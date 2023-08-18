Китай вооружает спецназ новой короткоствольной штурмовой винтовкой QBZ-192

В недавнем военно-тематическом выпуске китайский телеканал CCTV основное внимание уделил значительной модернизации и оснащению НОАК. Как сообщается, полицейский спецназ, дислоцированный в Синьцзяне, теперь вооружен новой короткоствольной штурмовой винтовкой QBZ-192.
QBZ-192 является представителем семейства стрелкового оружия, разработанного на рубеже десятилетия и включающего в свой состав широкий спектр средств поражения, от пистолетов и автоматов до крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок. К этому ассортименту принадлежит и штурмовая винтовка QBZ-191, которая впервые была показана публике в 2019 году. Основным отличием QBZ-192 от нее является длина ствола.
QBZ-191 имеет калибр 5,8x42 мм, весит около 3 кг в незаряженном состоянии. Регулируемая конструкция позволяет пользователю изменять ее длину (900 мм или 670 мм при сложенном прикладе).
QBZ-192 имеет ствол длиной 267 мм и предназначена для обеспечения точности и эффективности огня в боях на малой и средней дистанциях. Скорострельность винтовки достигает около 750 выстрелов в минуту. В реальных боевых условиях практическая скорострельность составляет от 40 до 100 выстрелов в минуту, что позволяет бойцу соблюдать баланс между точностью и огневой мощью. Магазин вмещает до 30 патронов. Эффективная дальность стрельбы ограничена 300 метрами.