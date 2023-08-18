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Командование ВСУ сообщает о начале дополнительного укрепления границы с Белоруссией в Волынской области

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Командование ВСУ сообщает о начале дополнительного укрепления границы с Белоруссией в Волынской области

В ближайшее время Украина приступит к укреплению участка границы с Белоруссией в Волынской области. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, отвечающий за оборону на данном направлении.


Киевский режим все же видит определенные риски активизации российских войск и со стороны Белоруссии. Наев отметил, что командование допускает вероятность начала боевых действий на данном направлении.

По словам генерала ВСУ, в настоящее время ситуация в Волынской области на границе с Белоруссией является контролируемой. Но укрепления в приграничных районах стоит сделать более качественными, и этим сейчас и занимаются соответствующие подразделения ВСУ.

На прошлой неделе Наев побывал в Ровенской области, где тоже занимался проверкой процесса укрепления белорусской границы. Правительством Украины, в свою очередь, выделены дополнительные средства на пограничные укрепления в Черниговской области. Относиться более внимательно к белорусскому направлению в ВСУ стали после передислокации в Белоруссию части бойцов российской ЧВК «Вагнер».

В Киеве до сих пор не могут понять цель прибытия «музыкантов» в соседнюю страну, поэтому весьма этим встревожены. Укреплением своих границ занялись, соответственно, Польша, Литва и Латвия, которые еще и стягивают к белорусским рубежам дополнительные воинские контингенты.

Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке заявлял, что единственным поводом для включения страны в вооруженный конфликт с Украиной будет лишь вторжение украинских сил на белорусскую территорию.
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7 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:17
    -1
    Вот и ладно. Меньше ср-в будет для укреплений ВФУ на юге.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:19
    0
    Военные действия превращаются в кровавые реалити шоу, все заранее объявляют где, что, когда, с кем и кем. Видео возможности возросли кратно и теперь всё можно увидеть с камер участников и квадрокоптеров, заявления просто зашкаливают от пафоса и лжи, а суть осталась что и 500 лет назад, забрать себе ресурсы или подчинить кого своей воле.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:19
    0
    Хорошее место себе наев отхватил - держать оборону со стороны Белоруссии, дайте мне хенерала ВСУ, пойду держать оборону с Венгрией, там тоже не все спокойно.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:22
      0
      Uprun hi, ну так за ЭТИ рубежи Киев может не переживать, ни Венгрия, ни Польша, ни Румыны НИЧЕГО не сделают без комманды Вашингтона, а он такую комманду на данном этапе не даст.
  4. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 11:29
    0
    ВСУ возводят линию Маннергейма на границе с РБ, а в назначенный час, ЧВК Вагнер просто десантируются через неё в тыл ВСУ и обрушат этот фронт
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:38
    0
    Украина приступит к укреплению участка границы с Белоруссией в Волынской области
    Яценюка, главного "специалиста" по заборам и рвам необходимо пригласить. Он "укрепит" участок границы как надо и заинтересованные лица в накладе не останутся.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 11:39
    0
    Надо понимать,что там службу будут нести "блатные",у которых хватило баксов чтобы "откосить" от "горячих",но не хватило чтобы служить в "тёплых точках"....