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Советник врио главы ДНР раскрыл нюансы тактики ВСУ на Угледарском участке Южно-Донецкого направления

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Советник врио главы ДНР раскрыл нюансы тактики ВСУ на Угледарском участке Южно-Донецкого направления

В последние дни украинское командование стало уделять особое внимание Южно-Донецкому направлению, прежде всего – Угледарскому участку фронта. Об этом в эфире «Первого канала» рассказал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.


Как отметил Гагин, ВСУ пытались перебросить силы с других направлений, чтобы выйти на фланги Угледарского направления. Но сделать это у них не получается. Наиболее ожесточенные бои сейчас идут в окрестностях населенного пункта Урожайное.

Противник пытается выйти на фланги, но в результате его силы растягиваются, отметил Гагин в эфире «Первого канала». Но из-за этого обстоятельства он и не может добиться успеха на данном участке фронта. Более того, ВСУ растрачивают здесь резервы с других направлений, оголяя другие участки.


Гагин считает, что это может быть нужно украинскому командованию для того, чтобы продемонстрировать западным покровителям некую «картинку» якобы успешного «прорыва» хотя бы на одном участке фронта. Однако в действительности все получается еще хуже. В рядах ВСУ участились случаи дезертирства и сдачи в плен.

Кроме того, советник врио главы ДНР рассказал о продвижении российских войск под Авдеевкой. По его словам, продвижение есть, но оно осуществляется медленно. ВС РФ экономят силы и средства. Успехи более серьезные наблюдаются на Купянском направлении, где штурмуются укрепленные районы и уничтожается в большом количестве личный состав и военная техника противника.
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4 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:02
    +2
    Дай Бог сил нашим воинам.
    Для администрации сайта: комментарий короткий, но от души.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:19
    +1
    раскрыл нюансы тактики ВСУ
    Внимательно прочитал и не понял в чем же нюансы тактики ВСУ? В том, что несут большие потери желая показать хоть какие-то подвижки своим кураторам? Так этот "нюанс" изо дня в день продолжается с 04.06. К заголовку материала все таки необходимо подходить более серьезно.
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 14:29
      0
      К тому же, т.н. "западные СМИ", да и российские тоже (со ссылкой на инфу с ЛС...), всё чаще упоминают о том, киевские бандеро - нацики, всё интенсивнее применяют кассетные БП по российским оборонительным порядкам..

      И мне, не совсем понятно, почему ВС России, "в ответку" не начинает, с нарастающей же интенсивностью, "выстилание" по противнику "бомбовых ковров"?.. Тем более, что, "подтягиваясь" к "узким участкам" для прорыва и "сосредотачиваясь" там, он САМ, вроде как, "пригласительный билет" ВС России для этого выписывает...
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 14:37
        0
        Возражают, - при оставшемся у киевских бандеро - нациков, потенциале ПВО, "слишком велик риск" для экипажей ВКС России. А кто спорит?...

        А начать "задумываться" о создании ТЯЖЕЛОГО (Д)БПЛА (платформы) - "камикадзе", для решения ИМЕННО таких задач ("выстилки" бомбовых ковров), за ПОЛТОРА ГОДА СВО, разве время "ещё не пришло"?.. Т.е., платформы, на базе старых самолетов той же ВТА с "предельным" ресурсом, которую потерять не жалко, в случае её поражения?..