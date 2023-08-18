Донецкое высшее общевойсковое командное училище официально вошло в число вузов Минобороны России

Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Донецкое высшее общевойсковое командное училище" Министерства обороны Российской Федерации (...) путем изменения типа существующего государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Донецкое высшее общевойсковое командное училище"

Донецкое высшее общевойсковое командное училище продолжит готовить офицеров для российской армии, но теперь в системе Минобороны РФ. Соответствующий документ накануне подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.Глава российского кабмина подписал распоряжение о создании Донецкого высшего общевойскового военного училища в ведении российского Минобороны. Создание училища произойдет путем изменения его типа, ДВОКУ переходит из республиканского подчинения в российское государственное с вхождением в число высших учебных заведений Министерства обороны России. Документ еще вчера был опубликован на официально мортале общевойсковой информации.- говорится в распоряжении.Штатная численность военнослужащих и персонала ДВОКУ утверждена в количестве 3436 человек.Высшее военное училище в Донецке было создано еще в 1967 году, называлось оно Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи имени генерала армии А.А. Епишева и выпускало политработников для советских войск. Последний выпуск офицеров ДВВПУ состоялся в 1995 году, после чего училище было расформировано.Возродилось оно только в 2015 году, уже после создания Донецкой Народной республики как общевойсковое командное училище и на протяжении восьми лет готовило офицеров сначала для армии республики, а теперь и для ВС России.