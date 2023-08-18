«Заменить УАЗ-469 в украинской армии»: канадская компания обещает новые поставки бронеавтомобилей Senator

Для многих подразделений ВСУ они стали основным средством передвижения, заменив гораздо более старые машины, например, УАЗ-469

На сегодняшний день Украина получила сотни канадских бронеавтомобилей Senator.- утверждают украинские военные.Как сообщает канадская компания Roshel, занимающаяся производством Senator, с начала СВО было поставлено ВСУ уже более 500 единиц техники. В общей сложности украинские военные должны получить 1000 машин.По всей видимости, данные бронеавтомобили используются главным образом в качестве штабных машин тыла, так как на фронте их практически не видно. При этом, выполняя текущий заказ, компания надеется на новые продажи, в связи с чем создала вариант с усиленной противоминной защитой, который предназначен для применения на линии боевого соприкосновения.Недавно появились кадры с перевозкой на территории незалежной первых Senator в варианте MRAP. Как пояснили в компании, «сотни таких машин уже в пути», пообещав их скорое появление на фронте.Senator в версии MRAP использует модифицированное шасси Ford F-550. Как утверждается, машина может выдержать обстрел пулями 7,62/39 мм. Усиленное днище должно обеспечивать защиту личного состава (12 человек, включая водителя и командира) от 6 кг взрывчатки.