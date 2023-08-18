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Президент Сербии заявил, что Украине даже при военной помощи Запада не удалось победить Россию

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Президент Сербии заявил, что Украине даже при военной помощи Запада не удалось победить Россию

Текущие события в зоне проведения специальной военной операции на Украине показывают, что Россию на поле боя одолеть не удалось. Об этом заявил в беседе с РТС президент Сербии Александр Вучич.


По словам сербского лидера, на Западе делались ставки на быструю и легкую победу украинской армии с помощью переданного западного оружия. Но этого не произошло. Сейчас западные страны уже поняли, что Украина, даже при их помощи, не может победить Россию.

Раз ситуация складывается таким образом, то Запад, по мнению Вучича, начнет работать над укреплением общего фронта против России. В этой связи может усилиться политическое давление на Сербию. Вучич отмечает, что Запад обвиняет Белград в дружбе с Россией, но это – лицемерная позиция. Многие западные страны имеют куда больший товарооборот с Россией, чем у Сербии. Да и в целом сотрудничество многих европейских государств с Россией более активное и тесное, чем у Сербии.

В сентябре 2023 года, прогнозирует Вучич, Запад начнет усиленно требовать от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. Если этого не последует, США и Евросоюз попытаются заняться изоляцией Белграда на международной арене, выдавая его за «пособника» России в украинском конфликте, хотя в действительности ситуация выглядит совсем иначе.

Стоило бы вспомнить, что член НАТО Турция сотрудничает с Россией теснее Сербии, и Запад молчит относительно специфической позиции турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана из опасений оттолкнуть Анкару, что не выгодно Вашингтону и Брюсселю.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:40
    +2
    Вучич посмотрев результаты контрнаступа потихоньку начинает формировать свою позицию.Молодец не прогнулся .
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:47
      +1
      tralflot1832 hi, не нравиться мне этот Шурик, и скрывать не буду.
      Он изначально запел песню что Сербия "большой друг" России но он и правящая верхушка будет на стороне победителя. Сразу оговорюсь сербов как народ уважаю и слова плохого не скажу но Вучич политик и политик скользкий как линь.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:04
        0
        Цитата: Ропот 55
        tralflot1832 hi, не нравиться мне этот Шурик, и скрывать не буду.
        Он изначально запел песню что Сербия "большой друг" России но он и правящая верхушка будет на стороне победителя. Сразу оговорюсь сербов как народ уважаю и слова плохого не скажу но Вучич политик и политик скользкий как линь.

        Знавал я таким многовекторных, пытающихся усидеть на двух стульях. Закончилось тем, что им очко порвали. laughing
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:42
    +2
    Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.В этой бойне пока выигрывает только Вашингтон, а вот наша победа зависит от нас и нашего руководства.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:44
    +3
    Прав он, но мы то что можем? Мы на грани войны с НАТО одна надежда, что сейчас начнется заваруха с Тайванем и всем станет не до них.
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:49
    0
    Украина - не более чем двухмиллионная армия запада. Чвк. Эта чвк закончится. Возможно появятся ещё на овцы на заклание. Но когда-нибудь инстинкт самосохранения у овец превозобладает над страхом, они поднимут свои тупые головы и увидят своего звезднополосатого пастуха гонящего их на убой. Пока они бредут уткнувшись мордой в зад впереди идущего, не смея поднять головы и взглянуть на хозяина
  5. Stoler
    Stoler Сегодня, 11:49
    -1
    меня не волнует что "украине не удалось победить", мне страшно что Россия не может никак победить и топчется на месте.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:00
    0
    западные страны уже поняли, что Украина, даже при их помощи, не может победить Россию.
    Как говорится "доброе слово и кошке приятно". Возможно у Вучича возникла уверенность в том, что он лавировал, лавировал и наконец может вылавирует.
  7. Sith
    Sith Сегодня, 12:00
    0
    Цитата: Ропот 55
    tralflot1832 hi, не нравиться мне этот Шурик, и скрывать не буду.
    Он изначально запел песню что Сербия "большой друг" России но он и правящая верхушка будет на стороне победителя. Сразу оговорюсь сербов как народ уважаю и слова плохого не скажу но Вучич политик и политик скользкий как линь.

    У него со всех сторон недоброжелатели и в заложниках часть государства ... ему нельзя быть не скользким и не политиком)
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:04
      0
      Sith hi, а у Венгрии кругом кореша да братаны? Однако как с самого начала заняли свою позицию так и держат.
  8. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 12:08
    0
    То, что Украина даже при помощи КоЗы - Коллективного Запада - не может победить Россию, это понятно. Почему Россия, судя по действиям МО, ГШ и Кремля, не хочет победить Украину - вот вопрос ?