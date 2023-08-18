Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны: Попытка организовать воздушное прикрытие наступления ВСУ привела к потере двух украинских штурмовиков Су-25

6
Минобороны: Попытка организовать воздушное прикрытие наступления ВСУ привела к потере двух украинских штурмовиков Су-25

Прошедшие сутки снова не внесли значительных изменений в сложившуюся на линии фронта ситуацию, боевые столкновения продолжают идти по всей линии соприкосновения, стороны сообщают о переменных успехах. Российские войска по-прежнему развивают наступление на северном фланге фронта, ВСУ пытаются взломать оборону ВС России на южном. Ожесточенные бои идут в районе Вербовое и Урожайное Запорожской области. Несмотря на неоднократные заявления Киева, оба населенных пункта так и не контролируются ВСУ.


За минувшие сутки Воздушные силы ВСУ лишились двух штурмовиков Су-25, попытавшихся поддержать наземную силы украинской армии в наступлении. Один самолет был сбит российским истребителем в районе Веролюбовки под Константиновкой в ДНР, второй уронили средствами ПВО в районе Малой Токмачки Запорожской области.

Теперь непосредственно к боевым действиям на линии фронта. По данным Минобороны, на Донецком направлении ВСУ трижды пытались выбить российские войска с позиций в районах Авдеевки, Берестовое и Марьинки, но войска "Южной" группировки войск все атаки отбили с большими потерями для противника: до 220 убитых и раненых, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицы М777 и Д-20 и две САУ "Гвоздика". В районах Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское ДНР уничтожены три пункта боепитания подразделении ВСУ.

На Южно-Донецком ситуация сложная, противник попытался атаковать в районе Никольское, но понеся потери отступил. Наши снова отработали по Урожайному и Старомайорску, не давая подразделениям ВСУ там закрепиться. Несмотря на потери ВСУ все равно идут вперед, с передовой сообщают о множестве брошенных украинских "двухсотых". Возросло количество санитарных потерь, ВСУ не эвакуируют своих раненых, которые не дождавшись помощи умирают. За последние сутки уничтожено до 210 всушников, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица М777 и противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".

На Купянском направлении наши продолжают продвигаться широким фронтом, есть пока неподтвержденная информация, что наши зацепились за Петропавловку, там идут ожесточенные бои, ВСУ контратакуют, стараясь выбить российские войска с занятых опорников. За сутки отбито семь попыток отбить позиции, враг атаковал в районах Новоселовское ЛНР, Синьковка, Ольшана и урочища Маньковка Харьковской области, потеряв до 75 человек личного состава, три боевые бронированные машины, два пикапа и САУ Krab. В районе Каменки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Крано-Лиманском наши отбили две атки ВСУ в районах Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Уничтожено до 80 всушников, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Запорожском направлении все крутится вокруг Работино, которое, как заявляют в Киеве, якобы находится под контролем ВСУ. На самом деле это не так, противник в село заходил, но был оттуда выбит. Наши сообщают о двух атаках врага в районе данного населенного пункта, на данный момент известно, что украинская пехота снова зашла в северную часть села, но без техники, наши работают артиллерией, не давая подвезти БК и эвакуировать раненых. За сутки противник потерял до 195 человек личного состава, две боевые машины пехоты, три автомобиля, САУ Krab, гаубицы М777 и L119.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 37.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 15:33
    +2
    Да блин, сколько ещё сушек у них осталось?! Нескончаемым потоком что-ли идут из стран восточной Европы?
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 15:38
    +4
    НАТО мониторит каждую "мелочь" этой войны. Представляю к каким выводам они приходят. Но воевать с Россией им точно не хочется.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:40
    +3
    -2 будущих водителей леопардов ,тьфу F-16.Или они всётаки катапультировались?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:50
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Или они всётаки катапультировались?

      Если только парашюты были.
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 15:51
    +1
    Появилась(думаю,что с подачи Запада) иезуитская стратегия
    "Пушечное мясо" бросают на первую линию.русские отходят,но наносят удар по занятым позициям.Потери ВСУ большие,но и первая линия уже разрушена.
    Теперь должно повторится и со второй.
    Мобилизованных не жалко,от слова совсем.
    А где то стоят подготовленные резервы,с бронетехникой, ждут мобильные системы ПВО и Ф-16.
    Готовясь выйти на оперативный простор.
  5. Kusja
    Kusja Сегодня, 15:57
    +2
    Штурмовики у них есть, бомберы су24 у них есть, миги и сушки есть. А чё такой ажиотаж и ожидания по поводу ф16? Это вышеупомянутая техника должна быть в раза хуже?!