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«Трещины оказались масляными подтеками»: в западной прессе изучают снимки палубы нового китайского авианосца

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«Трещины оказались масляными подтеками»: в западной прессе изучают снимки палубы нового китайского авианосца

На днях в сети были опубликованы новые спутниковые снимки третьего китайского авианосца Fujian (CV-18). Он был спущен на воду в середине 2022 года. С тех пор ведутся его дооснащение на плаву и испытания.


После того как западные обозреватели начали усердно изучать снимки, последовали публикации о низком качестве китайского судостроения. В качестве доказательства приводилось появление «трещин», «обнаруженных» на палубе авианосца.

Эта эффектная интерпретация растекалась по сетям. Однако при более внимательном рассмотрении становится ясно, что «трещинами», к сожалению, оказались масляные подтеки

- указывают более щепетильные западные обозреватели.


Как отмечается в издании Zona Militar, гораздо больший интерес представляет устройство ВПП на корабле. На палубе видны три электромагнитные катапульты, четыре троса для остановки самолетов, мачты ограждений и два лифта, один в носовой части, а другой в корме.

Для сравнения, у французского Charles de Gaulle аналогичное количество катапульт и лифтов, а у американского Nimitz и General Ford больше лифтов.

Поступление Fujian – второго авианосца национальной постройки – на вооружение флота ожидается к 2024-2025 годам. На корабле смогут разместиться 60 самолетов, таких как истребители J-15 или J-35.
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6 комментариев
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  1. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 15:33
    +6
    Поступление Fujian – второго авианосца национальной постройки – на вооружение флота ожидается к 2024-2025 годам.
    Китай заменил на мировой арене СССР, остаётся за них порадоваться.
    1. Simon_Dellsen
      Simon_Dellsen Сегодня, 15:53
      +1
      И да, и нет... Китай не преследует тех же целей, что и СССР, и еще неизвестно, куда он движется. Вытеснив США и Европу из крупнейших мировых рынков, она преуспела, но у нее все еще есть финансовый рынок, который, безусловно, представляет собой самую большую проблему и весьма далек от нее.

      В любом случае Китай добился своих целей семимильными шагами, даже на годы раньше установленных им сроков.

      К 2030 году она намерена сравняться или превзойти США в военном отношении. Посмотрим, что произойдет.

      PS: Китай может развивать свою военно-морскую мощь не только потому, что у него есть возможности, но и потому, что у него есть порты, не имеющие естественных препятствий для их выхода и защиты. В отличие от России, у которой почти нет «свободных» портов с легким доступом, а черноморские не в счет, потому что это внутреннее море, выход из которого фактически заблокирован Турцией, ЕС и Марокко... Мурманск и Владивосток, так как это не очень хорошие порты для развития военно-морского потенциала с целью контроля над морем..



      Si y no... China no tiene los mismos objetivos que la URSS y todavía está por verse hacia donde se dirige. Desplazar a USA y Europa de ser el mayor mercado mundial, lo ha hecho bien, pero aún le queda el mercado financiero que es en definitiva el mayor reto y está bastante lejos de ello.

      De todas formas China ha logrado sus objetivos planteados a pasos agigantados, incluso adelantándose años a los plazos que se había fijado.

      Para el 2030 pretende igualar o superar militarmente a USA. Veremos que pasa.

      Pd : China puede desarrollar su potencia naval, no solo porque tenga la capacidad, sino porque tiene puertos que no tienen impedimentos naturales de su salida y protección. A diferencia de Rusia, que casi no tiene puertos "libres" de fácil acceso, y los del Mar negro no cuentan por ser un mar interior, donde su salida está virtualmente bloqueada, por Turquía, la UE y Marruecos... Murmansk y Vladivostok como que no son muy buenos puertos para desarrollar una potencial naval con fines de controlar los mares...
      1. Gomunkul
        Gomunkul Сегодня, 15:58
        +2
        Китай может развивать свою военно-морскую мощь не только потому, что у него есть возможности, но и потому, что у него есть порты, не имеющие естественных препятствий для их выхода и защиты.
        Тут я с Вами не соглашусь, посмотрите на политическую карту мира и Вы поймёте почему у Китая территориальные споры с Японией и большие виды на Тайвань. Филиппины,Тайвань, Япония с островами как раз создают внешний пояс контролирующий выход Китая в открытый океан.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:35
    +1
    Что можно сказать ,КНР грамотно использовал западные инвестиции в судостроение.Запад рассчитывал что это будет их судовефь.Да не тут то было.Интересно какой сегодня гражданский флот по тоннажу - первый мире.С военным всё ясно ,они США на пятки наступают.А реально если откинуть все корабли находящиеся в ремонте обоюдно, у кого боеспособных кораблeй больше?
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 15:48
      +3
      Интересно какой сегодня гражданский флот по тоннажу - первый мире.
      По торговому не нашёл, а вот по тоннажу в ВМС пока первенство у США.
      ВМС Китая по количественному показателю обогнали ВМС США, став самым большим военным флотом в мире, сообщает Popular Mechanics со ссылкой на новый доклад Пентагона.
      Соотношение таково: 350 боевых кораблей у Китая и 293 – у Соединенных Штатов. При этом США по-прежнему сохраняют лидерство в суммарном тоннаже. То есть, все вместе взятые американские корабли имеют общее водоизмещение больше, чем все китайские.
      u-f.ru
  3. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 16:44
    0
    А нам такой можно?""""