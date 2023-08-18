Опубликованы кадры украинского дрона-камикадзе, который посадили в Курской области средствами РЭБ ВС РФ

В интернете появились кадры «приземленного» в Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Российской Федерации украинского дрона-камикадзе. Их опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
Известно, что российским военным с помощью оборудования РЭБ удалось «приземлить» украинский беспилотник, начиненный взрывчаткой, в Рыльском районе Курской области. К счастью, дрон не успел сработать, поэтому обошлось без повреждений и пострадавших.
Смертоносный груз не успел сдетонировать. Благодарю наших военнослужащих, охраняющих рубежи Родины и обеспечивающих безопасность жителей региона!
- написал Роман Старовойт.
На опубликованных кадрах мы видим, что «приземленный» дрон имел довольно небольшой размер. К нему было прикреплено взрывное устройство, которое должно было сработать при поражении назначенной цели. Украинские боевики используют такие дроны для проведения диверсионных атак против объектов гражданской инфраструктуры на приграничных российских территориях.
Отметим, что украинские формирования регулярно пытаются атаковать приграничные районы Российской Федерации с помощью беспилотных летательных аппаратов, в том числе и дронов-камикадзе, начиненных взрывчаткой или с прикрепленными к ним гранатами и другими боеприпасами. Чаще всего такие дроны сбивают или «приземляют» с помощью РЭБ в таких регионах как Белгородская, Брянская и Курская области.