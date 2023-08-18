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«Украинским небом владеет тандем истребителя Су-35С и ракеты Р-37М»: во Франции отвергают большие потери самолетов в ходе СВО

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«Украинским небом владеет тандем истребителя Су-35С и ракеты Р-37М»: во Франции отвергают большие потери самолетов в ходе СВО

Как считают западные аналитики, СВО обескровила российские вооруженные силы, сказавшись на численности сухопутной техники и авиации. Во многом подобные оценки основываются на данных украинского командования, «очковтирательство» которого уже сыграло злую шутку с надеждой на скорые победы в ходе «контрнаступа». Так, в отчете Генштаба ВСУ фигурируют 315 уничтоженных российских самолетов.


Реальные потери в истребителях и бомбардировщиках не составляют даже 10% парка

- указывается во французском издании Meta-defense, отвергая статистику киевского режима.

Как отмечается, в составе ВКС находится почти тысяча истребителей и истребителей-бомбардировщиков, а также сотня стратегических и дальних бомбардировщиков:

Численность авиации создает проблемы для безопасности Европы.


Российские ВВС за несколько лет прошли быструю модернизацию, заменяя самолеты советской эпохи, такие как Су-27, Су-24 и МиГ-29, более поздними и современными моделями, в частности Су-34, Су-35 и Су-57. Модернизируются самолеты промежуточного поколения, например, Су-30, дальние и стратегические бомбардировщики Ту-23М3 и Ту-160. Наблюдается прогресс в других областях авиации. Так, ведутся работы по проекту тяжелого ударного беспилотника «Охотник-Б».

Как пишет автор, в первые месяцы конфликта на Украине российские ВВС показали неудачную тактику и неадекватный современным условиям боя потенциал.

Однако затем ВВС продемонстрировали владение небом. Особенно ярко это проявляется в использовании тандема, образованного истребителем Су-35С и дальнобойной ракетой класса «воздух-воздух» Р-37М, которая показывает более чем убедительные характеристики, в том числе по быстрым и маневренным целям

- поясняется во французской прессе.

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12 комментариев
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  1. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 15:04
    +10
    Это не российские ВВС показали неудачную тактику и неадекватный современным условиям боя потенциал, а политики поставившие кучу ограничений в выполнении боевых задач.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:08
      +1
      Цитата: АндрейKam_Z
      Это не российские ВВС показали неудачную тактику и неадекватный современным условиям боя потенциал, а политики поставившие кучу ограничений в выполнении боевых задач.

      Да согласен. Но на то и щука в реке, что бы карась не дремал... Надо отрабатывать и уметь действовать в любых сложных ситуациях и как можно быстрей находить выход из всех сложных ситуаций, а тут почти год понадобилось..., что не есть хорошо.
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 15:29
        +3
        Считаю что поговорка про щуку и карася не уместно. В начале операции было наставление минимизировать потери ВСУ, огонь открывать только при сопротивлении. Расчет был на повторение операции в Крыму.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 16:48
          0
          Цитата: АндрейKam_Z
          Считаю

          Да кто ж Вам запрещает...считайте
          Цитата: АндрейKam_Z
          В начале операции было наставление минимизировать потери ВСУ, огонь открывать только при сопротивлении.

          Господи....самое страшное, что Вы сами в это верите. А как же уничтоженные нашими Ка-52 выдвигающиеся колонны ВСУ на Херсонском направлении, ракетные удары по аэродромам и базам...?
          Цитата: АндрейKam_Z
          Расчет был на повторение операции в Крыму.

          Генеральский расчет, им и останется, а солдат на поле боя учиться быстро..."хочешь выжить - стреляй первым, потом разберемся прав ты или нет..."
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:14
      0
      По данным World air forces 2023 / © FlightGlobal.com



      Если же сопоставить данные на начало 2023 года с цифрами двухгодичной давности (World air forces 2021) по количеству ударных самолётов и вертолётов в составе российских ВКС, то получим результы, которые не согласуются с данными МО Украины:

      Ударные самолёты
      Тип Кол. на 2021 Кол. на 2023
      МиГ-29 255 240
      МиГ-31 131 129
      Су-24 274 273
      Су-25 193 197
      Су-27/30/35 242 253
      Су-34 125 127
      Су-57 - 1 (10*)
      Ту-22М 66 59
      Ту-95 42 47
      Ту-160 16 15**

      Ударные вертолёты
      Тип Кол. на 2021 Кол. на 2023
      Ка-52 109 114
      Ми-8/17/171 790 783
      Ми-24/35 274 273
      Ми-28 95 94
      Ми-26 44 44
      Ка-226 36 36

      https://aviation21.ru/sostav-boevoj-aviacii-vks-rossii-na-2023-god/

      Состав флота военной авиации России на начало 2023 года
    3. vvn_vl
      vvn_vl Сегодня, 15:30
      +2
      просто министру дали порулить с компасом по карте
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 15:10
    +2
    Так, в отчете Генштаба ВСУ фигурируют 315 уничтоженных российских самолетов.
    А в нашем на 18 августа 2023 года;
    Всего с начала объявления военной спецоперации на Украине ликвидировано: 461 самолёт, 246 вертолётов....,

    Это всего лишь ЗАЯВКИ НА ПОБЕДЫ, полное и окончательное подтверждение которых произойдет только по окончанию конфликта и открытию статистики и архивов
    1. Magic Archer
      Magic Archer Сегодня, 15:17
      +2
      Бумага всё стерпит. Наши еще зимой рапортовали что в салорейхе почти не осталось самолетов. Но кто тогда до сих пор запускает шторм Шедоу и Таурус!?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:18
    +3
    У них в статистике сбитых и все наши "Кинжалы" и что? Как в том анекдоте:
    80-летний дедушка жалуется врачу:
    — У меня после интимной близости шум в ушах... что, это такое?
    Врач:
    — Дедуля, это аплодисменты.
  4. Submariner971
    Submariner971 Сегодня, 15:43
    +2
    Небом в ходе этого конфликта владеют ПВО, в том числе советские. Никакие истребители и их ракеты вызов им бросить так и не смогли.
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 16:15
    -1
    указывается во французском издании Meta-defense... поясняется во французской прессе...

    А это точно печатное издание? Или теперь сайты тоже относятся конкретно к прессе, а не вообще к СМИ?
  6. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 16:26
    0
    Профессионализм и мощь любой армии заключается не в идеальном ведении войны и боя...это невозможно априори никакими силами и средствами . Сила заключается в том что бы допустив ошибки немедленно их осознать проанализировать и принять меры к их устранению с последующим более эффективным ведением боя \ войны. То есть сила любой армии в способности немедленно учиться на поле боя и изменяться согласно обстоятельствам и становиться более успешными. То есть если обложался то нацди силы встать и снова действовать но только успешно.