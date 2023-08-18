Министр обороны Чехии Яна Чернохова анонсировала передачу Украине списанных ударных вертолётов Ми-24В

Их история точно не закончена. Мы найдем применение этим вертолетам. Это все, что я скажу, потому что принципиально не комментирую поставки в Украину

Украина получит ударные вертолеты Ми-24В из наличия ВВС Чехии, об этом заявила министр обороны этой страны Яна Чернохова. Вместо списанных советских вертолетов чешское Минобороны получит американские.Чехия меняет старые советские ударные вертолеты Ми-24В на американские UH-1Y Venom и AH-1Z Viper. При этом списанные винтокрылые машины чехи самостоятельно утилизировать не будут, а передадут Украине для последующей утилизации в боях с российской армией. Какое количество вертолетов получит Киев пока не известно, как и сроки передачи.Как подчеркнула Чернохова, старые советские вертолеты отлично справлялись со своей задачей и прослужили даже дольше, чем ожидалось. При этом Чехия снимает с вооружения только Ми-24, остальные советские вертолеты еще послужат.- заявила министр.Вместо советских вертолетов Чехия уже начала получать американские, 26 июля на 22-ю авиабазу ВВС Чехии прибыли первые два ударных вертолета AH-1Z Viper, доставленные из США. В середине сентября чехи должны получить еще 4 машины – два Viper и два многоцелевых UH-1Y Venom.Всего США должны поставить Чехии по десять вертолетов AH-1Z Viper и UH-1Y Venom, причем по четыре машины каждого типа передаются Праге в качестве "награды" за военную помощь Украине.