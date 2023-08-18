Военное обозрение
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Генштаб ВСУ рассматривает вариант создания линии обороны на юге Украины на случай российского наступления

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Генштаб ВСУ рассматривает вариант создания линии обороны на юге Украины на случай российского наступления

Несмотря введение в бой стратегических резервов ВСУ на Запорожском направлении, контрнаступление украинской армии, на которое делалась ставка Киева в этом году, провалилось. Понимают это и в Генштабе ВСУ, как и то, что российская армия может уже в ближайшее время перейти в наступление. На этом фоне военные предлагают Зеленскому начать строительство собственной линии обороны на южном направлении.


По данным украинских ресурсов, в Генштабе заявили, что российская армия, отразив контрнаступление ВСУ, сама перейдет в наступление, не давая Киеву собрать новые силы. Предположительно, российские войска начнут движение весной 2024 года, к тому времени силы у ВСУ должны закончится, как и обученные резервы. На этом фоне военные предлагают начать возведение эшелонированной линии обороны в Николаевской и Одесской областях с установленными минными полями и т.д. В общем, создать такую же оборону, в которую уперлась украинская армия на Запорожье.

Политическая верхушка хунты во главе с Зеленским пока выступает против, по мнению офиса президента, начало строительства линии обороны будет означать, что Украина сдулась вместе со всеми своими планами по захвату Крыма и выходу на границы 1991 года, потеряла инициативу и переходит в оборону перед превосходящими силами противника. А это не только удар по имиджу Зеленского, за который он судорожно цепляется, но по моральному духу населения.

Сейчас, даже при всех неудачах на фронте, существует небольшая вероятность прорыва российской обороны, за которую, как соломинку цепляются в Киеве. Начало возведения линии обороны будет означать, что никаких перспектив у ВСУ нет, все оказалось гораздо хуже, чем сейчас кажется.

Как заявляют на Украине, Зеленский и его команда слишком много ставят на внешние эффекты, добиваясь одномоментных побед, но в длительной перспективе это не работает. Так было с контрнаступлением, которое заранее объявили победным, так же будет и с обороной юга. Пока Зеленский будет беспокоиться о том, как он выглядит в глазах своих союзников и партнеров, российские войска прорвут оборону ВСУ и решат свои задачи.
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17 комментариев
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  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 12:42
    +4
    Чего они с умным видом на Украине "планируют", щёки надувают? Всё равно планируется вся их война в Пентагоне, а им, как папуасам, только дайджест для ознакомления дают.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:45
      +4
      Zoldat A hi, ну так президент АКТЕР причём со стажем и не плохо разбирающийся что нужно зрителю, кому как не ему щеки надувать и роль "патриота" играть.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 12:51
        +6
        Цитата: Ропот 55
        щеки надувать и роль "патриота" играть.

        Это он умеет: от Наполеона, до пианиста-пенисиста wink
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:58
      +3
      К весне всушников подготовят под 200 килоштыков еще.К имеющимся.Наступать надо сейчас,что и делается под Купянском.Через полгода,находясь постоянно в обороне ,можно упустить момент.И тогда действительно,получим то,что имеем сейчас.В лучшем случае.Мы тоже расходуем резервы,теряем людей
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:13
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        К весне всушников подготовят под 200 килоштыков еще.К имеющимся.Наступать надо сейчас,что и делается под Купянском.Через полгода,находясь постоянно в обороне ,можно упустить момент.И тогда действительно,получим то,что имеем сейчас.В лучшем случае.Мы тоже расходуем резервы,теряем людей

        200 тысяч штыков они бросят на фронт ещё в этом году.
        До последнего украинца. am
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:42
    +2
    Конечно будут готовиться, особенно если их заранее предупреждают, и народу наберут там его ещё не на одну мобилизацию и железа подкинут и деньжат, так что заявления Шаманова о 5 годах наверное имеют под собой основания.
  3. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 12:44
    -1
    похоже ВСУ готовятся к глухой обороне в круговую - силенки закончились
    а мы толком даже ещё и не начинали
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:47
      0
      Romario Argo hi, ну в круговую эт вряд-ли, пятую точку Запад прикроет а вот с двух сторон возможно(хоть и мало вероятно).
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 12:58
        +1
        кстати, Днепр высох в районе Каховского водохранилища, даже зелень подросла
        - можно заниматься Земледелием - минировать laughing
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:46
    +2
    Эй, писатели...., позавчера и вчера писали, что политическое руководство окраины против дальнейшего наступления, пора уходить в оборону, а военные напротив хочуть дальше наступать. В этом опусе уже перевернуто все с ног на голову..... Да, каждый день и все новые новости...............
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:47
    +2
    Что что а украинцы закапывать в землю умеют, в прямом и переносном смысле.
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:50
    0
    Генштаб ВСУ рассматривает вариант создания линии обороны на юге Украины

    ***
    — Может лучше сразу на западе? ...
    ***
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:51
    +1
    верхушка хунты во главе с Зеленским пока выступает против, по мнению офиса президента, начало строительства линии обороны будет означать, что Украина сдулась вместе со всеми своими планами по захвату Крыма и выходу на границы 1991 года
    Их больше волнует, как они будут выглядеть в глазах кураторов. Влияние "95 квартала" перевешивает разумные решения. А нам это только на руку, чем позже приступят к созданию обороны, тем слабее она будет.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:55
    0
    Придётся взламывать, но всё равно дожмём нацистов.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:00
    +1
    Зелебобикам ... переобутся, как до ветру сходить.
    А скакуасы скакали под кричали, освободи нэньку, теперь так же будут скакать, только кричать другое, защитим нэньку.
  10. knn54
    knn54 Сегодня, 13:26
    0
    Пока не дадут добро из вашингтонского/лондонского центра принятия решений.Ну и средства,разумеется.
  11. aakvit
    aakvit Сегодня, 14:22
    0
    Пока Зеленский будет беспокоиться о том, как он выглядит в глазах своих союзников и партнеров, российские войска прорвут оборону ВСУ и решат свои задачи.

    Дай-то бог, дай-то бог! feel Пробивать каклоборону надо до приднестровья, чтоб и румынам с молдаванами силу предъявить! angry