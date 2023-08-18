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«Новая концепция российских торпед»: в испанской прессе оценили изделие УМТ

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«Новая концепция российских торпед»: в испанской прессе оценили изделие УМТ

Западные военные аналитики оценивают новые изделия, представленные российской оборонкой на форуме «Армия-2023». В их числе оказался испанский обозреватель, которого заинтересовала 220-мм торпеда УМТ.


Легкая многоцелевая торпеда УМТ является многоцелевой и намного более компактной, чем прежнее вооружение российского флота

- отмечается в издании Defensa.

Со слов автора, УМТ имеет классическую цилиндрическую конструкцию из трех элементов: в передней части расположены акустический датчик и боевая нагрузка, в задней – аккумулятор и подруливающее устройство, а в центре средства управления, которые перед отстрелом могут быть подключены к внешней консоли для программирования параметров цели, что поможет торпеде в наведении.

В качестве объектов поражения могут выступать как надводные, так и подводные корабли. Торпеда оснащена мощной боеголовкой с 35 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность действия УМТ, приводимой в движение собственной батареей, оценивается в 5-7 км; она может достигать глубины до 450 м, а ее предельная скорость хода составляет 27 узлов. Торпеда имеет модульную конструкцию и может комплектоваться в различных конфигурациях, что сказывается на ее длине (от 2 до 2,3 м) и весе от (100 до 140 кг).


Это оружие, разработанное в рамках новой концепции, дает России необычные возможности, особенно сейчас, когда все больше входят в моду морские надводные и подводные беспилотные системы

- пишет автор.

С его слов, новую торпеду могут получить на вооружение как классические корабли, так и более компактные носители, в том числе морские беспилотники.

УМТ использует самые передовые технологии в акустике и аккумуляторных батареях. При этом благодаря своего многоцелевому назначению и малым габаритам она обладает такими качествами, как универсальность и низкая стоимость, которые делают ее уникальной. Правда уникальным является и диаметр торпеды УМТ – 220 мм

- делается вывод в испанской прессе.
Использованы фотографии:
Defensa
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12 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:46
    +1
    Недооценил слабеющий Запад, поднимающуюся с колен Россию...
    Укры, вы не радуйтесь вашим «перемогам»
    После них лишь «зрады» ждут в дальнейшем вас,
    И уже никто вам больше не поможет,
    Даже ваш хозяин с легкостью вас сдаст...
    Для него вы «МЯСО» для борьбы с Россией,
    Он прекрасно знает нас не победить –
    Не было на свете такой внешней силы,
    Чтобы Русь заставила на коленях жить!!!
    За своим всегда мы вскоре возвращаемся,
    Всё что мы оставили - мы вернём назад!!!
    Так что наши вороги пусть не вдохновляются –
    Будет ещё в Харькове русский наш парад
    Мы же для победы всё преодолеем –
    Станет снова чистым, светлым небосвод,
    Верим, что Россия став ещё сильнее,
    Новому нацизму голову свернёт!!!

    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:49
      +2
      Новую торпеду УМТ можно будет применять с вертолетов, самолетов и беспилотников.То есть беспилотники смогут бороться с надводными безэкипажными катерами.

      В экспозиции будет присутствовать новинка — универсальная малогабаритная торпеда УМТ, которая может применяться с вертолётов, самолётов и беспилотников.

      https://ktrv.ru/news/KTRV_predstavit_svoi_voennye_i_grazhdanskie_razrabotki_na_MVMS-2023.html

      Калибр ракеты составляет 220 мм, длина — 2 м. Одна ракета содержит заряд до 35 кг в тротиловом эквиваленте. Дальность хода торпеды — до 5–7 км, скорость — до 27 узлов (примерно 50 км/ч), глубина хода — до 450 м.
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 14:15
        0
        Слишком жирно тратить торпеду на лодку это стрельба по воробьям из пушки. Я не знаток морского дела но прочитав коменты тоже не понял ее предназначение, с такой скоростью, кроме может диверсионной с безпилотника по стоящим судам.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:51
    0
    Так у неё углепластиковый корпус ,интересная игрушка.Как имитатор гидроакустических шумов тоже сойдёт.
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 13:52
    +1
    Что то я не припомню ТА калибра 220 мм стоящих на вооружении
    Пока только 650, 533, 400 мм
    Разве, только применять как ГЧ ПЛР, ПМТК
  4. Ярик
    Ярик Сегодня, 13:54
    +3
    Скорость однако смешная для современных торпед. 27 узлов. В догонку и на перехват реально не успеет. Только в лоб.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:02
      +1
      Ящик что вы хотите от торпеды весом не более 140 км- 50 узловую скорость?
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 14:34
      0
      Так и дальность тоже смешная: 5...7 км -это ж практически в зоне прямой видимости. Мост такой не взорвешь, корпус корабля -тоже вряд ли проломишь, так куда ОНО годится?
  5. Стас1973
    Стас1973 Сегодня, 13:54
    +1
    35 кг ВВ против любого ПС ВИ более 100 тонн - вообще ни о чем. Тем более с такой скоростью и дальностью. А вот как противоторпеда - да, согласен.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:56
      0
      Ну так при общем весе торпеды 100-140 кг нормально.

      Торпеда имеет модульную конструкцию и может комплектоваться в различных конфигурациях, что сказывается на ее длине (от 2 до 2,3 м) и весе от (100 до 140 кг).
  6. Imperor_Alive
    Imperor_Alive Сегодня, 14:25
    +1
    Может быть, можно в Днепр запустить, топить бандеровские катера и баржи?
  7. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 14:27
    0
    Анонимный обозреватель оценил нестандартную торпеду.
    Неплохо, но какаято она слабенькая и короткоходная. Против кого?

    И на сайте отмечалось в статьях о торпедах - что одна из главныых качкеств торпед - насколько они умные самонаводящиеся. А здесь про это ни-ни.