Российская компания приступит к поставкам иностранным государствам новейшего интегрированного комплекса связи для боевых кораблей

В ближайшее время начнутся поставки иностранным покупателям новейшего интегрированного комплекса связи боевых кораблей, произведенного российским холдингом «Росэлектроника», входящем в государственную корпорацию «Ростех». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Речь идет об экспортном варианте интегрированного комплекса связи Р-760 для оснащения катеров и кораблей. Данное оборудование разработали в Омском научно-исследовательском институте приборостроения, входящем в состав холдинга «Росэлектроника». Комплекс предназначен для осуществления связи надводного корабля с береговыми службами, авиацией, другими кораблями и подводными лодками.
С помощью технологии программно-определяемого радио, как сообщила РИА Новости слова генерального директора ОНИИП Владимира Березовского пресс-служба холдинга, можно значительно улучшать и модернизировать тактико-технические и технико-экономические характеристики оборудования связи. Это обстоятельство серьезно повышает и востребованность подобной техники в других странах.
Мы в этом году начинаем поставки заказчикам экспортного варианта комплекса Р-760
- подчеркнул Березовский.
О том, какие именно страны собираются приобрести данное оборудование, пока не сообщается. Вероятно, среди них могут быть дружественные России государства Глобального Юга.