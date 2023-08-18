Власти Литвы закрыли два действующих на границе с Белоруссией КПП в Шумскасе и Тверячюсе

С 18 августа Литва прекратила осуществление пропуска через два КПП на границе с Белоруссий – в Шумскасе и Тверячюсе. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Литвы.Таким образом, два из шести КПП на белорусско-литовской границе уже являются закрытыми. Пропуск на этих переходах осуществляться не будет. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что такое решение властями республики было принято, исходя из соображений усиления борьбы с контрабандой, а также в связи с новыми угрозами в сфере безопасности страны.Какие именно подразумеваются угрозы, Билотайте не сообщила. Но очевидно, что речь идет о появлении в Белоруссии бойцов российской ЧВК «Вагнер». К тому же, Белоруссия усилила свою военную активность, став чаще проводить военные учения и сборы резервистов.После того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил в республику ЧВК «Вагнер», власти Польши, Латвии и Литвы переполошились. Ситуация на границах этих стран с Белоруссией становится с каждым днем все более сложной. Варшава, Вильнюс и Рига перебрасывают к границам с Белоруссией дополнительные подразделения сухопутных войск, стремясь усилить контингенты пограничной охраны.В то же время, польские, литовские и латвийские власти регулярно обвиняют Минск в том, что он якобы организует мигрантов «штурмовать» границы стран-членов Евросоюза. В свою очередь, белорусские власти обвиняют Польшу и страны Прибалтики в проявлении расизма по отношению к азиатским и африканским мигрантам, пытающимся пересечь границы этих стран.