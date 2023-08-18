Касательно проблемы так называемого «молдавского» языка я напомнил прежнюю просьбу румынской стороны о том, чтобы власти Украины признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые и административные меры

С интересным призывом обратился к премьер-министру киевского режима Денису Шмыгалю глава правительства Румынии Марчел Чолаку. Выступая на брифинге в Бухаресте по случаю визита в страну украинского коллеги, он попросил его признать молдавский язык «несуществующим».В первую очередь, Чолаку попросил украинские власти не нарушать права румынского населения, проживающего на Украине. Он подчеркнул, что Бухарест имеет твердую позицию по данному вопросу, но у него есть некие «законные опасения» в данной сфере.По словам главы румынского правительства, Бухарест рассчитывает на то, что Киев даст румынам на Украине такие же права, какими пользуются украинцы в Румынии. В то же время, Чолаку хочет, чтобы власти Украины признали молдавский язык «румынским».- заявил премьер-министр Румынии.Тем самым, он фактически хочет от властей Украины, чтобы они признали проживающих на территории страны молдаван румынами, а их язык – румынским. Ранее парламент Молдавии официально принял оскорбительный для страны и ее народа законодательный акт, который провозгласил государственным языком Молдавии румынский язык, отрицая, тем самым, научно признанный факт существования отдельного молдавского языка.