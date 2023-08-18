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Страны ЭКОВАС заявили, что не будут получать одобрения ООН для интервенции в Нигер

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Страны ЭКОВАС заявили, что не будут получать одобрения ООН для интервенции в Нигер

Входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) государства не будут просить у Совета безопасности ООН разрешения на проведение военной интервенции в Нигер. Об этом заявил комиссар по политическим делам, миру и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах.


Как отметил дипломат, раньше ЭКОВАС, участвуя в военных операциях в Либерии и Сьерра-Леоне, не спрашивала разрешения у Совета безопасности ООН. Сейчас, по словам Мусаха, западноафриканским странам тоже нет никакой необходимости советоваться с Совбезом ООН.

В действительности ситуация понятна. Вряд ли Россия и Китай как члены Совбеза ООН согласуют военное вторжение ЭКОВАС в Нигер, и это прекрасно понимают как в сообществе, так и в стоящих за ним западных странах. Но на пользу ООН такое демонстративное пренебрежение международной организацией тоже не идет.

Напомним, что после военного переворота в Нигере, произошедшего в ночь на 27 июля 2023 года, страны ЭКОВАС пригрозили стране военным вмешательством для восстановления власти президента Мохамеда Базума. Пришедшие к власти в Нигере офицеры находятся на антиколониальных позициях, и это обстоятельство очень тревожит Запад, оплотом которого в Сахеле и был Нигер последние десятилетия. К тому же, Нигер дает до 40% урана, используемого Францией.

Главной военной силой ЭКОВАС является Нигерия, которая по численности населения примерно в десять раз превосходит Нигер, и обладает относительно многочисленной и неплохо оснащенной по африканским меркам армией.
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10 комментариев
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 16:09
    +4
    Сейчас......тоже нет никакой необходимости советоваться с Совбезом ООН.

    Ну если даже негры положили на этот нелегитимный орган (ООН), что тогда другим делать в подобных случаях.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:17
      +1
      frruc hi, а кто виноват?! Если энта "опганизация" жила по принципу что положено Юпитеру не положено быку. Создать свои силы чтоб принуждать когда надо бодающихся не сподобились, и кроме обслуживания Вашингтона ничем не проявили, так что хотели то и получили. ЛИГА НАЦИЙ версия 2.0.
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 16:12
    +2
    -обладает относительно многочисленной и неплохо оснащенной по африканским меркам армией.
    Вот только(по "мнению" многочисленных группировок сепаратистов) эффективность весьма невысокая.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:14
      0
      knn54 hi, согласен там у кого яйца крепче тот и победит.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:14
    0
    А пусть попробуют,странный бизнесджет из Буркина Фассо вылетел в сторону Нигера.
    Мали и Буркино- Фассо с Нигером пока своё воздушное пространство не закрывают.Без нас разберутся.
  4. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 16:21
    +2
    Вообще это выглядит логичным: какой смысл обращаться за одобрением интервенции в организацию, которая призвана поддерживать мир? Ведь если она действительно следует своей миссии, то интервенцию не одобрит. А если одобрит - то тогда о каком мире эта организация говорит, если одобряет войну?
  5. fiv
    fiv Сегодня, 16:30
    0
    Только в стране, в недрах которой есть лишь гранит и базальт, может быть настоящая народная власть. Но это необязательно. Любые природные богатства, которые можно продать, вызывают в отдельных гражданах, чаще во власти, в соседях далеких и близких, жажду наживы. И народ отдаляется от природных богатств и от власти до тех пор, пока не захочет вернуть все себе.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:45
    0
    Интересно ,когда страны эковас ограбут люлей в Нигере ,они не побегут в СБ ООН жаловаться .Нас агрессоров потусторонние силы победили ,но они ругались на непонятном нам языке.
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:48
    0
    Я бы на месте этих стран вспомнил, что доброй половине из них тоже были перевороты, причем переворот прозападные (как в Гане в 1966) - и что никто из них не пытался вводить войска на суверенную территорию другой страны! Потому что это незаконно! Переворот в стране - это её внутренние проблемы, и никто не имеет права воздействовать военной силой на эту страну!
    Просто прозападные шестерки машут своими черными хвостами - потому что так сказала Америка. А то, что Америка давно потеряла даже понимание того, что в мире существуют международное право и превратилась в обычного убийцу с ножом в подворотне, и что сотрудничать с США, значит компрометировать себя - они даже не думают.
  8. alystan
    alystan Сегодня, 16:54
    0
    А зачем им какой-то ООН, когда Сенат США свой одобрямс уже высказал.