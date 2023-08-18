Западная пресса: Индия ведет переговоры с Россией о заключении крупнейшей в истории зерновой сделки

Индийские власти проводят с Россией переговоры о заключении крупнейшей в истории сделки, предполагающей поставки около 8-9 миллионов тонн пшеницы. На фоне глобального роста цен на сельхозпродукцию сумма сделки составит около двух миллиардов долларов.
Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на ряд источников, Россия может предоставить Индии скидку от 25 до 40 долларов за тонну пшеницы. Закупки российского зерна являются одной из рассматриваемых правительством Индии мер, направленных на снижение цен на основные категории товаров. Сообщается, что закупки российского зерна могут быть проведены через заключение сделок между правительствами или частными компаниями.
По состоянию на 1 августа запасы на государственных складах Индии составляли 28,3 миллиона тонн, что на 20% меньше среднего показателя за прошедшие десять лет. В последний раз правительство Индии импортировало пшеницу в 2017 году, когда у частных трейдеров было закуплено 5,3 миллиона тонн зерна.
Сообщается, что потребности Индии в пшеницы для того, чтобы покрыть существующий дефицит, составляют 3–4 миллиона тонн. Оплата за поставки пшеницы из России, вероятнее всего, будет осуществляться по аналогии с расчетами за закупаемое Индией подсолнечное масло, в долларах США.
В связи с ростом мировых цен на пшеницу, за период с конца июня по начало августа цены на российскую пшеницу выросли с 234–240 до 250 долларов за тонну, а сделки на осенние поставки заключаются уже с учетом цены 262–265 долларов.