Заявлены три сценария развития ситуации вокруг «зерновой сделки»

Турецкие власти в настоящее время обсуждают три возможных сценария развития ситуации вокруг так называемой "зерновой сделки", реализация которой была приостановлена 17 июля после выхода из нее России из-за отказа остальных сторон выполнять условия договоренностей.Вопросы возможного возобновления действия "зерновой сделки" глава турецкого МИД Хакан Фидан планирует обсудить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой.Согласно первому из возможных сценариев, по мнению представителей турецких властей, выход из сложившейся ситуации так и не будет найден, что может привести к "обострению глобального продовольственного кризиса", что противоречит интересам и США и России.Второй сценарий предполагает односторонние действия, направленные на формирование альтернативных маршрутов на основе двусторонних соглашений, в частности осуществление поставок украинской сельхозпродукции через реку Дунай или наземным путем в страны Евросоюза.По третьему сценарию будет в прежнем формате возобновлено функционирование морского коридора для вывоза украинской сельхозпродукции при условии устранения "некоторых озабоченностей российской стороны". Как утверждает турецкое издание Yeni Şafak, это было бы единственным из возможных вариантов, при которых выиграют все стороны и будет предотвращена угроза глобального продовольственного кризиса.