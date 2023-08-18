В настоящее время Россия якобы каждый месяц направляет в действующие на Украине соединения ВС РФ по 20 тысяч новобранцев. Такую цифру озвучил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.Военная разведка Украины распространяет ложную информацию о якобы продолжающейся в России мобилизации. Юсов заявил, будто бы мобилизация на военную службу идет в «принудительном» порядке, а мобилизуют тех, кто «недавно получил паспорт Российской Федерации», то есть – иностранных мигрантов с российским гражданством.Как известно, частичная мобилизация в России проводилась осенью 2022 года. В настоящее время она не проводится, войска пополняются за счет набора на военную службу по контракту. Для увеличения численности контрактников гражданам предлагают высокое денежное довольствие, многочисленные льготы, дополнительные выплаты.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о том, что в зоне проведения специальной военной операции находятся 45 тысяч жителей российской столицы. На это заявление обратила внимание украинская пресса, которая на его основании пытается подсчитать примерную численность размещенных в зоне проведения спецоперации и задействованных в боестолкновениях российских войск.Что касается заявлений о «принудительной мобилизации», то они служат нескольким целям. Во-первых, украинцев пытаются убедить, что у ВС РФ якобы дела идут «плохо», поэтому приходится проводить мобилизации. Во-вторых, делая упор на том, что мобилизуют якобы мигрантов, украинский режим, вероятно, пытается разжечь протестные настроения в мигрантской среде, рассматривая это как дополнительный фактор дестабилизации политической ситуации в России.