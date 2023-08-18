Минобороны: Попытка организовать воздушное прикрытие наступления ВСУ привела к потере двух украинских штурмовиков Су-25

Прошедшие сутки снова не внесли значительных изменений в сложившуюся на линии фронта ситуацию, боевые столкновения продолжают идти по всей линии соприкосновения, стороны сообщают о переменных успехах. Российские войска по-прежнему развивают наступление на северном фланге фронта, ВСУ пытаются взломать оборону ВС России на южном. Ожесточенные бои идут в районе Вербовое и Урожайное Запорожской области. Несмотря на неоднократные заявления Киева, оба населенных пункта так и не контролируются ВСУ.За минувшие сутки Воздушные силы ВСУ лишились двух штурмовиков Су-25, попытавшихся поддержать наземную силы украинской армии в наступлении. Один самолет был сбит российским истребителем в районе Веролюбовки под Константиновкой в ДНР, второй уронили средствами ПВО в районе Малой Токмачки Запорожской области.Теперь непосредственно к боевым действиям на линии фронта. По данным Минобороны, на Донецком направлении ВСУ трижды пытались выбить российские войска с позиций в районах Авдеевки, Берестовое и Марьинки, но войска "Южной" группировки войск все атаки отбили с большими потерями для противника: до 220 убитых и раненых, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицы М777 и Д-20 и две САУ "Гвоздика". В районах Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское ДНР уничтожены три пункта боепитания подразделении ВСУ.На Южно-Донецком ситуация сложная, противник попытался атаковать в районе Никольское, но понеся потери отступил. Наши снова отработали по Урожайному и Старомайорску, не давая подразделениям ВСУ там закрепиться. Несмотря на потери ВСУ все равно идут вперед, с передовой сообщают о множестве брошенных украинских "двухсотых". Возросло количество санитарных потерь, ВСУ не эвакуируют своих раненых, которые не дождавшись помощи умирают. За последние сутки уничтожено до 210 всушников, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица М777 и противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".На Купянском направлении наши продолжают продвигаться широким фронтом, есть пока неподтвержденная информация, что наши зацепились за Петропавловку, там идут ожесточенные бои, ВСУ контратакуют, стараясь выбить российские войска с занятых опорников. За сутки отбито семь попыток отбить позиции, враг атаковал в районах Новоселовское ЛНР, Синьковка, Ольшана и урочища Маньковка Харьковской области, потеряв до 75 человек личного состава, три боевые бронированные машины, два пикапа и САУ Krab. В районе Каменки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.На Крано-Лиманском наши отбили две атки ВСУ в районах Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Уничтожено до 80 всушников, три боевые бронированные машины и два пикапа.На Запорожском направлении все крутится вокруг Работино, которое, как заявляют в Киеве, якобы находится под контролем ВСУ. На самом деле это не так, противник в село заходил, но был оттуда выбит. Наши сообщают о двух атаках врага в районе данного населенного пункта, на данный момент известно, что украинская пехота снова зашла в северную часть села, но без техники, наши работают артиллерией, не давая подвезти БК и эвакуировать раненых. За сутки противник потерял до 195 человек личного состава, две боевые машины пехоты, три автомобиля, САУ Krab, гаубицы М777 и L119.На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 37.