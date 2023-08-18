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Военная разведка Украины распространяет ложную информацию о якобы продолжающейся в России мобилизации

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Военная разведка Украины распространяет ложную информацию о якобы продолжающейся в России мобилизации

В настоящее время Россия якобы каждый месяц направляет в действующие на Украине соединения ВС РФ по 20 тысяч новобранцев. Такую цифру озвучил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.


Военная разведка Украины распространяет ложную информацию о якобы продолжающейся в России мобилизации. Юсов заявил, будто бы мобилизация на военную службу идет в «принудительном» порядке, а мобилизуют тех, кто «недавно получил паспорт Российской Федерации», то есть – иностранных мигрантов с российским гражданством.

Как известно, частичная мобилизация в России проводилась осенью 2022 года. В настоящее время она не проводится, войска пополняются за счет набора на военную службу по контракту. Для увеличения численности контрактников гражданам предлагают высокое денежное довольствие, многочисленные льготы, дополнительные выплаты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о том, что в зоне проведения специальной военной операции находятся 45 тысяч жителей российской столицы. На это заявление обратила внимание украинская пресса, которая на его основании пытается подсчитать примерную численность размещенных в зоне проведения спецоперации и задействованных в боестолкновениях российских войск.

Что касается заявлений о «принудительной мобилизации», то они служат нескольким целям. Во-первых, украинцев пытаются убедить, что у ВС РФ якобы дела идут «плохо», поэтому приходится проводить мобилизации. Во-вторых, делая упор на том, что мобилизуют якобы мигрантов, украинский режим, вероятно, пытается разжечь протестные настроения в мигрантской среде, рассматривая это как дополнительный фактор дестабилизации политической ситуации в России.
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:14
    +1
    Говорят, в куеве кур доят, для своих вещает. Вроде себя причисляет к разведке, а такую пургу несет.....
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 14:29
      0
      Вчера РБК писали что в июле было 30 тысяч москвичей на сво, а в августе 45.Если врут ,пусть привлекают.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:16
    +4
    Для меня очень хорошая идея ставить принудительно на военный учёт получивших Российский паспорт мигрантов! goodНенужные сами отсеятся,только надо это дело компьютеризировать.Не явился в военкомат штраф и депортация и лишение гражданства,"автоматом".
  3. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 14:20
    -2
    Ясен пень,
    Раз " разведка Украины" - то " распространяет ложную информацию"

    А что в наших сми пишут об повезенных в военкоматы "смуглых россиян и мигрантов" после рейдов полиции, и очередных судебных делах отказников - так "это другое"
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 14:33
      +2
      А что в наших сми пишут об повезенных в военкоматы "смуглых россиян и мигрантов" после рейдов полиции, и очередных судебных делах отказников - так "это другое"

      Источник можете указать? Первый раз слышу, что задержанных миграционной службой отправляют в военкомат. Может в центры содержания иностранных граждан так это другая организация.
  4. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 14:25
    +2
    Они никак не могут избавиться от своей идеи-фикс - "майдана" в России, с последующим расчленением и ликвидацией самой России. Отсюда и атаки дронов, и диверсии, и распускание панических слухов. Не имея военного смысла в классическом понимании этого слова, все эти действия имеют целью обозлить народ России и настроить его против президента и правительства. Проблема их в том, что о нас они судят по себе.
  5. -sa-
    -sa- Сегодня, 14:28
    0
    Там у них и похуже распространяют.видел как то видео,где яко бы мобилизированные из рф,в форме солдат рф,жалуются,что их не кормят,ничего не дают,командиры обижают итд итп.и среди них был один яко бы бурят(который скорее на казаха похож)которого я видел ранее на видео,среди боевиков которые называли себя борцами за свободную россию и совершали диверсионный рейд на территорию рф.забыл как они себя называют.там же он себя бурятом тогда и называл.и очень похожего человека на него же видел на другом видео,где он говорил,что яко бы рф трупы солдат призванных из бурятии не забирают и демонстрировал труп погибшего бурята.типа валяются и никому не нужны.видимо после боя где то нашли убитого бойца и решили вбросить говна на вентилятор,чтоб в бурятии посеять недовольство среди родственников мобилизированных в сво
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:32
    0
    На то она и военная разведка, чтобы по мимо проведения диверсионной-разведывательной деятельности с использованием определенных форм и методов заниматься пропагандистко-идеологической работой в тылу противника. Чем в принципе занимается и наша военная разведка.