Военное обозрение
Войти Регистрация

СБУ: ВСУ перед началом спецоперации ВС РФ получили бракованную партию артиллерийских мин, уничтожающих сами орудия

6
СБУ: ВСУ перед началом спецоперации ВС РФ получили бракованную партию артиллерийских мин, уничтожающих сами орудия

Очередные впечатляющие факты злоупотреблений с оборонными поставками выявлены на Украине. Незадолго до начала специальной военной операции российской армии в феврале 2022 года, вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от производителей крупную партию артиллерийских мин, которая оказалась бракованной. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).


По утверждению СБУ, договоры на поставку артиллерийских мин были заключены тремя компаниями с Министерством обороны Украины до февраля 2022 года. Общая стоимость артиллерийских мин составила 270 млн гривен.

К указанному в договорах сроку Минобороны Украины получило лишь часть боеприпасов. Но и они оказались бракованными, непригодными к применению из-за некачественного пороха. На испытаниях мин выяснилось, что они при применении уничтожают сами орудия.


В итоге партия была возвращена производителям. Однако компании до сих пор, за более чем полтора года, ничего не направили украинской армии взамен. Теперь в отношении руководства компаний расследуются уголовные дела. Если вина руководителей будет доказана, им грозит до восьми лет лишения свободы.

Отметим, что подобные ситуации являются для современной Украины типичными. Расхищают даже передаваемое Западом вооружение, которое затем всплывает на мировом «черном рынке».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:52
    +1
    А называлась эта "партия Молот" и Порошенко активно впаривал эту "партию".
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 15:40
      +1
      им грозит до восьми лет лишения свободы.

      Дешевле, чем постить работу ПВО
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:54
    +2
    Производителям и поставщикам мин объявили благодарность от России?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:59
      +1
      Nexcom, правило кому война-кому мать родна, никто не отменял, бабки делают с обеих сторон.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:11
    +1
    Расхищают даже передаваемое Западом вооружение, которое затем всплывает на мировом «черном рынке».

    А что может отменить менталитет хо хла?
    Что в мирное время, что во время войны, ничего у хо хла в голове не меняется! laughing
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 15:34
      +2
      Цитата: ваш вср 66-67
      А что может отменить менталитет хо хла?

      В данном случаи, это евреи наживаются на крови глупых украинцев (мягко для цензуры).