Текущие события в зоне проведения специальной военной операции на Украине показывают, что Россию на поле боя одолеть не удалось. Об этом заявил в беседе с РТС президент Сербии Александр Вучич.
По словам сербского лидера, на Западе делались ставки на быструю и легкую победу украинской армии с помощью переданного западного оружия. Но этого не произошло. Сейчас западные страны уже поняли, что Украина, даже при их помощи, не может победить Россию.
Раз ситуация складывается таким образом, то Запад, по мнению Вучича, начнет работать над укреплением общего фронта против России. В этой связи может усилиться политическое давление на Сербию. Вучич отмечает, что Запад обвиняет Белград в дружбе с Россией, но это – лицемерная позиция. Многие западные страны имеют куда больший товарооборот с Россией, чем у Сербии. Да и в целом сотрудничество многих европейских государств с Россией более активное и тесное, чем у Сербии.
В сентябре 2023 года, прогнозирует Вучич, Запад начнет усиленно требовать от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. Если этого не последует, США и Евросоюз попытаются заняться изоляцией Белграда на международной арене, выдавая его за «пособника» России в украинском конфликте, хотя в действительности ситуация выглядит совсем иначе.
Стоило бы вспомнить, что член НАТО Турция сотрудничает с Россией теснее Сербии, и Запад молчит относительно специфической позиции турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана из опасений оттолкнуть Анкару, что не выгодно Вашингтону и Брюсселю.