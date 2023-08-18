В Турции прошла церемония официальной закладки второго корвета типа Ada для ВМС Украины

Турция приступила к постройке второго корвета для Военно-морских сил Украины, на одной из верфей Стамбула прошла официальная церемония закладки нового корабля. Об этом сообщает пресс-служба украинского флота.
Второй корвет типа Ada для ВМС Украины официально заложен, хотя его строительство началось гораздо раньше. Церемония резки стали для корабля состоялась еще в первой половине марта этого года. По предварительной информации, второй корвет назовут в честь гетмана Павла Скоропадского. Первый, напомним, носит имя гетмана Мазепы. Вообще же в Киеве планируют построить целую серию турецких корветов проекта Ada и назвать их в честь украинских гетманов.
На церемонии закладки корабля присутствовала целая украинская делегация во главе с начальником штаба ВМСУ вице-адмиралом Андреем Тарасовым и замминистра обороны Украины Владимиром Гавриловым.
В Турции (...) состоялась церемония закладки второго корабля класса "корвет" для нужд Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины
- говорится в сообщении ВМСУ.
Напомним, что первый корвет для ВМС Украины заложили в сентябре 2021 года на одной из верфей Стамбула и спустили на воду 2 октября 2022 года. Планировалось, что в дальнейшем он будет отбуксирован на один из украинских судостроительных заводов, где его должны были достроить и оснастить, а в 2024 году ввести в состав ВМС Украины. На каком этапе сейчас находится "гетман Мазепа" не известно.
Как ранее заявили в Минобороны Украины, корветы для ВМС Украины получат на вооружение ПКР Harpoon, ЗРК VL MICA, артиллерийские установки OTO Melara Super Rapid (76-мм) и Millennium (35-мм), а также пулеметные установки 12,7-мм Aselsan STAMP. Противолодочное вооружение будет состоять из 324-мм торпедного аппарата или аппаратов с торпедами Murene 90 Impact.