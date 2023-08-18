Советник врио главы ДНР раскрыл нюансы тактики ВСУ на Угледарском участке Южно-Донецкого направления

В последние дни украинское командование стало уделять особое внимание Южно-Донецкому направлению, прежде всего – Угледарскому участку фронта. Об этом в эфире «Первого канала» рассказал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.
Как отметил Гагин, ВСУ пытались перебросить силы с других направлений, чтобы выйти на фланги Угледарского направления. Но сделать это у них не получается. Наиболее ожесточенные бои сейчас идут в окрестностях населенного пункта Урожайное.
Противник пытается выйти на фланги, но в результате его силы растягиваются, отметил Гагин в эфире «Первого канала». Но из-за этого обстоятельства он и не может добиться успеха на данном участке фронта. Более того, ВСУ растрачивают здесь резервы с других направлений, оголяя другие участки.
Гагин считает, что это может быть нужно украинскому командованию для того, чтобы продемонстрировать западным покровителям некую «картинку» якобы успешного «прорыва» хотя бы на одном участке фронта. Однако в действительности все получается еще хуже. В рядах ВСУ участились случаи дезертирства и сдачи в плен.
Кроме того, советник врио главы ДНР рассказал о продвижении российских войск под Авдеевкой. По его словам, продвижение есть, но оно осуществляется медленно. ВС РФ экономят силы и средства. Успехи более серьезные наблюдаются на Купянском направлении, где штурмуются укрепленные районы и уничтожается в большом количестве личный состав и военная техника противника.