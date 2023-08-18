Командование ВСУ сообщает о начале дополнительного укрепления границы с Белоруссией в Волынской области

В ближайшее время Украина приступит к укреплению участка границы с Белоруссией в Волынской области. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, отвечающий за оборону на данном направлении.Киевский режим все же видит определенные риски активизации российских войск и со стороны Белоруссии. Наев отметил, что командование допускает вероятность начала боевых действий на данном направлении.По словам генерала ВСУ, в настоящее время ситуация в Волынской области на границе с Белоруссией является контролируемой. Но укрепления в приграничных районах стоит сделать более качественными, и этим сейчас и занимаются соответствующие подразделения ВСУ.На прошлой неделе Наев побывал в Ровенской области, где тоже занимался проверкой процесса укрепления белорусской границы. Правительством Украины, в свою очередь, выделены дополнительные средства на пограничные укрепления в Черниговской области. Относиться более внимательно к белорусскому направлению в ВСУ стали после передислокации в Белоруссию части бойцов российской ЧВК «Вагнер».В Киеве до сих пор не могут понять цель прибытия «музыкантов» в соседнюю страну, поэтому весьма этим встревожены. Укреплением своих границ занялись, соответственно, Польша, Литва и Латвия, которые еще и стягивают к белорусским рубежам дополнительные воинские контингенты.Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке заявлял, что единственным поводом для включения страны в вооруженный конфликт с Украиной будет лишь вторжение украинских сил на белорусскую территорию.