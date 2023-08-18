Страны ЭКОВАС заявили, что не будут получать одобрения ООН для интервенции в Нигер

Входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) государства не будут просить у Совета безопасности ООН разрешения на проведение военной интервенции в Нигер. Об этом заявил комиссар по политическим делам, миру и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах.Как отметил дипломат, раньше ЭКОВАС, участвуя в военных операциях в Либерии и Сьерра-Леоне, не спрашивала разрешения у Совета безопасности ООН. Сейчас, по словам Мусаха, западноафриканским странам тоже нет никакой необходимости советоваться с Совбезом ООН.В действительности ситуация понятна. Вряд ли Россия и Китай как члены Совбеза ООН согласуют военное вторжение ЭКОВАС в Нигер, и это прекрасно понимают как в сообществе, так и в стоящих за ним западных странах. Но на пользу ООН такое демонстративное пренебрежение международной организацией тоже не идет.Напомним, что после военного переворота в Нигере, произошедшего в ночь на 27 июля 2023 года, страны ЭКОВАС пригрозили стране военным вмешательством для восстановления власти президента Мохамеда Базума. Пришедшие к власти в Нигере офицеры находятся на антиколониальных позициях, и это обстоятельство очень тревожит Запад, оплотом которого в Сахеле и был Нигер последние десятилетия. К тому же, Нигер дает до 40% урана, используемого Францией.Главной военной силой ЭКОВАС является Нигерия, которая по численности населения примерно в десять раз превосходит Нигер, и обладает относительно многочисленной и неплохо оснащенной по африканским меркам армией.