Поможет ли Вьетнаму индийское плечо?

Индия смотрит на Восток



Почти боевое братство

Нью-Дели: на пути мягкого экспансионизма

От «Золотой звёздочки» до индийской поддержки

Индия и Вьетнам – безальтернативный вариант сотрудничества

«Филиппинские, японские и вьетнамские суда свыклись с такими недружественными действиями Китая, который считает своим все Южно-Китайское море (в соответствии с названием, но вопреки морскому праву).»



Су-35 ВВС Индии

«Делай для Индии, делай для мира.»

«Стать частью преобразования оборонной промышленности Индии посредством расширения сотрудничества.»



ЗРК «Акаш», над приобретением которого, к слову, задумалась Армения