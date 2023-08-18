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Экс-командующий войсками США в Европе назвал «ужасной идеей» обмен Киевом своих территорий на членство в НАТО

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Экс-командующий войсками США в Европе назвал «ужасной идеей» обмен Киевом своих территорий на членство в НАТО

Экс-командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что предполагаемый "обмен Украиной Крыма на членство в НАТО" является "ужасной идеей".


По словам Ходжеса, вероятно некоторые члены НАТО в настоящее время рассматривают такую возможность, однако для воплощения этого плана его должны одобрить руководители всех 31 стран, входящих в альянс.

Кроме того, по мнению американского генерала, Украине придется хорошо подумать, прежде чем согласиться на подобный размен. В Киеве должны будут решить, какую часть Украины они готовы отдать России. Если речь идет о Крыме, "любой думающий человек на Украине знает, что это было бы очень опасно". В этом случае Украина столкнется с трудностями в восстановлении своей экономики, обусловленными контролем России над морскими путями, соединяющими украинские порты с другими странами.

Это заявление Ходжеса свидетельствует о полном отрыве экс-командующего контингентом армии США в Европе от объективной реальности. Подобные утверждения были относительно актуальны до начала российской спецоперации на Украине и присоединения бывших украинских регионов. Однако с учетом текущей ситуации и Крым и четыре бывших украинских области (Херсонская, Запорожская, ДНР и ЛНР) согласно Конституции являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

Информацию о якобы поступившем предложении киевскому режиму пойти на территориальные уступки в пользу России в обмен на членство в НАТО озвучивал начальник штаба генсека альянса Стиан Йенссен, впоследствии дезавуировавший свое же заявление.
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15 комментариев
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  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 12:25
    +2
    Все правильно, Киев должен отдать все земли ранее принадлежавшие соседям, а потом из остатков нужно сделать резервацию для укров, что бы они не расползались по Европе.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:31
      +3
      Цитата: Виктор Сергеев
      Все правильно, Киев должен отдать все земли ранее принадлежавшие соседям, а потом из остатков нужно сделать резервацию для укров, что бы они не расползались по Европе.

      Каким ещё соседям? Соседи пойдут лесом. Вся территория Малороссии принадлежит русским. Те кто с нами не согласен, те могут объявить нам войну и победить нас, как Наполеон, Гитлер и остальные варвары. am
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:27
    +2
    В Киеве должны будут решить, какую часть Украины они готовы отдать России. Если речь идёт о Крыме ...

    ***
    — Генерал не в курсе что Крым вернулся в Россию 21 марта 2014 года? ...
    (- Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ
    "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя")
    ***
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:33
      +1
      8 (19) апреля 1783 года — российская императрица Екатерина II подписала Манифест о присоединении Крыма к Российской империи

      Генерал очень сильно не в курсе...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:40
      +2
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Генерал не в курсе что Крым в России с 21 марта 2014 года? ...

      Откуда генералу знать, если от Америки, до Крыма 8000 километров.
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 12:27
    +6
    Полностью согласен. Ужасная идея. В НАТО Украина должна вступать без Измаила, Одессы, Николаева и Киева. Это категорический минимум.
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:30
    +2
    В Киеве должны будут решить, какую часть Украины они готовы отдать России.

    Я дико извиняюсь, но не проигравшему решать, что он готов отдать, а решать победившему, что он возьмёт. Так было, так есть, и так всегда будет.
  5. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 12:34
    +1
    Логично, что Ходжес говорит что-то подобное, как сказал его босс Байден, вплоть до последнего украинца.
    Кто еще верит в украинскую победу, тот верит и в то, что земля плоская. Типичный конспиролог.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:36
    0
    Экс-командующий войсками США в Европе назвал «ужасной идеей» обмен Киевом своих территорий на членство в НАТО

    Ох, ёшкин кот! А что они выменяли за кружевные трусы и победу в конкурсе Евровидения?
    Близкий крах суверенитета?
    Это для Европы ужасная идея пригласить украинцев к себе...В Европе даже для евреев места не нашлось, а после рождения этих салоедов многие просто «повесились»...
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:40
    0
    Хенерал, походу, в коме был с 2014 г., в прошлом году еще 4 области стали регионами России. Так что, тут речь вообще не за Крым или он нам пытается в очередной раз продать "воздух", то что уже и так наше? Типа, ну ладно, забирайте Крым! Ага, щас...............
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:40
    0
    Бен Ходжес заявил, что предполагаемый "обмен Украиной Крыма на членство в НАТО" является "ужасной идеей"
    А, что еще может сказать всем известный русофоб и американский ястреб готовый ради поддержки Украины биться головой в стену?
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:41
    0
    Какие странные свои идеи они обсуждают.Кто то ляпнет что то и понеслась - ИКД называется.Счас должно прилететь от Столтенберга.У них сходняк в Норвегии.Всё думают как Россию победить и не получить люлей лично.Как огня этого боятся,а вдруг прилетит.Ну это как попросят.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:02
    +1
    Экс-командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес еще раз подтвердил навязываемую теорию ,о победе Украины. Вот если бы русские потеряли 5 областей ,это было бы приемлемо ,по всем статьям
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:28
      0
      Цитата: APASUS
      Экс-командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес еще раз подтвердил навязываемую теорию ,о победе Украины.

      Американский империализм у него в крови, как у Попандопуло из "Свадьба в Малиновке" - это мое, это тоже мое и это все мое.
  11. МВГ
    МВГ Сегодня, 13:42
    0
    ...обмен Киевом своих территорий на членство в НАТО

    а России это надо? НАТО под боком иметь?