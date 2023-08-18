«Это сложная система»: В Нидерландах ожидают передачу истребителей F-16 Украине не раньше, чем через год

F-16 - это сложная система, и для того чтобы научиться хорошо управлять ею, потребуется время

Украина получит первые американские истребители F-16 не раньше, чем через год несмотря на то, что США дали официальное разрешение на их поставку. Об этом сообщает газета The Netherlands Times.Отправленное Вашингтоном официальное письмо Дании и Нидерландам о согласии США на передачу Украине истребителей F-16 из наличия ВВС этих стран не говорит о том, что Киев уже в ближайшее время получит самолеты. Что бы не заявляли украинские власти и как бы не торопили своих европейских партнеров, раньше чем через год истребители им не получить. Даже объявленные ранее сроки зима-весна 2024 года стали не актуальны.По данным нидерландского издания, которое ссылается на собственные источники, первые самолеты отправятся на Украину только после завершения подготовки украинских пилотов. А по последним данным, поступающим от западных союзников, программа обучения рассчитана до лета следующего года. Передавать же весьма дорогие самолеты не умеющим ими управлять украинцам на Западе не собираются. Что-что, а считать деньги в Европе тоже умеют.- заявили в командовании ВВС Нидерландов.В то же время программа подготовки украинских пилотов все еще не запущена, хотя ранее заявлялось, что ее реализация начнется в августе 2023 года. Обучение начнется в Дании, там украинские пилоты пройдут первоначальную подготовку, а возможно, что и все обучение, пока никаких данных по этому вопросу нет. Ранее сообщалось, что группу украинцев направили в Великобританию для обучения английскому языку, так как из 32 набранных пилотов только 8 худо-бедно что-то на нем понимают.