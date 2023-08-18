Министр обороны Белоруссии обвинил киевский режим в планах устроить глобальную катастрофу в Европе

В настоящее время отчетливо проявляется готовность Киева спровоцировать масштабную катастрофу в Европе. Об этом заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, выступая на заседании международного антифашистского конгресса в Минске.По утверждению главы белорусского военного ведомства, Украина перешла к использованию тотальных террористических практик в отношении мирного населения – и в России, и даже на территориях, контролируемых в настоящее время киевским режимом. Даже гитлеровцы в свое время, отметил Хренин, не совершали подобных преступлений в отношении собственных граждан, а украинские власти сегодня относятся к безопасности своего населения с полным безразличием.Как отметил министр обороны Белоруссии, украинский режим занимался уничтожением русскоязычного населения в Донбассе и Крыму. Кроме того, подчеркнул Хренин, сейчас права русских и русскоязычных граждан демонстративно нарушаются в республиках Прибалтики.Запад рассчитывал, что Россия погрязнет в межэтнических конфликтах на постсоветском пространстве и не сможет эффективно развиваться. Это позволит «выбить» Россию из числа влиятельных международных игроков, облегчив положение Запада в существующей геополитической реальности. Однако специальная военная операция ВС РФ срывает планы Запада по ослаблению России.