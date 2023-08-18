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Западная пресса: Новая микроволновая пушка машины «Листва» нацелена на современные украинские мины

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Западная пресса: Новая микроволновая пушка машины «Листва» нацелена на современные украинские мины

«Росэлектроника» объявила о разработке новой микроволновой пушки для машины дистанционного разминирования 15M107 «Листва» в ответ на вызовы, создаваемые современными противотанковыми минами.


Ожидается, что эта модернизация увеличит плотность потока мощности излучаемого сигнала примерно до 10 Вт на кв. см на дальности 50-80 метров. Целью является повышение эффективности поражения мин, содержащих полупроводниковые электронные компоненты.

Украинские вооруженные силы уже использовали такие устройства

- отмечается в издании World Defence News.

Кроме того, планируется заменить станцию постановки помех на более совершенное устройство повышенной мощности, способное работать в полосе до 6000 МГц. Также машина получит автоматизированную систему видеонаблюдения.

На «Листве» установлен модуль индукционного широкополосного поиска для обнаружения мин как с управляемым, так и с автоматическим подрывом. Электромагнитное излучение используется для выведения из строя мин, содержащих электронные компоненты. Экипаж машины решает, обезвредить взрывчатку или инициировать контролируемый подрыв.



Новая микроволновая пушка машины «Листва» нацелена на современные мины украинской армии

- говорится в западной прессе.
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5 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:10
    +2
    А внешне броневичок чем-то БТР-152 напоминает. ИМХО.
    Только кузов отличается углами наклона брони.
    1. lwxx
      lwxx Сегодня, 16:21
      +1
      Носитель СБА-60-К2 «Булат» — колёсный бронетранспортёр , разработанный совместно КАМАЗом и корпорацией «Защита» как частный проект. Разработка началась в 2010 году и завершилась в 2013 году. Является развитием более ранней модели БПМ-97 (обозначенной производителем КАМАЗ-43269) — колёсной машины 4 × 4 с повышенной противоминной защитой (MRAP)
      1. azkolt
        azkolt Сегодня, 16:28
        -1
        Разработка началась и закончилось чего, броника или системы?
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 16:22
    +1
    А против старых противотанковых мин, где запалы без электроники?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:50
      0
      А против них вероятно обычный минный трал, миноискатели, щупы.