Появились кадры катапультирования летчика сбитого ПВО ВСУ под Работино вертолета Ка-52

В сети появились кадры, на которых запечатлен момент катапультирования летчика сбитого ПВО боевиков киевского режима в районе населенного пункта Работино российского ударного вертолета Ка-52.Также появились кадры, на которых вертолет Ми-8 поисково-спасательного отряда ВС РФ забирает уцелевшего после катапультирования командира экипажа Ка-52. Как можно увидеть, спасатели подлетели максимально близко к горящему на земле сбитому вертолету и успешно взяли на борт летчика.Ударные вертолеты Ка-52 оборудованы системой катапультирования КАС К-37 800М, в функции которой входит не только выстреливание летчика, но и максимально возможное снижение нагрузок в условиях аварийной посадки.При задействовании любым из членов экипажа катапультирования сначала сбрасываются все лопасти винта вертолета, разлетаясь по окрестностям под действием центробежной силы. Одновременно с этим срабатывает пирошнур остекления обеих створок фонаря, обеспечивая проход для выхода наружу.Система катапультирования запускает стартовый или буксировочный ракетный двигатель, после которого вступает в работу маршевый двигатель, по сути, представляющий собой ракету, к которой при помощи подвесной системы присоединен летчик. При этом, в отличие от самолетных систем катапультирования, кресло остается в вертолете, отстреливается только летчик.После задействования спасательного парашюта КАС отсоединяет ставший ненужным ракетный двигатель, выполнивший свою функцию.