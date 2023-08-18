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«Это сложная система»: В Нидерландах ожидают передачу истребителей F-16 Украине не раньше, чем через год

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«Это сложная система»: В Нидерландах ожидают передачу истребителей F-16 Украине не раньше, чем через год

Украина получит первые американские истребители F-16 не раньше, чем через год несмотря на то, что США дали официальное разрешение на их поставку. Об этом сообщает газета The Netherlands Times.


Отправленное Вашингтоном официальное письмо Дании и Нидерландам о согласии США на передачу Украине истребителей F-16 из наличия ВВС этих стран не говорит о том, что Киев уже в ближайшее время получит самолеты. Что бы не заявляли украинские власти и как бы не торопили своих европейских партнеров, раньше чем через год истребители им не получить. Даже объявленные ранее сроки зима-весна 2024 года стали не актуальны.

По данным нидерландского издания, которое ссылается на собственные источники, первые самолеты отправятся на Украину только после завершения подготовки украинских пилотов. А по последним данным, поступающим от западных союзников, программа обучения рассчитана до лета следующего года. Передавать же весьма дорогие самолеты не умеющим ими управлять украинцам на Западе не собираются. Что-что, а считать деньги в Европе тоже умеют.

F-16 - это сложная система, и для того чтобы научиться хорошо управлять ею, потребуется время

- заявили в командовании ВВС Нидерландов.

В то же время программа подготовки украинских пилотов все еще не запущена, хотя ранее заявлялось, что ее реализация начнется в августе 2023 года. Обучение начнется в Дании, там украинские пилоты пройдут первоначальную подготовку, а возможно, что и все обучение, пока никаких данных по этому вопросу нет. Ранее сообщалось, что группу украинцев направили в Великобританию для обучения английскому языку, так как из 32 набранных пилотов только 8 худо-бедно что-то на нем понимают.
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8 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 13:51
    0
    Видимо ресурс еще не полностью выработали.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:53
    0
    Подготовить пилотов, техников, инфраструктуру обслуживание, да ещё такой момент, когда их аэродром, периодически, обстреливаются.... Н-да с, задача не лёгкая, не быстрая.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:58
    +3
    По ушам, по ушам, ездит трактор.... (с)
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:06
    +1
    То с помпой объявляют, что Байден дал добро и датчане с голландцами первыми готовы поставить Киеву самолеты. То вдруг опять старая пластинка
    F-16 - это сложная система, и для того чтобы научиться хорошо управлять ею, потребуется время
    Так вы тогда сначала сами определитесь между собой в разнице между готовы поставить, как только... и просто поставить в такие-то сроки. А то в Киеве только подпрыгнут, чтобы на радостях станцевать, как опять приходится присаживаться.
  5. Был Мамонт
    Был Мамонт Сегодня, 14:06
    +1
    Никто "не знает", кто подорвал Северный поток. Может поближе к окончанию учебы украинских летчиков взорвется казарма с ними? Там, на Западе.
  6. Kreta25
    Kreta25 Сегодня, 14:15
    +2
    Врут, скорее всего, мозги пытаются пудрить. Не исключено, что уже вот-вот поставят.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 14:20
      +1
      Согласен с вами, просто вдруг окажется, что украинские пилоты показали чудеса скорости обучения и и уже через пару месяцев готовы сесть за штурвалы Ф16, а сидеть будут наемники.
  7. ABC-schütze
    ABC-schütze Сегодня, 14:20
    +1
    F-16 машина весьма "выносливая"...

    За сим, без трудоёмких "промежуточных" обслуживаний, может, В БОЕВОЙ ОБСТАНОВКЕ, НЕРЕРЫВНО, эксплуатироваться достаточно интенсивно... И решать весьма различные задачи (не только, - по основному" назначению, - "истребитель", как платформа, предназначенная для ведения воздушного боя...), но и как платформа РЭБ/РЭП, как платформа электронной разведки, и как платформа для работы по цели в формате "воздух - земля"...

    За сим, для максимально эффективного использования данной платформы, для неё, в условиях интенсивной и непрерывной боевой работы, как правило, готовят ДВУХ пилотов...

    Один, интенсивно, "отлетал - устал". "Свежий", для продолжения оказания непрерывного давления на противника, - идёт на "замену"...

    Но, другое дело, что для обеспечения такого интенсивного режима боевой работы и эксплуатации, "акромя" пилотов, потребен ещё и соответствующий, запас ГСМ, и соответствующая номенклатура боеприпасов. Соответственно, и МЕСТ НАДЁЖНОГО хранения и того, и другого... А с этим, ВС России киевским бандеро - нацикам могут создать (и создадут...) весьма большие проблемы...