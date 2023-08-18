«Новая концепция российских торпед»: в испанской прессе оценили изделие УМТ

Легкая многоцелевая торпеда УМТ является многоцелевой и намного более компактной, чем прежнее вооружение российского флота

Это оружие , разработанное в рамках новой концепции, дает России необычные возможности, особенно сейчас, когда все больше входят в моду морские надводные и подводные беспилотные системы

УМТ использует самые передовые технологии в акустике и аккумуляторных батареях. При этом благодаря своего многоцелевому назначению и малым габаритам она обладает такими качествами, как универсальность и низкая стоимость, которые делают ее уникальной. Правда уникальным является и диаметр торпеды УМТ – 220 мм