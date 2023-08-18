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«Заменить УАЗ-469 в украинской армии»: канадская компания обещает новые поставки бронеавтомобилей Senator

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«Заменить УАЗ-469 в украинской армии»: канадская компания обещает новые поставки бронеавтомобилей Senator

На сегодняшний день Украина получила сотни канадских бронеавтомобилей Senator.


Для многих подразделений ВСУ они стали основным средством передвижения, заменив гораздо более старые машины, например, УАЗ-469

- утверждают украинские военные.

Как сообщает канадская компания Roshel, занимающаяся производством Senator, с начала СВО было поставлено ВСУ уже более 500 единиц техники. В общей сложности украинские военные должны получить 1000 машин.

По всей видимости, данные бронеавтомобили используются главным образом в качестве штабных машин тыла, так как на фронте их практически не видно. При этом, выполняя текущий заказ, компания надеется на новые продажи, в связи с чем создала вариант с усиленной противоминной защитой, который предназначен для применения на линии боевого соприкосновения.

Недавно появились кадры с перевозкой на территории незалежной первых Senator в варианте MRAP. Как пояснили в компании, «сотни таких машин уже в пути», пообещав их скорое появление на фронте.

Senator в версии MRAP использует модифицированное шасси Ford F-550. Как утверждается, машина может выдержать обстрел пулями 7,62/39 мм. Усиленное днище должно обеспечивать защиту личного состава (12 человек, включая водителя и командира) от 6 кг взрывчатки.

Использованы фотографии:
Roshel
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1 комментарий
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:01
    0
    Бабки, бабки и ещё раз бабки, вот все что нужно знать про этот конфликт и поддержку Киева.