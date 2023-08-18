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Американский военный эксперт спрогнозировал потерю Украиной Одессы при отказе признать поражение

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Американский военный эксперт спрогнозировал потерю Украиной Одессы при отказе признать поражение

Если Украина официально не признает военное поражение и не прекратит боевые действия, то может в перспективе потерять важнейший черноморский порт – Одессу. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom американский военный эксперт, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.


Как считает аналитик, в скором времени украинские формирования окончательно потерпят поражение на поле боя. Поэтому вопрос сейчас состоит в том, как киевский режим будет заканчивать вооруженный конфликт политическими способами.

Отказ президента Украины Владимира Зеленского признать военное поражение может привести к тому, что Россия начнет собственное войсковое наступление и пойдет в сторону Одессы. Для этого у ВС РФ, отмечает Риттер, есть все необходимые ресурсы. В итоге ВСУ могут быть вытеснены из Запорожской области и Донбасса, а затем Украина потеряет свой важнейший черноморский порт – Одессу.

По утверждению военного эксперта, контрнаступление ВСУ привело к катастрофическим последствиям для киевского режима в военном отношении. Фактически большая часть бригад, задействованных в контрнаступлении, были разгромлены, не успев даже добраться до первой линии обороны ВС РФ.

Ранее западные аналитики сообщали, что Киев задействовал в контрнаступлении те стратегические резервы, которые предназначались для использования уже на завершающем этапе боев, непосредственно для быстрого прорыва вглубь контролируемых Россией территорий. Но прорыв не состоялся, и теперь Киев расходует драгоценные личный состав и технику в боях на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.
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7 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 15:18
    +1
    Нет ,ну реально, может пора сменить данного ,,эксперта,? Редакции ВО.
  2. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 15:22
    -1
    Вы будете удивлены, но за свои слова ни один "эксперт" не отвечает. Медведев, например, уж сколько всего в Телеграмме написал и что-нибудь из этого реализовано? Нет. И дальше что? Медведев снят с должности? Публично просил прощения и ушёл из политики?
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 15:34
      +2
      Цитата: Борис Сергеев
      Медведев, например, уж сколько всего в Телеграмме написал и что-нибудь из этого реализовано?

      Конкретно, что он обещал реализовать?
      1. Decimalegio
        Decimalegio Сегодня, 15:37
        +1
        Это презумпция виновности. Будучи политиком, он определенно пообещал что-то, чего не сдержал. laughing hi
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:34
    +2
    Если кто то из экспертов проходящих по ЦИПСО, думает что Россия остановится, то он ошибается: наши границы это Дунай.
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 16:03
    0
    Ха, я-то подумал, что вдруг реально эксперт, а это снова оказался Риттер.
  5. Stas157
    Stas157 Сегодня, 16:22
    -1
    Для этого у ВС РФ, отмечает Риттер, есть все необходимые ресурсы.

    Это нужно было сделать в самом начале. Удар на Одессу из Крыма. И удар в сторону Приднестровья из Беларуссии. Это бы сразу отрезало Украину и от моря, и от ЕС. Война без западных поставок тут же закончилась бы. А если для этого не было необходимых ресурсов, то не стоило и начинать.