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Военкор: Самым эффективным контрбатарейным средством оказался «Ланцет»

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Военкор: Самым эффективным контрбатарейным средством оказался «Ланцет»
Вследствие успешной работы российской артиллерии боевики киевского режима были вынуждены отвести имеющиеся у них поставленные Западом артиллерийские системы на расстояние, недосягаемое для артиллеристов ВС РФ. Украинские боевики отвели от линии боевого соприкосновения имеющиеся у них дальнобойные САУ на расстояние, превышающее 33 километра.


В частности, на Артемовском направлении украинская артиллерия ведет огонь преимущественно по первой линии российских позиций, а также непосредственно по городу, что осложняет контрбатарейную борьбу.

Российский военкор, автор Telegram-канала "Енот из Херсона" отметил, что в складывающихся условиях наиболее эффективным контрбатарейным средством в настоящее время являются барражирующие боеприпасы "Ланцет". "Иксоводы" могут работать на больших дистанциях, а новые модификации боевой части "Ланцетов" позволяет успешно уничтожать слабобронированные самоходные орудия.

Подойти к позициям российской армии боевики пытаются только пехотными соединениями практически без поддержки бронетехники. Атаки с использованием бронетехники в последнее время на Артемовском направлении происходят не чаще, чем раз в полторы-две недели. Отводя свою бронетехнику, боевики киевского режима концентрируют и маскируют ее в лесопосадках, однако российским бойцам все же удается поражать ее и там. На флангах Артемовского направления продолжаются ожесточенные боестолкновения.
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13 комментариев
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 11:48
    +4
    Да, Ланцет и вправду замечательное оружие! good
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:01
      0
      Один Ланцет все цели не потянет.Нужна Коалиция-СВ с Краснополем-Д ,на крайний случай Мста-СМ2,Мальва,ну и дальнобойный Гермес наземного базирования с дальностью поражения на 100 км.Что то уничтожит авиация теми же Х-38М с дальность поражения 70 км .

      Видео по ссылке ниже.
      Пункт управления БПЛА и место проживания ВСУ уничтожены ракетой Х-38.Херсонское направление.
      ТТХ ракеты Х-38
      Длина - 4,2 м Размах крыла – 1,14 м Диаметр корпуса – 310 мм Масса - 520 кг Масса боевой части - 250 кг Скорость максимальная - 2,2 М Скорость носителя - 54 - 1620 км/ч Высота пуска - 200 - 12000 м Дальность действия - 3 - 70 км

      https://m.vk.com/wall-79798470_2503258
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:06
        0
        Была информация о том, что производство Ланцетов увеличили в 50 раз, и на фронте применяют Ланцеты до 100 штук в день. good
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:50
    +3
    Вовремя Ланцет подошёл.В Сирии успели испытать и устранить недоработки.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:59
      0
      tralflot1832, там думаю уже по ходу дорабатывали, все таки в Сирии и РЭБ такого не было и ПВО, так что под этого противника пилили уже здесь.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:52
    +2
    Ну если судить по видео и отзывам, модель действительно очень хороша, прям "рабочая лошадка" правда процентов 90 нареканий в слабости заряда но думаю подправят.
  4. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 11:54
    +1
    Не хватает теперь только САУ Коалиция чтобы с Ланцетом дополняли друг друга.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:57
      0
      BARKAS hi, там другого не хватает, но это мнение я придержу при себе.
  5. PValery53
    PValery53 Сегодня, 11:56
    +1
    „Ланцет“ - аккуратный хЕрург, вырезает б/технику оппонентов.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 12:00
    0
    ".......боевики киевского режима были вынуждены отвести имеющиеся у них поставленные Западом артиллерийские системы на расстояние, недосягаемое для артиллеристов ВС РФ...."

    Это говорит об упущении в российской артиллерии...хорошее оружие "Ланцет",но нужны и дальнобойные артсистемы.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:01
    0
    А в связке с Краснополем и Коалицией он заиграет, как Паганини.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:01
    0
    Самое эффективное воздействие, как правило комплексное...
    Впрочем, за что не возьмись, комплексный подход будет самым действенный.
  9. Аскольд65
    Аскольд65 Сегодня, 12:02
    0
    Вследствие успешной работы российской артиллерии боевики киевского режима были вынуждены отвести имеющиеся у них поставленные Западом артиллерийские системы на расстояние, недосягаемое для артиллеристов ВС РФ. Украинские боевики отвели от линии боевого соприкосновения имеющиеся у них дальнобойные САУ на расстояние, превышающее 33 километра
    .
    Эту проблему бы решили дальнобойные РСЗО с корректируемыми боеприпасами. В том числе с кассетной боевой частью. Но они красуются только на стендах выставок вооружений.