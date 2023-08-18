Экс-командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что предполагаемый "обмен Украиной Крыма на членство в НАТО" является "ужасной идеей".По словам Ходжеса, вероятно некоторые члены НАТО в настоящее время рассматривают такую возможность, однако для воплощения этого плана его должны одобрить руководители всех 31 стран, входящих в альянс.Кроме того, по мнению американского генерала, Украине придется хорошо подумать, прежде чем согласиться на подобный размен. В Киеве должны будут решить, какую часть Украины они готовы отдать России. Если речь идет о Крыме, "любой думающий человек на Украине знает, что это было бы очень опасно". В этом случае Украина столкнется с трудностями в восстановлении своей экономики, обусловленными контролем России над морскими путями, соединяющими украинские порты с другими странами.Это заявление Ходжеса свидетельствует о полном отрыве экс-командующего контингентом армии США в Европе от объективной реальности. Подобные утверждения были относительно актуальны до начала российской спецоперации на Украине и присоединения бывших украинских регионов. Однако с учетом текущей ситуации и Крым и четыре бывших украинских области (Херсонская, Запорожская, ДНР и ЛНР) согласно Конституции являются неотъемлемой частью Российской Федерации.Информацию о якобы поступившем предложении киевскому режиму пойти на территориальные уступки в пользу России в обмен на членство в НАТО озвучивал начальник штаба генсека альянса Стиан Йенссен, впоследствии дезавуировавший свое же заявление.