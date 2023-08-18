С утра опять поперли и пытались закрепиться в северной части села, но их перемололи. Работино остается под нашим контролем, а противник, понеся потери, был вынужден отступить

Вооруженными силами Российской Федерации была пресечена попытка украинских формирований занять северную часть села Работино на Запорожском направлении. Об этом РИА Новости рассказал лидер действующего в Запорожской области движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.Как отметил политический деятель, в результате отпора российских войск противник понес значительные потери и был вынужден отойти. Но попытки штурма Работино украинскими формированиями предпринимаются постоянно.- рассказал Рогов РИА Новости По словам источника, украинские формирования обычно выдвигаются на штурм Работино без тяжелой техники. Они пытаются просочиться в село пехотными группами и затем там закрепиться. Но российские военные не дают им этого сделать.Сегодня ночью авиация ВКС РФ ударила по местам размещения личного состава и военной техники ВСУ в городе Орехов Запорожской области, который пока еще контролируется украинским режимом. Рогов сообщает о прилетах бомб ФАБ-500 на места скопления личного состава, бронетехники и вооружений противника. В результате ударов произошла повторная детонация, что свидетельствует о накрытии противником одного из складов с оружием