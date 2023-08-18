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Испанский обозреватель: Украина более не способна скрывать провал контрнаступления

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Испанский обозреватель: Украина более не способна скрывать провал контрнаступления

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось продвинуться сколько-нибудь значительно за два с половиной месяца контрнаступления на Запорожском направлении и в Донбассе. Об этом пишет испанский обозреватель Пабло Хофре Леаль в издании Rebelión.


Аналитик отметил, что украинские формирования не смогли добиться успехов даже при наличии западного вооружения. Постоянные поставки Украине военной техники, оружия и боеприпасов от США и стран Европы, логистическая поддержка и помощь военных советников и инструкторов все равно не помогли Киеву прорвать российскую оборону.

Украина более не способна скрывать провал контрнаступления

- пишет испанский обозреватель.

Леаль обращает внимание на то, что украинское командование анонсировало захват контролируемых Россией городов. Но этим планам не суждено было сбыться. В результате контрнаступления украинские формирования потеряли огромное количество танков, ракетных комплексов, артиллерийских орудий, автомобилей, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, что еще серьезнее, ВСУ несут огромные потери и в личном составе.

Испанский автор подчеркнул, что ВС РФ при этом успешно выполняют свои задачи. Они регулярно наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины, что влечет за собой еще большие потери Киева в вооружении и боеприпасах. Так, склады, на которых сконцентрировано западное вооружение, испанский аналитик назвал «легкой мишенью» для российских ударов.
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3 комментария
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  1. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 16:27
    +1
    Но это не мешает Украине клянчить деньги "на контрнаступ". В принципе всё по классике: "Скажите, с какой целью берется плата? — С целью капитального ремонта провала. Чтобы не слишком проваливался!"(с) laughing
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:42
      0
      Украина вводит в бой резервы которые были предназначены для ввода в прорыв, сегодня они заняли северную часть Работино и пытаются закрепиться, но к утру от них ничего не останется авиация и артиллерия ВС России просто смешает их с землей, уже на этот час безвозвратные потери ВСУ под 1 000 и это только на одном участке фронта, поистине они решили засыпать все своими тушками.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:40
    0
    Этот парень явно получил сведения от эстонской разведки: адекватному офицеру сия истина была понятна еще до его начала.