«Украинским небом владеет тандем истребителя Су-35С и ракеты Р-37М»: во Франции отвергают большие потери самолетов в ходе СВО

Реальные потери в истребителях и бомбардировщиках не составляют даже 10% парка

Численность авиации создает проблемы для безопасности Европы.

Однако затем ВВС продемонстрировали владение небом. Особенно ярко это проявляется в использовании тандема, образованного истребителем Су-35С и дальнобойной ракетой класса «воздух-воздух» Р-37М, которая показывает более чем убедительные характеристики, в том числе по быстрым и маневренным целям