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Министр обороны Белоруссии обвинил киевский режим в планах устроить глобальную катастрофу в Европе

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Министр обороны Белоруссии обвинил киевский режим в планах устроить глобальную катастрофу в Европе

В настоящее время отчетливо проявляется готовность Киева спровоцировать масштабную катастрофу в Европе. Об этом заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, выступая на заседании международного антифашистского конгресса в Минске.


По утверждению главы белорусского военного ведомства, Украина перешла к использованию тотальных террористических практик в отношении мирного населения – и в России, и даже на территориях, контролируемых в настоящее время киевским режимом. Даже гитлеровцы в свое время, отметил Хренин, не совершали подобных преступлений в отношении собственных граждан, а украинские власти сегодня относятся к безопасности своего населения с полным безразличием.

Как отметил министр обороны Белоруссии, украинский режим занимался уничтожением русскоязычного населения в Донбассе и Крыму. Кроме того, подчеркнул Хренин, сейчас права русских и русскоязычных граждан демонстративно нарушаются в республиках Прибалтики.

Запад рассчитывал, что Россия погрязнет в межэтнических конфликтах на постсоветском пространстве и не сможет эффективно развиваться. Это позволит «выбить» Россию из числа влиятельных международных игроков, облегчив положение Запада в существующей геополитической реальности. Однако специальная военная операция ВС РФ срывает планы Запада по ослаблению России.
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5 комментариев
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 13:03
    +1
    украинские власти сегодня относятся к безопасности своего населения с полным безразличием.
    А чего здесь удивительного? Киевские власти -- марионетки Запада, а Западу на местное население чихать и плевать.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 13:44
      0
      А почему не Пентагон и НАТО?
      -к безопасности СВОЕГО населения с полным безразличием.
      С каких пор для правителей третьего хазарского каганата МЕСТНОЕ население было своим?
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:05
    +3
    Пора уничтожить нацистское руководство в Киеве и продолжаьь уничтожение пока не останется желающих на их кресла.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:16
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Пора уничтожить нацистское руководство в Киеве и продолжаьь уничтожение пока не останется желающих на их кресла.

      Пока руководство РФ предпочитает фюреров не трогать, а к Бандере отправлять рядовых нацистов. am
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:12
    0
    Даже гитлеровцы в свое время, отметил Хренин, не совершали подобных преступлений в отношении собственных граждан
    Так их, рылом и в собственное их дерьмо. Не зря укронацики тяготеют к фашистской символике и методам по отношению к мирному населению - чувствуют свое, родное.