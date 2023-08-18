Военное обозрение
Войти Регистрация

Заявлены три сценария развития ситуации вокруг «зерновой сделки»

5
Заявлены три сценария развития ситуации вокруг «зерновой сделки»

Турецкие власти в настоящее время обсуждают три возможных сценария развития ситуации вокруг так называемой "зерновой сделки", реализация которой была приостановлена 17 июля после выхода из нее России из-за отказа остальных сторон выполнять условия договоренностей.


Вопросы возможного возобновления действия "зерновой сделки" глава турецкого МИД Хакан Фидан планирует обсудить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой.

Согласно первому из возможных сценариев, по мнению представителей турецких властей, выход из сложившейся ситуации так и не будет найден, что может привести к "обострению глобального продовольственного кризиса", что противоречит интересам и США и России.

Второй сценарий предполагает односторонние действия, направленные на формирование альтернативных маршрутов на основе двусторонних соглашений, в частности осуществление поставок украинской сельхозпродукции через реку Дунай или наземным путем в страны Евросоюза.

По третьему сценарию будет в прежнем формате возобновлено функционирование морского коридора для вывоза украинской сельхозпродукции при условии устранения "некоторых озабоченностей российской стороны". Как утверждает турецкое издание Yeni Şafak, это было бы единственным из возможных вариантов, при которых выиграют все стороны и будет предотвращена угроза глобального продовольственного кризиса.
Использованы фотографии:
Wikipedia/A.Savin
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Rudauto
    Rudauto Сегодня, 14:35
    0
    am am sad stop :Жаль что наши на что ни будь подпишутся. Ни один из этих вариантов не отвечает интересам россиян. Все варианты только в интересах олигархов. Пусть через гейропу поставляют.
  2. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:36
    0
    laughing
    Сделке быть ? winked
    Если она и будет , то самое интересное не расскажут(детали и винтики).
  3. Евгений Попов_3
    Евгений Попов_3 Сегодня, 14:36
    0
    Похоже, что третий вариант: первый сухогруз, после приостановки зерновой сделки прибыл из Одессы в Турцию
  4. Евгений Попов_3
    Евгений Попов_3 Сегодня, 14:37
    0
    Цитата: Евгений Попов_3
    Похоже, что третий вариант: первый сухогруз, после приостановки зерновой сделки, прибыл из Одессы в Турцию
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:37
    0
    Первый и второй варианты приемлемые, если хотят возить - пусть на волах таскают.