного варианта комплекса Р-760

- подчеркнул Березовский.

О том, какие именно страны собираются приобрести данное оборудование, пока не сообщается. Вероятно, среди них могут быть дружественные России государства Глобального Юга.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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8 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 11:03
    +1
    Интересно кому. Вчера прочитал, что у экспорта вооружений РФ сегодня серьезные затруднения. Возможно это связано и с тем , что заказчики понимают на кого сейчас в основном работает российский ВПК.

    Объем заключенных «Рособоронэкспортом» зарубежных контрактов оказался более чем втрое ниже довоенных уровней.
    Входящая в холдинг «Ростех» госкорпорация, которая выполняет функции монопольного экспортера вооружений, заключила на форуме лишь несколько договоров на $600 млн, рассказал ТАСС гендиректор предприятия Александр Михеев.
    По его словам, в 2023 году «Рособоронэкспорт» провел на форуме презентации свыше 350 образцов российской продукции военного, двойного и гражданского назначения для делегаций из более чем 30 стран. Но от прежнего интереса к российским вооружениям не осталось и следа. В 2021 году на таком же форуме было заключено 20 контрактов на 2 млрд евро.
    Крупнейшим покупателем российских вооружений на форуме стала сама Россия. Минобороны заключило контракты на 400 млрд рублей. Как сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев, в войска поступят более 2500 новых образцов оружия, военной и специальной техники и свыше 1,8 млн единиц средств поражения.
    Экспорт российского оружия устойчиво падает около пяти лет, а с 2018 по 2022 год его доля на мировом рынке сократилась с 22% до 16%, оценивают эксперты Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI).
    Уже в 2024 году Россия может лишиться статуса второго крупнейшего поставщика вооружений в мире, пропустив вперед Францию, считает старший исследователь SIPRI Петер Веземан.
    Например, по объему экспортных заказов на самолеты — 84 машины на конец 2022 года — Россия не только в 16 раз отстает от США (1371 единица), но также уступает Франции (210), Южной Корее (136), Италии (115) и Китаю.
    По количеству заказанных военных кораблей (5 единиц) кратно проигрывает Франции (21), Китаю (22), Германии (29) и Великобритании (26), а также уступает Италии (9) и Южной Корее (6).
    По объему предстоящих поставок танков (444 единицы) показатели России на треть ниже, чем у США (634), и вдвое — чем у Южной Кореи (990).
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 11:15
      +2
      Причём здесь на кого работает ВПК? Как во всем мире на армию, а покупатели опасаются санкций со стороны США и их сателлитов. Вы же человек знающий, оружие это не одномоментная покупка, смысл от какого-то супер пупер оружия если к нему банально нет запчасти.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 11:25
        -3
        Цитата: Аркадич
        Причём здесь на кого работает ВПК? Как во всем мире на армию, а покупатели опасаются санкций со стороны США и их сателлитов. Вы же человек знающий, оружие это не одномоментная покупка, смысл от какого-то супер пупер оружия если к нему банально нет запчасти.

        Ну не забывайте, заказчики могут и предполагать, что российский ВПК сейчас и в ближайшем будущем просто не сможет вовремя выполнять заказы из за необходимости работы на ВС РФ.
        1. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 11:33
          +2
          Для этого есть договор, в котором обычно предусмотрены штрафы за его неисполнение. Специально не отслеживал, но надеюсь срывов по военным договорам Россия не допускала.
        2. KCA
          KCA Сегодня, 11:45
          0
          Ну именно чтоб узнать это они возможные покупатели и приехали, посмотреть, заключить контракты, или договора о намерениях, зная, что Россия их не выполнит? Туши свет, сливай воду, думал у евреев с логикой всё хорошо, судил по моим друзьям и знакомым
    2. Галеон
      Галеон Сегодня, 11:27
      0
      Спасибо, Арон. Здесь такого не пишут, да и слышать мало хотят.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 11:39
        +1
        Приводите свои доводы, для этого этот форум и существует или минусов опасаетесь. Тем более Арон Заяви ни чего такого секретного не привёл, где то я уже читал этот обзор, просто он сделал вывод с которым я не согласен.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:35
    -1
    дружественные России государства Глобального Юга.

    Это те, которые участвуют в СВО, да?