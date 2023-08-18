«Новая концепция российских торпед»: в испанской прессе оценили изделие УМТ

Западные военные аналитики оценивают новые изделия, представленные российской оборонкой на форуме «Армия-2023». В их числе оказался испанский обозреватель, которого заинтересовала 220-мм торпеда УМТ.
Легкая многоцелевая торпеда УМТ является многоцелевой и намного более компактной, чем прежнее вооружение российского флота
- отмечается в издании Defensa.
Со слов автора, УМТ имеет классическую цилиндрическую конструкцию из трех элементов: в передней части расположены акустический датчик и боевая нагрузка, в задней – аккумулятор и подруливающее устройство, а в центре средства управления, которые перед отстрелом могут быть подключены к внешней консоли для программирования параметров цели, что поможет торпеде в наведении.
В качестве объектов поражения могут выступать как надводные, так и подводные корабли. Торпеда оснащена мощной боеголовкой с 35 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность действия УМТ, приводимой в движение собственной батареей, оценивается в 5-7 км; она может достигать глубины до 450 м, а ее предельная скорость хода составляет 27 узлов. Торпеда имеет модульную конструкцию и может комплектоваться в различных конфигурациях, что сказывается на ее длине (от 2 до 2,3 м) и весе от (100 до 140 кг).
Это оружие, разработанное в рамках новой концепции, дает России необычные возможности, особенно сейчас, когда все больше входят в моду морские надводные и подводные беспилотные системы
- пишет автор.
С его слов, новую торпеду могут получить на вооружение как классические корабли, так и более компактные носители, в том числе морские беспилотники.
УМТ использует самые передовые технологии в акустике и аккумуляторных батареях. При этом благодаря своего многоцелевому назначению и малым габаритам она обладает такими качествами, как универсальность и низкая стоимость, которые делают ее уникальной. Правда уникальным является и диаметр торпеды УМТ – 220 мм
- делается вывод в испанской прессе.