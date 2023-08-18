«Трещины оказались масляными подтеками»: в западной прессе изучают снимки палубы нового китайского авианосца

На днях в сети были опубликованы новые спутниковые снимки третьего китайского авианосца Fujian (CV-18). Он был спущен на воду в середине 2022 года. С тех пор ведутся его дооснащение на плаву и испытания.
После того как западные обозреватели начали усердно изучать снимки, последовали публикации о низком качестве китайского судостроения. В качестве доказательства приводилось появление «трещин», «обнаруженных» на палубе авианосца.
Эта эффектная интерпретация растекалась по сетям. Однако при более внимательном рассмотрении становится ясно, что «трещинами», к сожалению, оказались масляные подтеки
- указывают более щепетильные западные обозреватели.
Как отмечается в издании Zona Militar, гораздо больший интерес представляет устройство ВПП на корабле. На палубе видны три электромагнитные катапульты, четыре троса для остановки самолетов, мачты ограждений и два лифта, один в носовой части, а другой в корме.
Для сравнения, у французского Charles de Gaulle аналогичное количество катапульт и лифтов, а у американского Nimitz и General Ford больше лифтов.
Поступление Fujian – второго авианосца национальной постройки – на вооружение флота ожидается к 2024-2025 годам. На корабле смогут разместиться 60 самолетов, таких как истребители J-15 или J-35.