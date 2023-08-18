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Премьер-министр Румынии призвал власти Украины признать молдавский язык «румынским»

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Премьер-министр Румынии призвал власти Украины признать молдавский язык «румынским»

С интересным призывом обратился к премьер-министру киевского режима Денису Шмыгалю глава правительства Румынии Марчел Чолаку. Выступая на брифинге в Бухаресте по случаю визита в страну украинского коллеги, он попросил его признать молдавский язык «несуществующим».


В первую очередь, Чолаку попросил украинские власти не нарушать права румынского населения, проживающего на Украине. Он подчеркнул, что Бухарест имеет твердую позицию по данному вопросу, но у него есть некие «законные опасения» в данной сфере.

По словам главы румынского правительства, Бухарест рассчитывает на то, что Киев даст румынам на Украине такие же права, какими пользуются украинцы в Румынии. В то же время, Чолаку хочет, чтобы власти Украины признали молдавский язык «румынским».

Касательно проблемы так называемого «молдавского» языка я напомнил прежнюю просьбу румынской стороны о том, чтобы власти Украины признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые и административные меры

- заявил премьер-министр Румынии.

Тем самым, он фактически хочет от властей Украины, чтобы они признали проживающих на территории страны молдаван румынами, а их язык – румынским. Ранее парламент Молдавии официально принял оскорбительный для страны и ее народа законодательный акт, который провозгласил государственным языком Молдавии румынский язык, отрицая, тем самым, научно признанный факт существования отдельного молдавского языка.
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6 комментариев
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  1. Stoned Alone
    Stoned Alone Сегодня, 16:44
    +1
    премьер-министр Польши призвал власти Чехии признать украинский язык польским
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:59
      0
      А скоро так оно и будет.Украинские власти продадут всё за что заплатят.Украина это такая Молдова ,а Польша как Румыния.

      Польский язык может быть внесён в список предметов, по которым проводится внешнее независимое оценивание выпускников (ВНО, аналог ЕГЭ). Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук на совещании о возможности получения образования украинцами в Польше, и поляками – на Украине.Чиновница прямо заявила, что цель такого шага киевских властей – «объединение с поляками», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

      https://www.politnavigator.net/ukrainskie-vlasti-gotovyat-masshtabnoe-vnedrenie-polskogo-yazyka-v-shkolakh-i-vuzakh.html
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 16:50
    +1
    Есть молдавский язык.и есть романский язык валахов. Последний и стал ТОЛЬКО в 19 веке румынским.
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 16:53
    +1
    Если украинцы признают, что молдавский язык на самом деле является румынским, то им придётся признать, что украинский - это русский язык laughing
    Пусть их заставят признать английский язык американским. Им же всё равно
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:58
      0
      Ну так то есть английский США, английский Великобритании, английский Австралии и английский Новой-Зеландии. Везде свои ньюансы.

      Болторез не даст соврать. yes
  4. Roust
    Roust Сегодня, 17:00
    0
    Если народ терпит все и всех, значит он - терпила, и на нем будут все ездить, как на безропотном осле. Морковка прилагается. И окров это тоже касается, кстати.