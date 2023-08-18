СБУ: ВСУ перед началом спецоперации ВС РФ получили бракованную партию артиллерийских мин, уничтожающих сами орудия

Очередные впечатляющие факты злоупотреблений с оборонными поставками выявлены на Украине. Незадолго до начала специальной военной операции российской армии в феврале 2022 года, вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от производителей крупную партию артиллерийских мин, которая оказалась бракованной. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).По утверждению СБУ, договоры на поставку артиллерийских мин были заключены тремя компаниями с Министерством обороны Украины до февраля 2022 года. Общая стоимость артиллерийских мин составила 270 млн гривен.К указанному в договорах сроку Минобороны Украины получило лишь часть боеприпасов. Но и они оказались бракованными, непригодными к применению из-за некачественного пороха. На испытаниях мин выяснилось, что они при применении уничтожают сами орудия.В итоге партия была возвращена производителям. Однако компании до сих пор, за более чем полтора года, ничего не направили украинской армии взамен. Теперь в отношении руководства компаний расследуются уголовные дела. Если вина руководителей будет доказана, им грозит до восьми лет лишения свободы.Отметим, что подобные ситуации являются для современной Украины типичными. Расхищают даже передаваемое Западом вооружение, которое затем всплывает на мировом «черном рынке».