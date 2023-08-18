Военное обозрение
Войти Регистрация

«Теперь используется разнесенная броня»: в польской прессе оценили серийную версию «легкого истребителя танков» «Спрут-СДМ1»

9
«Теперь используется разнесенная броня»: в польской прессе оценили серийную версию «легкого истребителя танков» «Спрут-СДМ1»

На форуме «Армия-2023» была представлена новая версия 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25 «Спрут-СДМ1». В «Ростехе» заявляют, что начало ее серийного производства ожидается в скором времени.


Как указывается в издании Defence24, новейший российский «легкий истребитель танков» представлен в несколько измененном варианте. Кроме новой СУО он оборудован дополнительными стальными пластинами, размещенными в передней и боковых частях корпуса. Машина также получила решетчатые экраны, установленные как на башне, так и по всему периметру корпуса.

Таким образом, просматриваются усилия по повышению уровня защиты этой техники по сравнению с базовой версией. Боевые действия на Украине показали, что легкая броня машин ВДВ недостаточна для борьбы с имеющимися угрозами. Поэтому теперь используется защитное экранирование, образующее разнесенную броню

- говорится в польской прессе.


Новая защита может повысить устойчивость машины к стандартным кумулятивным боеголовкам, «однако она будет довольно легко пробита западными 30-мм пушками», согласно оценке автора.

2С25 «Спрут-СД» впервые был представлен в 2015 году. Он создан на базе модернизированного шасси БМД-4М. Основное вооружение машины представлено 125-мм гладкоствольной пушкой 2А75 (может вести огонь ПТУР 9К119 «Рефлекс»), спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТ. Его дополняет пулемет такого же калибра, размещенный в дистанционно управляемом боевом модуле на крыше башни.
Использованы фотографии:
Defence IDA
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:18
    +1
    «однако она будет довольно легко пробита западными 30-мм пушками», согласно оценке автора.
    Чтобы польский автор и упустил возможность подкинуть хоть ложечку дегтя? Да ни когда. Значит стандартные кумулятивные выдержит, а вот 30 мм снаряд пушки западного производства ну ни как?
  2. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 13:23
    +3
    Почему только западными 30мм пушками? Я вообще смутно себе представляю что и где он вообще воевать сможет. Из далека вести огонь. Не доезжая 4-5 км до передней линии. Пушка танковая .Нужна прямая наводка для поражения целей. Брони нет. Силует высокий!!!! Ну плавать умеет.Кто нибудь может объяснить для чего он нужен вообще?
    Разве там в страны Индокитая продавать где куча болот или Африку. Так американцы тоже не в восторге остались от своих плавающих так называемых танков.
    1. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 13:25
      +2
      Кто нибудь может объяснить для чего он нужен вообще?

      это для десантуры
      Спрут можно десантировать или доставлять вертолетом на внешней подвеске, например в горы, танки так не забросить
      у десантников из бронетехники только БМД, Спрут и Нона – и везде только легкое бронирование, что понятно
      1. JD1979
        JD1979 Сегодня, 13:40
        -1
        Цитата: Johnson Smithson
        Спрут можно десантировать или доставлять вертолетом на внешней подвеске, например в горы, танки

        Серьезно? Как бы все уже давно убедились что классический десант со времен ВМВ уже ВСЁ. Только в фильмах про войну и ВДВ. В реальности - паровозик чух-чух до ближайшей станции. Поэтому если авитранспотрабельность штука все-таки нужная, то десантирование... потешить генеральский взгляд на учениях.
        1. Johnson Smithson
          Johnson Smithson Сегодня, 13:50
          0
          Как бы все уже давно убедились что классический десант со времен ВМВ уже ВСЁ.

          а еще я написал про доставку на внешней подвеске, что не является классическим десантом, вертолет Спрут поднимет, а танк – нет,
          расскажите американцам например, что им не нужна алюминиевая М777, которую тоже вертолетом доставляют

          в любом случае, ВДВ никто не расформировывал и требования по возможности десантирования их техники никто не отменял
    2. Ярик
      Ярик Сегодня, 13:45
      -1
      Спрут опоздал на прошлую войну. Это машина ни для сегодня, ни для завтра. Распили деньги через долгострой. Главное что бы это чудо плавало в степях украины, а то что осколки 155 будут его насквось пробивать, мало кого волнует.
  3. Рязанец87
    Рязанец87 Сегодня, 13:26
    -1
    Когда уже успокоятся с этой поделкой? Абсолютно никчемная машина, смысла в которой нет от слова совсем.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:28
    +1
    Жаль польские "Крабы" только снарядами и Ланцетами разваливают под катки .С бронёй у них тоже как то не очень.Некоторые операторы наглеют без стука в заднюю дверь заходят.Дверь там специально для непрошенных гостей?
  5. oldman.
    oldman. Сегодня, 13:38
    0
    Интересно, что они про AMX-10RC напишут?