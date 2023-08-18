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Украинские паблики сообщили о мощных взрывах в оккупированном ВСУ городе Запорожье

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Украинские паблики сообщили о мощных взрывах в оккупированном ВСУ городе Запорожье

Мощные взрывы прогремели сегодня в российском городе Запорожье, который в настоящее время контролируется ВСУ. Об этом сообщили украинские паблики.


Как следует из сообщений украинских источников, ранее в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигналы об опасности с воздуха объявлялись в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на части российской Херсонской области, которая также оккупирована ВСУ.

В одном из украинских источников сообщается, что взрывы прогремели в самом Запорожье, но не раскрывается, по каким именно объектам были нанесены удары, и идет ли речь о ракетных ударах, обстрелах артиллерии или прилетах беспилотных летательных аппаратов.

Подчеркнем, что украинские СМИ в последнее время очень сильно цензурируют любую информацию о взрывах в результате российских ударов. Киевский режим опасается, что такая информация, во-первых, выдает места расположения средств ПВО ВСУ, а во-вторых, деморализует и военных, и гражданское население.

Поскольку ВСУ сейчас активно действуют на Запорожском направлении, не исключено, что ударами по Запорожью ВС РФ преследовало цель нанесения урона личному составу противника, его военной технике и вооружениям. Российские войска регулярно наносят удары по местам концентрации техники, вооружений и боевиков ВСУ, а также по складам с боеприпасами, предназначенными для использования в зоне проведения специальной военной операции, в том числе и на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.
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3 комментария
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 13:45
    +2
    Сегодня где-то, что-то случилось и мы вам оперативно об этом сообщаем. wassat
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 13:49
    +3
    -такая информация, во-первых, выдает места расположения средств ПВО ВСУ, а во-вторых, деморализует и военных, и гражданское население.
    Сходите на рынок и вам такое "по секрету"расскажут..
  3. Kiring
    Kiring Сегодня, 14:24
    0
    Обожаю наших журналистов
    Украинские паблики сообщили о мощных взрывах в оккупированном ВСУ городе Запорожье

    Прям вот такими словами сообщили? Что ВСУ окупировало Запорожье?
    Ничего что до Запорожья мы еще даже не доходили?