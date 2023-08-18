Премьер-министр Румынии призвал власти Украины признать молдавский язык «румынским»

С интересным призывом обратился к премьер-министру киевского режима Денису Шмыгалю глава правительства Румынии Марчел Чолаку. Выступая на брифинге в Бухаресте по случаю визита в страну украинского коллеги, он попросил его признать молдавский язык «несуществующим».
В первую очередь, Чолаку попросил украинские власти не нарушать права румынского населения, проживающего на Украине. Он подчеркнул, что Бухарест имеет твердую позицию по данному вопросу, но у него есть некие «законные опасения» в данной сфере.
По словам главы румынского правительства, Бухарест рассчитывает на то, что Киев даст румынам на Украине такие же права, какими пользуются украинцы в Румынии. В то же время, Чолаку хочет, чтобы власти Украины признали молдавский язык «румынским».
Касательно проблемы так называемого «молдавского» языка я напомнил прежнюю просьбу румынской стороны о том, чтобы власти Украины признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые и административные меры
- заявил премьер-министр Румынии.
Тем самым, он фактически хочет от властей Украины, чтобы они признали проживающих на территории страны молдаван румынами, а их язык – румынским. Ранее парламент Молдавии официально принял оскорбительный для страны и ее народа законодательный акт, который провозгласил государственным языком Молдавии румынский язык, отрицая, тем самым, научно признанный факт существования отдельного молдавского языка.