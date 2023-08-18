Военкор: Самым эффективным контрбатарейным средством оказался «Ланцет»

Вследствие успешной работы российской артиллерии боевики киевского режима были вынуждены отвести имеющиеся у них поставленные Западом артиллерийские системы на расстояние, недосягаемое для артиллеристов ВС РФ. Украинские боевики отвели от линии боевого соприкосновения имеющиеся у них дальнобойные САУ на расстояние, превышающее 33 километра.В частности, на Артемовском направлении украинская артиллерия ведет огонь преимущественно по первой линии российских позиций, а также непосредственно по городу, что осложняет контрбатарейную борьбу.Российский военкор, автор Telegram-канала "Енот из Херсона" отметил, что в складывающихся условиях наиболее эффективным контрбатарейным средством в настоящее время являются барражирующие боеприпасы "Ланцет". "Иксоводы" могут работать на больших дистанциях, а новые модификации боевой части "Ланцетов" позволяет успешно уничтожать слабобронированные самоходные орудия.Подойти к позициям российской армии боевики пытаются только пехотными соединениями практически без поддержки бронетехники. Атаки с использованием бронетехники в последнее время на Артемовском направлении происходят не чаще, чем раз в полторы-две недели. Отводя свою бронетехнику, боевики киевского режима концентрируют и маскируют ее в лесопосадках, однако российским бойцам все же удается поражать ее и там. На флангах Артемовского направления продолжаются ожесточенные боестолкновения.