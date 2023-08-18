Американский военный эксперт спрогнозировал потерю Украиной Одессы при отказе признать поражение

Если Украина официально не признает военное поражение и не прекратит боевые действия, то может в перспективе потерять важнейший черноморский порт – Одессу. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom американский военный эксперт, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.Как считает аналитик, в скором времени украинские формирования окончательно потерпят поражение на поле боя. Поэтому вопрос сейчас состоит в том, как киевский режим будет заканчивать вооруженный конфликт политическими способами.Отказ президента Украины Владимира Зеленского признать военное поражение может привести к тому, что Россия начнет собственное войсковое наступление и пойдет в сторону Одессы. Для этого у ВС РФ, отмечает Риттер, есть все необходимые ресурсы. В итоге ВСУ могут быть вытеснены из Запорожской области и Донбасса, а затем Украина потеряет свой важнейший черноморский порт – Одессу.По утверждению военного эксперта, контрнаступление ВСУ привело к катастрофическим последствиям для киевского режима в военном отношении. Фактически большая часть бригад, задействованных в контрнаступлении, были разгромлены, не успев даже добраться до первой линии обороны ВС РФ.Ранее западные аналитики сообщали, что Киев задействовал в контрнаступлении те стратегические резервы, которые предназначались для использования уже на завершающем этапе боев, непосредственно для быстрого прорыва вглубь контролируемых Россией территорий. Но прорыв не состоялся, и теперь Киев расходует драгоценные личный состав и технику в боях на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.