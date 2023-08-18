Западная пресса: Новая микроволновая пушка машины «Листва» нацелена на современные украинские мины

Украинские вооруженные силы уже использовали такие устройства

Новая микроволновая пушка машины «Листва» нацелена на современные мины украинской армии

«Росэлектроника» объявила о разработке новой микроволновой пушки для машины дистанционного разминирования 15M107 «Листва» в ответ на вызовы, создаваемые современными противотанковыми минами.Ожидается, что эта модернизация увеличит плотность потока мощности излучаемого сигнала примерно до 10 Вт на кв. см на дальности 50-80 метров. Целью является повышение эффективности поражения мин, содержащих полупроводниковые электронные компоненты.- отмечается в издании World Defence News.Кроме того, планируется заменить станцию постановки помех на более совершенное устройство повышенной мощности, способное работать в полосе до 6000 МГц. Также машина получит автоматизированную систему видеонаблюдения.На «Листве» установлен модуль индукционного широкополосного поиска для обнаружения мин как с управляемым, так и с автоматическим подрывом. Электромагнитное излучение используется для выведения из строя мин, содержащих электронные компоненты. Экипаж машины решает, обезвредить взрывчатку или инициировать контролируемый подрыв.- говорится в западной прессе.