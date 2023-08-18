«Украинским небом владеет тандем истребителя Су-35С и ракеты Р-37М»: во Франции отвергают большие потери самолетов в ходе СВО

Как считают западные аналитики, СВО обескровила российские вооруженные силы, сказавшись на численности сухопутной техники и авиации. Во многом подобные оценки основываются на данных украинского командования, «очковтирательство» которого уже сыграло злую шутку с надеждой на скорые победы в ходе «контрнаступа». Так, в отчете Генштаба ВСУ фигурируют 315 уничтоженных российских самолетов.
Реальные потери в истребителях и бомбардировщиках не составляют даже 10% парка
- указывается во французском издании Meta-defense, отвергая статистику киевского режима.
Как отмечается, в составе ВКС находится почти тысяча истребителей и истребителей-бомбардировщиков, а также сотня стратегических и дальних бомбардировщиков:
Численность авиации создает проблемы для безопасности Европы.
Российские ВВС за несколько лет прошли быструю модернизацию, заменяя самолеты советской эпохи, такие как Су-27, Су-24 и МиГ-29, более поздними и современными моделями, в частности Су-34, Су-35 и Су-57. Модернизируются самолеты промежуточного поколения, например, Су-30, дальние и стратегические бомбардировщики Ту-23М3 и Ту-160. Наблюдается прогресс в других областях авиации. Так, ведутся работы по проекту тяжелого ударного беспилотника «Охотник-Б».
Как пишет автор, в первые месяцы конфликта на Украине российские ВВС показали неудачную тактику и неадекватный современным условиям боя потенциал.
Однако затем ВВС продемонстрировали владение небом. Особенно ярко это проявляется в использовании тандема, образованного истребителем Су-35С и дальнобойной ракетой класса «воздух-воздух» Р-37М, которая показывает более чем убедительные характеристики, в том числе по быстрым и маневренным целям
- поясняется во французской прессе.