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Китай вооружает спецназ новой короткоствольной штурмовой винтовкой QBZ-192

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Китай вооружает спецназ новой короткоствольной штурмовой винтовкой QBZ-192

В недавнем военно-тематическом выпуске китайский телеканал CCTV основное внимание уделил значительной модернизации и оснащению НОАК. Как сообщается, полицейский спецназ, дислоцированный в Синьцзяне, теперь вооружен новой короткоствольной штурмовой винтовкой QBZ-192.


QBZ-192 является представителем семейства стрелкового оружия, разработанного на рубеже десятилетия и включающего в свой состав широкий спектр средств поражения, от пистолетов и автоматов до крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок. К этому ассортименту принадлежит и штурмовая винтовка QBZ-191, которая впервые была показана публике в 2019 году. Основным отличием QBZ-192 от нее является длина ствола.

QBZ-191 имеет калибр 5,8x42 мм, весит около 3 кг в незаряженном состоянии. Регулируемая конструкция позволяет пользователю изменять ее длину (900 мм или 670 мм при сложенном прикладе).

QBZ-192 имеет ствол длиной 267 мм и предназначена для обеспечения точности и эффективности огня в боях на малой и средней дистанциях. Скорострельность винтовки достигает около 750 выстрелов в минуту. В реальных боевых условиях практическая скорострельность составляет от 40 до 100 выстрелов в минуту, что позволяет бойцу соблюдать баланс между точностью и огневой мощью. Магазин вмещает до 30 патронов. Эффективная дальность стрельбы ограничена 300 метрами.

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9 комментариев
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  1. air wolf
    air wolf Сегодня, 15:47
    +2
    Купите лучше Калаш laughing
    Вернее Ак-102 под свой китайский патрон переделать и будет счастье, а остальное все поделки на тему АК.
  2. Snay
    Snay Сегодня, 16:01
    +2
    А это не наш калаш случаем? ;)...............
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:13
    +1
    Вызывает интерес (с) принцип работы автоматики этого изделия, жаль что в статье об этом ни слова...

    Доп.:
    Нашёл. Газоотводная с коротким ходом газового поршня. Поршень съемный с доп пружиной. Типа а-ля СВД получается. laughing То есть китайцы ничего нового не создали....
    Конструкция разделена на алюминиевые upper и lower, которые соединены двумя мощными пружинно-поворотными штифтами. Приклад, пистолетная рукоять и нижняя часть lower из ударопрочного полимера. Возможна установка газового регулятора контроля работы газовой автоматики.
    Возможно установка барабана на 75 патронов вместо стандартного 30-и зарядного. Само собой - полно встроенных планок для обвеса.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:27
      +1
      Nexcom, за последнее время никто ничего нового и революционного в стрелковке не создал, либо тюнинг для удобства, либо мультикалибренность))) либо распил под шумок, вон американцы с калибром 6.8 возились все обещались что вот - вот морпехи и спецназеры получат новый ствол с хорошей пробиваемостью пока кричали уже (если верить СМИ) броники начали выпускать которые этот калибр держат хорошо ну и смысл теперь? У Пекина тоже то они расписывали свой тип в булл-пап, теперь короткоствол для средних и малых, правда весит как наш АК-74. И это в не снаряженном а с магазом обвесом и прочими тактиками))) под 5 будет? Так что ничего удивительного, стрелковая школа на порохе уперлась.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:32
        0
        Да, Ропот 55. hi
        Я просто подумал, ну а вдруг китайский сумрачный гений чего-нить да и создал своё, новое? Вдруг уже научились? Гибридов то всяких они насоздавали в свое время что аж жуть. У Макса Попенкера про них много написано на его сайте.... Не всё же время копировать.

        Хотя не исключаю что машинка может и неплохая получилась.... На видео по звуку автоматика мягко работает, не лязгает как у калаша. Вероятно ЗЗ есть - после смены магазина ручку затвора не дергают, с обратной стороны чёт там нажимают....
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 16:39
          0
          Nexcom, так это и есть гибрид, если обвес снять и посмотреть на работу механизма МНОГО интересного всплывет, ну не могет человек выжать большего из пороха, железа и пластика большего, кстати тут интересное отметил, было время когда от оружейников требовали максимально облегчить оружие, потом максимально упростить, а теперь опять утяжеляется и усложняется. Вон и броне технике уже появление танков разных"весовых категорий" предсказывают.
  4. dump22
    dump22 Сегодня, 16:41
    0
    Как же они левую руку изгибают, чтобы достать до затвора (так называемая "тактическая перезарядка").
    Видно же, что неудобно.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:53
      0
      Ну как китайцы там напроектировали, вот так и изгибают. Сами для себя создавали.
  5. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 16:42
    +1
    Это укороченная версия винтовки QBZ-191. Китай также отказывается от винтовок Bullpup. Жаль, что QBZ-95 был неплох. В Италии она продавалась как SDM 77 Commando, и, если не считать некоторых молодежных дефектов и определенного спартанского вида, это была хорошая винтовка