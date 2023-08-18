Командир спецназа «Ахмат» назвал безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления летом 2023 года

С момента начала контрнаступления ВСУ летом 2023 года, украинские формирования безвозвратно потеряли более 40 тысяч человек. Об этом заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Как отметил Алаудинов, хотя сейчас прошло уже два с половиной месяца с начала контрнаступления ВСУ, украинский режим ничем похвастать не может. Но за это время ВСУ потеряли десятки тысяч боевиков, утратили более половины предоставленной странами НАТО бронетехники.
Командир спецназа «Ахмат» подчеркнул в эфире телеканала «Россия 1», что цифра потерь является достоверной. Более того, она ежедневно увеличивается, поскольку продолжаются ожесточенные бои на всех направлениях т.н. «контрнаступа».
Ранее Министерство обороны РФ называло цифру потерь ВСУ с начала контрнаступления в 43 тысячи человек, но в нее, вероятно, включались и раненые, имевшие шансы на возвращение в строй. Алаудинов говорит о безвозвратных потерях.
Тем временем, временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за одну ночь на Запорожском направлении были уничтожены 169 боевиков ВСУ, украинские формирования потеряли 10 беспилотных летательных аппаратов и шесть бронированных машин.
О высоких потерях украинских сил в результате контрнаступления все чаще пишут и западные средства массовой информации, поскольку масштабы потерь скрывать уже невозможно. Украинское командование вынуждено бросать в бой стратегические резервы, но и они постепенно «выкашиваются» российским огнем.