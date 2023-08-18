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Министр обороны Чехии Яна Чернохова анонсировала передачу Украине списанных ударных вертолётов Ми-24В

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Министр обороны Чехии Яна Чернохова анонсировала передачу Украине списанных ударных вертолётов Ми-24В

Украина получит ударные вертолеты Ми-24В из наличия ВВС Чехии, об этом заявила министр обороны этой страны Яна Чернохова. Вместо списанных советских вертолетов чешское Минобороны получит американские.


Чехия меняет старые советские ударные вертолеты Ми-24В на американские UH-1Y Venom и AH-1Z Viper. При этом списанные винтокрылые машины чехи самостоятельно утилизировать не будут, а передадут Украине для последующей утилизации в боях с российской армией. Какое количество вертолетов получит Киев пока не известно, как и сроки передачи.

Как подчеркнула Чернохова, старые советские вертолеты отлично справлялись со своей задачей и прослужили даже дольше, чем ожидалось. При этом Чехия снимает с вооружения только Ми-24, остальные советские вертолеты еще послужат.

Их история точно не закончена. Мы найдем применение этим вертолетам. Это все, что я скажу, потому что принципиально не комментирую поставки в Украину

- заявила министр.

Вместо советских вертолетов Чехия уже начала получать американские, 26 июля на 22-ю авиабазу ВВС Чехии прибыли первые два ударных вертолета AH-1Z Viper, доставленные из США. В середине сентября чехи должны получить еще 4 машины – два Viper и два многоцелевых UH-1Y Venom.

Всего США должны поставить Чехии по десять вертолетов AH-1Z Viper и UH-1Y Venom, причем по четыре машины каждого типа передаются Праге в качестве "награды" за военную помощь Украине.
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11 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:47
    0
    Министр обороны Чехии Яна Чернохова анонсировала передачу Украине списанных ударных вертолётов Ми-24В


    Странно.Имя и фамилия как у русской.В Чехии много таких фамилий и почему они так похожи на русские?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:49
      0
      Странно.Имя и фамилия как у русской.

      Так формально то они тоже славяне, там и слова похожие есть на русские.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:55
        0
        Балканские языки славян как бы ближе к русскому языку.

  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:48
    0
    Чехи уже всю летающую разрисованную красоту передали, остались только МИ 24 на канибализм.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:51
      +1
      Шароварным не стрёмно утиль получать, они и на такое согласные.... tralflot1832 hi
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:52
        0
        Ну тут как говориться утиль к утилю.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:55
          0
          На пару-тройку вылетов им хватит, а там очень надеюсь что наши ребята их приземлят навсегда. А может и раньше.
  3. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 11:55
    +2
    Не стоит обольщаться тому что машины списанные. Это далеко не значит что изношенные. Для войны они вполне годятся.
  4. Sith
    Sith Сегодня, 11:56
    0
    Цитата: Nexcom
    Шароварным не стрёмно утиль получать, они и на такое согласные.... tralflot1832 hi

    Так у чехов было 20+ Ми-24/Ми-35 ... им самим канибализм не нужен был , а ВСУ ... соберут из них сколько то ... пусть и для разового применения
    Может , что своё не "летающее" доукомплектуют
    Так , что может и не громадная помощь ... но таки военная
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:59
    0
    В Чехии засели последыши бесноватого фюрера А. Гитлера, нечего их было спасать ни в 1945 и жалеть в 1968 году.
  6. мазута
    мазута Сегодня, 12:02
    0
    "Пражская новая весна"не за горами.Все "подхрюкивающие"пусть потом руки не заламывают и не обижаются.История дама капризная и раскачивается обычно как маятник.Жизнь под зонтиком американского хозяина прекратится внезапно,как и началась,все в мире циклично.