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В Турции прошла церемония официальной закладки второго корвета типа Ada для ВМС Украины

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В Турции прошла церемония официальной закладки второго корвета типа Ada для ВМС Украины

Турция приступила к постройке второго корвета для Военно-морских сил Украины, на одной из верфей Стамбула прошла официальная церемония закладки нового корабля. Об этом сообщает пресс-служба украинского флота.


Второй корвет типа Ada для ВМС Украины официально заложен, хотя его строительство началось гораздо раньше. Церемония резки стали для корабля состоялась еще в первой половине марта этого года. По предварительной информации, второй корвет назовут в честь гетмана Павла Скоропадского. Первый, напомним, носит имя гетмана Мазепы. Вообще же в Киеве планируют построить целую серию турецких корветов проекта Ada и назвать их в честь украинских гетманов.

На церемонии закладки корабля присутствовала целая украинская делегация во главе с начальником штаба ВМСУ вице-адмиралом Андреем Тарасовым и замминистра обороны Украины Владимиром Гавриловым.

В Турции (...) состоялась церемония закладки второго корабля класса "корвет" для нужд Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины

- говорится в сообщении ВМСУ.

Напомним, что первый корвет для ВМС Украины заложили в сентябре 2021 года на одной из верфей Стамбула и спустили на воду 2 октября 2022 года. Планировалось, что в дальнейшем он будет отбуксирован на один из украинских судостроительных заводов, где его должны были достроить и оснастить, а в 2024 году ввести в состав ВМС Украины. На каком этапе сейчас находится "гетман Мазепа" не известно.

Как ранее заявили в Минобороны Украины, корветы для ВМС Украины получат на вооружение ПКР Harpoon, ЗРК VL MICA, артиллерийские установки OTO Melara Super Rapid (76-мм) и Millennium (35-мм), а также пулеметные установки 12,7-мм Aselsan STAMP. Противолодочное вооружение будет состоять из 324-мм торпедного аппарата или аппаратов с торпедами Murene 90 Impact.
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22 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:08
    +2
    Первый, походу, ушел с торгов для оплаты постройки второго.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:10
      +2
      Видать на кораблях есть ПВО от гиперзвуковых ракет раз их продолжают строить, иначе смысла в их постройке никакого нет.Всё равно пойдут на дно.
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 11:26
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        Видать на кораблях есть ПВО от гиперзвуковых ракет раз их продолжают строить, иначе смысла в их постройке никакого нет

        У него много чего есть ,но .....
        После спуска на воду корабль должен был достраиваться и оснащаться на одном из судостроительных заводов Украины, но сделать это не удалось из-за СВО. Сейчас Киев судорожно ищет место, где бы достроить корвет, поскольку турки свою работу выполнили.

        А еще учитывая что Зелибобы жена промахнулась с бутылкой шампанского ................судьба у него будет тяжелая и не долгая
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 11:36
          0
          А еще учитывая что Зелибобы жена промахнулась с бутылкой шампанского ................судьба у него будет тяжелая и не долгая


          Жалко было пузырь разбивать.Нервы не выдержали.
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 12:02
          0
          Цитата: APASUS
          А еще учитывая что Зелибобы жена промахнулась с бутылкой шампанского ................судьба у него будет тяжелая и не долгая


          "Не долго мучилась старушка, когда "Калибру" отдалась."
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 11:28
        +2
        Orange Bigg hi, думаю что и Бастиона и прочих ПКР за гланды хватит, тут главное творчески организовать ВСТРЕЧУ "гетьманов" и наших ракет.
      3. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:56
        0
        Всё равно пойдут на дно.
        Вы только Украине это не говорите, расстроятся и потопят его сами. Можно и дальше стебаться над этим заказом, но мне интереснее узнать систему оплаты этого заказа. Допускаю, что она примерно такая же, как строительство АЭС Аккую, где все расходы взяла на себя Россия и затем будет отбивать свои бабки в течение 20 лет, продавая э/энергию этой АЭС.
        Здесь может быть такая же схема, где Турция взяла все расходы на себя и если по окончанию строительства с ней не расплатятся, оставит корабли себе. Не иначе, надеются на репарации от России. Почему бы автору статьи не раскрыть финансовую сторону сделки, пусть даже гипотетически, если это тайна не для печати?
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:31
      +1
      Uprun, не там пока всё по плану, а вот куда Киев их заныкает после передачи, тут версий не одна, моё мнение отправят "демонстрировать флаг с дружеским визитом" по всей географии до куда эти суда смогут доплыть.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:38
        0
        А там на просторах Мирового океана может случайно нарваться на торпеду выпущенную с борта АПЛ класса Ясень-М.
  2. Фокусник Гудвин
    Фокусник Гудвин Сегодня, 11:22
    +4
    Очень надежный партнер. Держит слово.
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 11:24
      0
      Цитата: Фокусник Гудвин
      Очень надежный партнер. Держит слово.

      Ну да. Турция нам партнёр, но не друг. Как-никак,а член НАТО ведь.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 11:30
        +1
        А кто нам друзья? Украине помогают десятки стран, а кто помогает нам?
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 11:35
          0
          Аль Манах hi, ну помогают громко сказанно, выполняют волю Вашингтона 90%из этих помогателей, остальные 10 это такие помогальщики что толку с них как с козла молока. А то что многие западные страны продолжают торговать и получать свою выгоду с России (просто схемы усложнились) знают все кто этим интересуется.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:27
      +1
      Фокусник Гудвин hi, Турция рубит бабло, как 80%стран вовлеченных в этот конфликт. Ничего личного. А вот за судьбу после передачи этих СУДОВ Киеву, Анкара не будет, потопят не проблема Эрдогана и Ко. Ему даже выгоднее глядишь ещё заказик подкинут и верфи загрузят.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:24
    0
    Фактически, турки строят эти корветы для себя. Как бы то ни было в будущем, но выход к Черному морю, Украине оставлять нельзя. Даже если Одесса останется под америкосами (не иначе), время жизни этих корветов, после передачи, от нескольких часов до нескольких суток.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:24
    0
    Кто оплачивает банкет ,эти же корветы отойдут Турции впоследствии.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:26
    +2
    После войны они достанутся РФ в качестве репараций?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:37
      0
      Румата hi, скорее во время и в виде мишеней. Не думаю что "Москву" Царствия Небесного погибшим на нем. Просто забудут, вернее очень хочется в это верить.
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 11:28
    0
    мне вот интересно в Рф то хоть появится корабль класса американских эсминцев
    с залпом под 90 крылатых ракет вместо 4х сейчас
    или еще не всем яхты построили
  7. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 11:45
    0
    Значить они имеют виды о дальнейшем присутствии на черном море.
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:49
    0
    В Турции прошла церемония официальной закладки второго корвета типа Ada для ВМС Украины

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    Две потенциальные цели для российских БРК...
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:00
    0
    второй корвет назовут в честь гетмана Павла Скоропадского. Первый, напомним, носит имя гетмана Мазепы.

    А название третьего корвета, будет "Симон Петлюра", который продал Западную Украину установив границы между Польшей и Украиной по реке Збруч, тем самым признав вхождение Галиции и Волыни в состав Польши. Польша забрала себе населённые преимущественно украинцами Лемковщину, Надсанье и Холмщину. Скоропадский родился в Пруссии и помер в Германии, для Украины ничего не сделал, но успел предать всех. Ну а Мазепа тот как лежал в раскорячку под поляками, так и помер, не то в Турции, не то в подворотне.
    Как назовешь пароход дурным именем, так и будет у него дурная слава и дурной конец. Такое могут делать только в незалежной и не удивлюсь, если четвертый укрокорвет, получит название "Титаник-2". (Если конечно еще будет существовать 404 ).