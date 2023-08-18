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Западная пресса: Индия ведет переговоры с Россией о заключении крупнейшей в истории зерновой сделки

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Западная пресса: Индия ведет переговоры с Россией о заключении крупнейшей в истории зерновой сделки

Индийские власти проводят с Россией переговоры о заключении крупнейшей в истории сделки, предполагающей поставки около 8-9 миллионов тонн пшеницы. На фоне глобального роста цен на сельхозпродукцию сумма сделки составит около двух миллиардов долларов.


Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на ряд источников, Россия может предоставить Индии скидку от 25 до 40 долларов за тонну пшеницы. Закупки российского зерна являются одной из рассматриваемых правительством Индии мер, направленных на снижение цен на основные категории товаров. Сообщается, что закупки российского зерна могут быть проведены через заключение сделок между правительствами или частными компаниями.

По состоянию на 1 августа запасы на государственных складах Индии составляли 28,3 миллиона тонн, что на 20% меньше среднего показателя за прошедшие десять лет. В последний раз правительство Индии импортировало пшеницу в 2017 году, когда у частных трейдеров было закуплено 5,3 миллиона тонн зерна.

Сообщается, что потребности Индии в пшеницы для того, чтобы покрыть существующий дефицит, составляют 3–4 миллиона тонн. Оплата за поставки пшеницы из России, вероятнее всего, будет осуществляться по аналогии с расчетами за закупаемое Индией подсолнечное масло, в долларах США.

В связи с ростом мировых цен на пшеницу, за период с конца июня по начало августа цены на российскую пшеницу выросли с 234–240 до 250 долларов за тонну, а сделки на осенние поставки заключаются уже с учетом цены 262–265 долларов.
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:27
    +3
    Стоимость пшеницы в Индии сейчас 303 $ за тонну ,можем в цене и поиграть с Индией.Украина ,с ЕС в сторону - это наша корова.Индусам придётся платить в бакинских,это не межгосударственный контракт,частникам рупии не нужны.Пошлины на экспорт зерна пошли в гору,помощь нашему бюджету будет не маленькая.Сейчас пошлина с экспортёров пшеницы 3712 руб с тонны..Отдай и спи спокойно.А цена закупки на Новоросийком терминале 16 400 руб за тонну, можно посчитать прибыль экспортёров на ровном месте у меня получается 4000 руб с тонны.Вот и ополовинили почти их прибыль ,но им ещё фрахт и страховку оплачивать.Но им ещё с индусами договариваться по контракту ,а индусы умеют считать только в свою сторону, как и турки.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:29
      +3
      Вот основные импортеры российской пшеницы .Индии здесь не видно.Хорошо если получим для себя новый рынок сбыта.





      Начало 2023 года оказалось вполне успешным для экспортеров российского зерна. Экспорт пшеницы в первые два месяца года в годовом выражении вырос почти вдвое, по данным логистической компании Logistic OS.


      На российское зерно сейчас высокий спрос. В результате в январе-феврале морской экспорт пшеницы вырос по сравнению с тем же периодом 2022 года почти на 90% и превысил 6,1 млн тонн. Не удивительно, потому что стоимость фьючерсов на пшеницу в Чикаго и Париже сейчас минимальная за год. Цены снижаются благодаря высокому урожаю в 2022 году, превысившему урожай 2021 года на 25 млн тонн. Продовольствие не попало под санкции против России, но ограничения, введенные против российских госкомпаний и банков, существенно затруднили торговлю зерном. В европейских портах остаются сотни тысяч тонн российских удобрений, но пшенице повезло – ее российские экспортеры вывозят за границу в огромных количествах.

      https://expert.ru/2023/03/6/pshenitsa-rossiya/
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:51
        +2


        Россия в прошедшем зерновом сезоне (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) поставила миру рекордный объем зерна — 60,0–61,3 млн тонн (оценки Минсельхоза и аналитиков расходятся), включая свыше 49 млн тонн пшеницы.

        https://поле.рф/journal/publication/2507
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 17:00
          0
          Ну значит мы кого-то подвинули wassat.....
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:37
    +3
    Интересно другое - чем платить будут, опять рупиями? Дык - вроде говорят что их у нас и так пара эшелонов накоплена, не знают, куда девать. Ибо вне самой Индии - ими вроде как платить нельзя, индийский же ЦБ запрещает. Чаю же и слонов нам столько вроде как и не надо...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:44
      +2
      Интересный расклад получается с этими рупиями - сами индусы не хотят их принимать, снаружи тоже низзя платить... И чего - так и будут в штабелях лежать? Кидалово какое то получается.

      зы Может нашим туристам или служебникам продавать, ну тем кто в Индию собирается поехать? Все одно не лежать же им мертвым грузом? А уж они там их потратят. И государство потихоньку начнёт от рупий так избавляться.
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 16:58
      0
      Читал, что РФ накопила в основном за продажи нефти рупий на 39 миллиардов долларов, причём совершенно непонятно - что с ними делать: конвертировать их во что-то иное индийский центробанк не разрешает, а товаров в самой Индии Россия за полгода приобрела на 600 с хвостиков миллионов долларов, больше просто нечего покупать. Ну, давайте им ещё и зерно за рупии продавать... Лучше уж как СССР всему миру - нефть в обмен за поцелуи, всё кому-то удовольствие.
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:01
      0
      . Чаю же и слонов нам столько вроде как и не надо..

      Ну незнаю.. request
      Сейчас вроде бегемотов из Лимпопо собираются импортировать...
      Кроме шуток recourse