«Теперь используется разнесенная броня»: в польской прессе оценили серийную версию «легкого истребителя танков» «Спрут-СДМ1»

Таким образом, просматриваются усилия по повышению уровня защиты этой техники по сравнению с базовой версией. Боевые действия на Украине показали, что легкая броня машин ВДВ недостаточна для борьбы с имеющимися угрозами. Поэтому теперь используется защитное экранирование, образующее разнесенную броню

На форуме «Армия-2023» была представлена новая версия 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25 «Спрут-СДМ1». В «Ростехе» заявляют, что начало ее серийного производства ожидается в скором времени.Как указывается в издании Defence24, новейший российский «легкий истребитель танков » представлен в несколько измененном варианте. Кроме новой СУО он оборудован дополнительными стальными пластинами, размещенными в передней и боковых частях корпуса. Машина также получила решетчатые экраны, установленные как на башне, так и по всему периметру корпуса.- говорится в польской прессе.Новая защита может повысить устойчивость машины к стандартным кумулятивным боеголовкам, «однако она будет довольно легко пробита западными 30-мм пушками», согласно оценке автора.2С25 «Спрут-СД» впервые был представлен в 2015 году. Он создан на базе модернизированного шасси БМД-4М. Основное вооружение машины представлено 125-мм гладкоствольной пушкой 2А75 (может вести огонь ПТУР 9К119 «Рефлекс»), спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТ. Его дополняет пулемет такого же калибра, размещенный в дистанционно управляемом боевом модуле на крыше башни.