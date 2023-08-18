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Появились кадры катапультирования летчика сбитого ПВО ВСУ под Работино вертолета Ка-52

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Появились кадры катапультирования летчика сбитого ПВО ВСУ под Работино вертолета Ка-52

В сети появились кадры, на которых запечатлен момент катапультирования летчика сбитого ПВО боевиков киевского режима в районе населенного пункта Работино российского ударного вертолета Ка-52.


Также появились кадры, на которых вертолет Ми-8 поисково-спасательного отряда ВС РФ забирает уцелевшего после катапультирования командира экипажа Ка-52. Как можно увидеть, спасатели подлетели максимально близко к горящему на земле сбитому вертолету и успешно взяли на борт летчика.




Ударные вертолеты Ка-52 оборудованы системой катапультирования КАС К-37 800М, в функции которой входит не только выстреливание летчика, но и максимально возможное снижение нагрузок в условиях аварийной посадки.

При задействовании любым из членов экипажа катапультирования сначала сбрасываются все лопасти винта вертолета, разлетаясь по окрестностям под действием центробежной силы. Одновременно с этим срабатывает пирошнур остекления обеих створок фонаря, обеспечивая проход для выхода наружу.

Система катапультирования запускает стартовый или буксировочный ракетный двигатель, после которого вступает в работу маршевый двигатель, по сути, представляющий собой ракету, к которой при помощи подвесной системы присоединен летчик. При этом, в отличие от самолетных систем катапультирования, кресло остается в вертолете, отстреливается только летчик.

После задействования спасательного парашюта КАС отсоединяет ставший ненужным ракетный двигатель, выполнивший свою функцию.


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24 комментария
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  1. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 13:27
    +4
    кресло остается в вертолете, отстреливается только летчик.
    laughing
    1. Комментарий был удален.
      1. olezenka1
        olezenka1 Сегодня, 13:41
        -2
        Тут 2 варианта про Зеленского:
        1. Судить показательно с последующими действиями.
        2. Последующие действия мгновенно и сразу.
        1. Пауль Зиберт
          Пауль Зиберт Сегодня, 13:45
          +2
          Цитата: olezenka1
          Тут 2 варианта про Зеленского:
          1. Судить показательно с последующими действиями.
          2. Последующие действия мгновенно и сразу.

          Может его просто катапультировать в стратосферу?
          Без парашюта?.. request
    2. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 13:33
      +5
      Ну, вытягивается, да. Но повод для смеха неудачный.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:40
      0
      Кадры эвакуации летчика Ка-52.Вчера под Работино был сбит наш Ка-52. На место крушения вылетел вертолет Ми-8 и эвакуировал летчика, успевшего покинуть "Аллигатор".Второй член экипажа Ка-52, к сожалению, погиб.

      https://t.me/RVvoenkor/51510
    4. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 13:53
      0
      Вертолёт отстреливается от лётчика.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:31
    +22
    Очень жаль, что штурману не удалось спастись. Остался на вечно в полёте... Царствие небесное воину.
  3. Жнец
    Жнец Сегодня, 13:34
    +4
    ПВО у укров никуда не делось, функционирует.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:36
    +6
    Земля тебе небом - второй номер экипажа ,штурман погиб или наоборот.
  5. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 13:36
    +4
    Их там двое вроде, жалко
    ...................
  6. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 13:37
    +13
    Про погибшего штурмана почему ни слова а, редакция?
  7. zontov79
    zontov79 Сегодня, 13:41
    +3
    В заголовке какой то набор слов , смысл которого просто не понятен !!! Русский язык изучали , и правила построения предложения ??
    1. DvaParovoza
      DvaParovoza Сегодня, 14:25
      0
      Напишите лучше, мы оценим ваше знание...
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:41
    +2
    Кровь за кровь: украинских нацистов необходимо уничтожить, как бешеных собак.
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:42
    +2
    На видео в Ми-8 садятся 2 человека. Надеюсь оба лётчика выжили
  10. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 13:51
    +1
    Странно, что второй борт так долго реагировал, и не атаковал точку с ПЗРК. Не видел что ли пуск? У шведов бездымные движки на RBS
  11. osp
    osp Сегодня, 13:56
    -1
    Практически каждую неделю теряют боевые вертолеты.
    Главным образом Ка-52. Английские ракеты не оставляют шансов.
    Пилоты часто гибнут.

    Одних только Ка-52 за полтора года потеряно не меньше 30 штук, то есть четверть от имеющихся.
    Это во многом из-за того, что на 60-70% они выполняют именно те задачи что должны выполнять ударные БПЛА размерности "Байрактара".
    И современные РСЗО типа Himars которых у нас практически нет.

    Это же касается и значительных потерь штурмовиков Су-25. Опять же те задачи они выполняют что должны делать ударные БПЛА.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:06
      0
      Откуда информация что каждую неделю теряем вертолётчиков и лётчиков- с украинских сайтов? Ну- ну ,продолжайте.
  12. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:03
    -1
    Любопытно из чего смогли подбить "Аллигатора". Неужели бортовые системы обороны пропустили атаку ?! Кстати, система спасения лётчика отработала на все 100%. Честь и хвала отечественным конструторам разработавшим систему спасения пилота непосредственно для вертолёта !!! good drinks
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 14:05
      -2
      Из современных английских ракет. Одних только К52 потеряли не менее 30 штук.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 14:11
        -3
        Из современных английских ракет. Одних только К52 потеряли не менее 30 штук.


        А чего удивляться при такой тактике и организации боевых действий? Ведь современные командиры высокого ранга весь советский опыт в утиль слили.
    2. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 14:11
      0
      RBS 70 Bofors шведский
      Цитата: oppozite28
      Любопытно из чего смогли подбить "Аллигатора". Неужели бортовые системы обороны пропустили атаку ?! Кстати, система спасения лётчика отработала на все 100%. Честь и хвала отечественным конструторам разработавшим систему спасения пилота непосредственно для вертолёта !!! good drinks
  13. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 14:05
    +3
    Нет слов цензурных, одни матерные.
    И да, пацаны, запишите себе на лбу, на Ка-52 нет штурмана, там второй пилот. Назвать лётчика штурманом, значит оскорбить.
    И далее, я реально не могу понять, что они могу там делать на такой высоте? Ну ладно мы в Афгане иногда подпрыгивали осмотреться, но при нынешних системах навигации это зачем?
    Боевой порядок ниже плинтуса, мало того что всего пара, так ещё и боевой порядок почти сомкнутый. Зачем, никак от парадов не отвыкнуть?
    Это даже странно, что и вторую машину не сняли, ведь подставились по полной.
    Об эвакуации даже говорить нечего. Принцип, - спасение утопающих дело рук самих утопающих.
    Где блин десантная группа на борту Ми-8, которая обязана прикрывать эвакуацию лётчиков и при необходимости им помогать. Покидание вертолёта травмоопасно. Да и на адреналине не всегда ранение заметить можно.
    Остаётся только удивляться, как при такой тактике и организации вертолёты там что-то ещё показывают.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 14:29
      0
      Остаётся только удивляться, как при такой тактике и организации вертолёты там что-то ещё показывают.

      Как рассказывал пилот 52ки, бортовые комплексы самообороны довольно хорошо противодействуют тем же Стингерам с тепловой головкой,может это и расслабило.А тут шведская шайтан труба с лазерным наведением, против которой все не так однозначно.Напомню ранее 52 сбил английский зрк Starstreak с оптико-электроннаой системой наведения.Вот эти системы самые опасные для 52ек,тут нужно работать над этой проблемойhi