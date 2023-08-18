Генштаб ВСУ рассматривает вариант создания линии обороны на юге Украины на случай российского наступления

Несмотря введение в бой стратегических резервов ВСУ на Запорожском направлении, контрнаступление украинской армии, на которое делалась ставка Киева в этом году, провалилось. Понимают это и в Генштабе ВСУ, как и то, что российская армия может уже в ближайшее время перейти в наступление. На этом фоне военные предлагают Зеленскому начать строительство собственной линии обороны на южном направлении.По данным украинских ресурсов, в Генштабе заявили, что российская армия, отразив контрнаступление ВСУ, сама перейдет в наступление, не давая Киеву собрать новые силы. Предположительно, российские войска начнут движение весной 2024 года, к тому времени силы у ВСУ должны закончится, как и обученные резервы. На этом фоне военные предлагают начать возведение эшелонированной линии обороны в Николаевской и Одесской областях с установленными минными полями и т.д. В общем, создать такую же оборону, в которую уперлась украинская армия на Запорожье.Политическая верхушка хунты во главе с Зеленским пока выступает против, по мнению офиса президента, начало строительства линии обороны будет означать, что Украина сдулась вместе со всеми своими планами по захвату Крыма и выходу на границы 1991 года, потеряла инициативу и переходит в оборону перед превосходящими силами противника. А это не только удар по имиджу Зеленского, за который он судорожно цепляется, но по моральному духу населения.Сейчас, даже при всех неудачах на фронте, существует небольшая вероятность прорыва российской обороны, за которую, как соломинку цепляются в Киеве. Начало возведения линии обороны будет означать, что никаких перспектив у ВСУ нет, все оказалось гораздо хуже, чем сейчас кажется.Как заявляют на Украине, Зеленский и его команда слишком много ставят на внешние эффекты, добиваясь одномоментных побед, но в длительной перспективе это не работает. Так было с контрнаступлением, которое заранее объявили победным, так же будет и с обороной юга. Пока Зеленский будет беспокоиться о том, как он выглядит в глазах своих союзников и партнеров, российские войска прорвут оборону ВСУ и решат свои задачи.