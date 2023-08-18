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ВС РФ сорвали попытки ВСУ закрепиться на севере села Работино на Запорожском направлении

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ВС РФ сорвали попытки ВСУ закрепиться на севере села Работино на Запорожском направлении

Вооруженными силами Российской Федерации была пресечена попытка украинских формирований занять северную часть села Работино на Запорожском направлении. Об этом РИА Новости рассказал лидер действующего в Запорожской области движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.


Как отметил политический деятель, в результате отпора российских войск противник понес значительные потери и был вынужден отойти. Но попытки штурма Работино украинскими формированиями предпринимаются постоянно.

С утра опять поперли и пытались закрепиться в северной части села, но их перемололи. Работино остается под нашим контролем, а противник, понеся потери, был вынужден отступить

- рассказал Рогов РИА Новости.


По словам источника, украинские формирования обычно выдвигаются на штурм Работино без тяжелой техники. Они пытаются просочиться в село пехотными группами и затем там закрепиться. Но российские военные не дают им этого сделать.

Сегодня ночью авиация ВКС РФ ударила по местам размещения личного состава и военной техники ВСУ в городе Орехов Запорожской области, который пока еще контролируется украинским режимом. Рогов сообщает о прилетах бомб ФАБ-500 на места скопления личного состава, бронетехники и вооружений противника. В результате ударов произошла повторная детонация, что свидетельствует о накрытии противником одного из складов с оружием.
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10 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:28
    +2
    Не тут что то не так, два слишним месяца башкой об стену и сохранить наступательный потенциал? Моральный дух и мат. тех. часть.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:45
      0
      Цитата: Ропот 55
      Не тут что то не так, два слишним месяца башкой об стену и сохранить наступательный потенциал? Моральный дух и мат. тех. часть.

      Моральный дух еврофашистов поддерживают психотропы. Материально-техническую часть Укровермахт сберегает за счёт мясных штурмов мобилизантов из теробороны. Численность личного состава наркохряков до сих пор превышает численность наших войск. Так что наступательный потенциал у фашистов ещё остался.
      Шмыг под кожу - прыг к Бандере. am
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 12:52
        0
        Бородач hi, не, столько времени на боевой химии не просидишь, откат вещь упрямая, за Запад и его подкормку полностью согласен, мясные штурмы есть но отрицательного морального эффекта не наблюдается.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 12:48
      -1
      Это не моральный дух, а заград отряды Азова за спиной, расстрел командиром на месте за отказ воевать + полный цифровой контроль в прямом эфире за каждым бойцом -связь у них хорошая и маячки на всей технике, камеры едва ли не на каждом бойце -сидя в штабе американцы видят всю картину боя и могут отдавать приказ каждому ВСУшнику. Мат. тех. часть -так Америка с Европой вооружают, они уже давно не с калашами в бой ходят!
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 12:32
    -5
    А Пегов пишет, что заняли и ведут охват н/п.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:52
      -2
      Ну так вам же сказали что им не дали там закрепиться и выбили.

      С утра опять поперли и пытались закрепиться в северной части села, но их перемололи. Работино остается под нашим контролем, а противник, понеся потери, был вынужден отступить

      - рассказал Рогов РИА Новости.
  3. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 12:33
    +2
    Вчера наши танкисты опять знатно размотали колонну ВСУ под Работино.
    Уничтожено два танка противника и несколько БТР с личным составом. Бой шёл до позднего вечера.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:44
    0
    сообщает о прилетах бомб ФАБ-500 на места скопления личного состава, бронетехники и вооружений противника.
    Даже пара ФАБ-500 очень чувствительна, поэтому потери должны быть большие.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:56
    -2
    Укронацистам нечего делать на русской земле; только в ней.
  6. Cronus
    Cronus Сегодня, 13:19
    -1
    а что там про Урожайное?сдали все же?