Мы потеряли три танка Leopard за один день

В результате контрнаступления ВСУ, сталкивающегося с прочностью российской обороны и активным противодействием ВС РФ, крупные потери несут не только украинские войска, но и нанятые Киевом иностранные наемники. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на рассказы американских «добровольцев».По утверждению одного из американских наемников, им пришлось столкнуться в боях с настоящими профессионалами. Другой наемник из США, с позывным «Танго», рассказал, что подразделение ВСУ, в котором он служит, потеряло 85% личного состава. Среди погибших оказались и два его товарища, попавшие в засаду российской армии.Американские наемники шокированы высокими потерями в процессе контрнаступления. Как подчеркивает один из граждан США, наступательные операции ВСУ оказались неорганизованными. Украинским солдатам явно не хватает нормальной военной подготовки.- рассказывает один из американских наемников.По его словам, причиной высоких потерь в технике стало то, что командование просто приказало танковым экипажам ехать по минному полю. В итоге танки подорвались на минах.На отношение со стороны командования ВСУ к солдатам – и своим, и наемникам, как к расходному материалу, ранее жаловались и украинские военнослужащие. Они обращали внимание на снижение уровня мотивации в подразделениях ВСУ, набранных из принудительно мобилизованных гражданских лиц. Многие солдаты уже мечтают поскорее сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь.